Ущербный случай: в Иране произошла серия загадочных взрывов

15:35 08.07.2020 Мировые СМИ сообщают о диверсии, эксперты обращают внимание на совсем другое



Ксения Логинова



В Иране за последнюю неделю произошло четыре пожара, вызванных взрывами. Самый серьезный из них - на объекте по обогащению урана. Местные СМИ предположили, что за атакой могут стоять "враждебные Тегерану силы". При этом конкретные страны так и не были названы. Причины возгорания также не уточняются, однако американское издание The New York Times считает, что это - диверсия со стороны Израиля. В стране это не подтверждают, но и не опровергают. Подробности - в материале "Известий".



Загадочное возгорание



После пожара на старом месте Иран построит новый объект по обогащению урана, поскольку "загадочный пожар был сильнее, чем сообщалось ранее", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.



По его словам, "инцидент в среднесрочной перспективе негативно отразится на производстве центрифуг, необходимых для цикла обогащения урана".



О пожаре на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе сообщили 2 июля. Объект строился несколько лет и заработал два года назад. Он предназначался для финальной сборки и настройки новых типов центрифуг. По словам Камальванди, обошлось без жертв, утечки ядерных или других радиоактивных материалов не произошло, однако предприятию "нанесен значительный материальный ущерб".



При этом в Тегеране хотя и подтверждают факт пожара, о взрыве не сообщают. Тем временем агентство Associated Press обратило внимание на снимок, обнародованный иранскими властями. На нем изображено здание, пострадавшее от пожара: его стены обуглены, крыша разрушена, а двери сорваны с петель, что косвенно может подтверждать версию взрыва. К тому же пожар был такой силы, что виден из космоса, его зафиксировал американский правительственный спутник.



Диверсия со стороны Израиля?



Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной пожара была атака со стороны Израиля. "Было применено мощное взрывное устройство", - отмечает американское издание. Один из источников газеты - военный из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что, по одной из наиболее вероятных версий следователей, в здание была пронесена бомба.



"В Иране подозревают Израиль и США, которые в прошлом саботировали ядерную программу и поклялись не давать Ирану разрабатывать ядерное оружие. В прошлом Израиль и Соединенные Штаты обещали использовать кибератаки, чтобы нанести ущерб иранской ядерной программе", - отмечает издание.



Как рассказал "Известиям" аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, на иранских ядерных объектах аналогичные случаи происходили и ранее. "В 2009–2010 годах пять иранских организаций, имеющих отношение к производству газовых центрифуг для обогащения урана, были в три этапа атакованы модификациями вируса Stuxnet. В результате было выведено из строя около тысячи центрифуг в обогатительном комплексе в Натанзе. Это первая известная крупная кибератака, результатом которой стал физический ущерб оборудованию. Операцию провели американские и израильские специалисты", - отметил политолог.



В самом Израиле признали только причастность к операции, проведенной в 2018 году, когда разведка "Моссад" похитила "полтонны секретных документов, подтверждающих, что Тегеран продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение ядерной сделки". Многие из этих документов впоследствии были переданы МАГАТЭ.



Что касается нынешнего пожара в Натанзе, то в Израиле официальные лица не подтверждают и не опровергают обвинения в причастности. Так, министр обороны Израиля Бени Грац отметил, что не каждый происходящий в Иране инцидент имеет какое-то отношение к Израилю. "Мы продолжаем действовать на всех фронтах, чтобы снизить вероятность того, что Иран превратится в ядерную державу, и мы продолжим делать это для защиты нашей безопасности. Ядерный Иран - это угроза миру и региону, а также угроза Израилю, и мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Но я не имею в виду какое-либо отдельное событие", - добавил он.



В свою очередь, министр иностранных дел Габи Ашкенази намекнул, что израильские власти все-таки могут быть причастны к взрыву в Натанзе, поскольку задача его страны - не допустить развития иранской ядерной программы, поскольку она "представляла бы существенную угрозу для Израиля". "Для этого мы предпринимаем определенные действия, которые предпочитаем не обсуждать", - пояснил он.



В российском МИДе призывают "не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране". "Такого рода вещи требуют очень серьезного рассмотрения. Думаю, что самое последнее дело - это предаваться каким-то измышлениям, вопрос очень серьезный", - прокомментировал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин сообщения о причастности Израиля к произошедшему в Натанзе.



Не первый случай



За последнее время в Иране произошло четыре похожих инцидента. Так, 26 июня неподалеку от Тегерана, вблизи военного комплекса в Парчине произошел взрыв. Согласно официальной версии, на воздух взлетела емкость с газом. Американские эксперты уверены, что в этом месте может находиться секретный объект, на котором производят ракеты.



Через четыре дня после этого взрыв прогремел в одной из клиник на севере Тегерана. Жертвами стали 19 человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Власти полагают, что виной всему - утечка бытового газа.



Помимо этого на юго-западе страны взорвался трансформатор, спровоцировавший пожар на электростанции "Ахваз".



В ночь на 7 июля произошла новая крупная производственная авария - к югу от Тегерана произошел взрыв и пожар на фабрике Sepahan Boresh в Бакершахре. По предварительным данным, погибло не менее двух рабочих, трое получили ранения.



Впрочем, нельзя исключать и того, что оборудование в Иране изношено, поэтому инциденты - промышленная авария, полагает научный сотрудник Государственного университета управления, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов. "На мой взгляд, дело в устаревшем оборудовании или в том, что за какими-либо механизмами, спровоцировавшими случившееся, недоглядели. Более того, власти сразу заявили, что не станут восстанавливать пострадавшую АЭС, а будут строить новую. Вероятно, что сгоревшую атомную электростанцию могли просто списать", - рассказал эксперт "Известиям".



Впрочем, невозможно не отметить, что в последнее время политическая обстановка вокруг Ирана все более накаляется. Вашингтон продолжает максимально давить на Тегеран. В частности, США намерены запустить механизм, возвращающий все антииранские санкции, или же продлить оружейное эмбарго. "Дональд Трамп хочет добиться сделки с Ираном полностью на своих условиях, которые означают капитуляцию противника. Следующая задача администрации Трампа - добиться бессрочного продления механизма согласования поставок вооружений в Иран (так называемое оружейное эмбарго), который был закреплен в резолюции 2231 СБ ООН до 17 октября 2020 года", - пояснил аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.



Против этого выступают Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания, принимавшие участие в СВПД. При этом европейские участники иранской сделки неоднократно выражали обеспокоенность ракетными программами Тегерана.



Ибрагимов отмечает, что о возможной нормализации отношений между Ираном и США речи не идет, хотя Тегеран посылает Вашингтону определенные сигналы. Так, иранцы освободили 48-летнего гражданина США, ветерана американского флота, которого арестовали два года назад и приговорили к 10 годам заключения. "В свою очередь и Трамп отреагировал на этот шаг Тегерана, указав на то, что с иранцами можно договариваться. Но это слова. На деле нет реальных действенных шагов, способствующих возвращению поэтапной нормализации двусторонних отношений", - пояснил политолог. Эксперт добавил, что в Тегеране ждут президентских выборов, которые пройдут в США 3 ноября, и надеются, что победу одержит кандидат от демократов, поскольку с ним "будет проще договориться".



По мнению Адлана Маргоева, вернуться к иранской сделке стороны могут не только в случае прихода к власти представителя Демократической партии. "Второй вариант - в случае обострения ситуации до такой степени, когда две страны вновь окажутся на пороге войны, а в Тегеране осознают неспособность ее вести или увидят в ней угрозу для сохранения своего политического строя", - рассказал эксперт. Источник - Известия

