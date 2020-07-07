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Швейцарская газета утверждает о наличии коррупционных связей между Rieter и Uztex
15:33 08.07.2020

АЛИШЕР ТАКСАНОВ: "ШВЕЙЦАРСКАЯ ГАЗЕТА УТВЕРЖДАЕТ О НАЛИЧИИ КОРРУПЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ RIETER И UZTEX"

Вторник, 07 Июля 2020

12 июня 2020 года узбекская корпорация Uztex Group поздравила сотрудников с профессиональным праздником - Днем работников легкой промышленности: "Примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых достижений и идей! Удачи и успехов во всех делах!"

В это время журналисты швейцарской газеты Der Landboder совместно с экспертами по коррупции и теневой экономики, в частности, Кристианом Ласслеттом, профессором криминологии в университете Ольстера в Северной Ирландии, изучали материалы, связанные со странными финансово-торговыми операциями компании Rieter, производителя текстильных машин в г. Винтертур, кантон Цюрих, с узбекской компанией Uztex. Журналисты подозревают, что здесь могло не обойтись без коррупции.

Дело в том, что Rieter поставляет машины не прямо покупателю, а через третью - оффшорную компанию, которая расположена в Великобритании, и эта оффшорная компания принадлежит кому-то из числа высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к легкой промышленности Узбекистана.

Как пишет газета: "В 2017 году две компании Uztex заказали машины у Rieter по двум контрактам на $28 млн. и $55 млн. соответственно. После этого компании Rieter и Uztex заключили еще два контракта с английской компанией. Это позволило Rieter передать заказ или его часть английской компании - точно так же, как миллионы из Узбекистана. Согласно коммерческому реестру, цель этой английской компании не продавать или производить промышленные машины, а торговать пластиковыми гранулами".

Кристиан Ласслетт считает, что такие многоуровневые трансакции говорят о желании скрыть часть этих сумм и вывести из официального контроля, замаскировать истинных бенефициаров этих торгово-финансовых операций. Возможно, речь идет о увеличении закупочных цен на оборудование, поскольку часть денег покрывается за счет кредита государственного банка, что позволяет извлекать нелегальную маржу, и Rieter в этом участвует. Профессор говорил о $150 тыс., которые можно считать формой отката для руководства швейцарской компании.

Rieter опровергает обвинения, считая, что вместе с узбекской компанией Uztex создавала фабрику в Узбекистане на всех стадиях, а не просто поставляла оборудование. Однако федеральная прокуратура Швейцарии работает в этом направлении с 2016 года, и Rieter активно сотрудничает со следствием. Газета упоминает, что "деловые отношения между Винтертуром и Ташкентом возникли в ходе продолжающегося разбирательства вокруг дочери бывшего узбекского президента Гульнары Каримовой, которая занимается крупномасштабным отмыванием денег. Это связано с тем, что владельцы Uztex также вели дела с Каримовой".

Между тем, всплыл еще один интересный факт. По утверждению Der Landboder, Rieter и Uztex - это не просто бывшие деловые партнеры. Есть люди, которые одновременно работали в Rieter и занимали должности в оффшорных компаниях группы Uztex. Имеются документальные подтвержденния, что некий Фарход Маматджанов получил от Rieter в конце апреля 2016 года 3 млн. франков ($3,2 млн.), и он в тот же день купил роскошный пентхаус в Hardturmpark в Цюрихе.

Между тем, Uztex не ответила на запрос и не сделала никаких заявлений профессору Ласслетту, что и следовало ожидать.

Пока президент Шавкат Мирзияев говорит о коррупции и создает Агентство по борьбе с коррупцией, под его носом чиновники проводят крупномасштабные теневые операции. Узбекская прокуратура не сотрудничает с швейцарскими коллегами по делу Rieter и Uztex, поскольку на то дана установка сверху. Кто дает такие установки догадаться не сложно - это те, кто у власти и "нагревает" руку коррупционными сделками.

Но вот что интересно. Сайт Uztex очень скуп на информацию: нет данных об акционерах и руководстве, уставном фонде и прибыли, то есть в финансовом смысле компания нетранспарентна. Имеются лишь второстепенные сведения, что клиентами являются такие торговые марки как "Спортмастер", "Gloria Jeans", "Ostin", "Modis", "Zolla", "Korablik", "Funday", "Oodji", "Kasper", "Lady & Gentleman" - Россия; "Terranova" - Италия; "Benjamin SAS" - Франция; "Ferdinand Dameris" - Германия; "Universal Garments" - Великобритания; "LC Waikiki", "Koton", "DeFacto" - Турция.

Компания Uztex Group экспортирует свою продукцию в 45 стран мира, в частности это

- Азия и Океания: Австралия, Бангладеш, Индия, Казахстан, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан, Турция, Южная, Корея, Япония;
- Африка: Египет;
- Европа: Австрия, Албания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Чешская Республика, Украина, Армения, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония;
- Северная Америка: США, Канада.

На сайте есть информация, что кроме Rieter в проекты Uztex включены другие швейцарские фирмы Uster и Santex Rimar Group, а также Швейцарский институт Honenstein.

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Источник - asiaterra.info
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