"Черная Дача": под Москвой уже сформировались мигрантские гетто

15:37 08.07.2020 причем, произошло это буквально на наших глазах в 2013 – 2016 годах



Владислав Мальцев



Я уже не первый год пишу про проблему появления мигрантских гетто в Москве. Но тут есть такой момент – нет-нет, да и наткнешься на этакого скептика, который заявит: "Да все это ваше субъективное восприятие, если не сказать – фантазии. Дайте нам научные исследования, данные социологов!" Что ж, теперь у нас есть и такие данные.



В журнале "Социологическое обозрение" (2020 год, том 19, №2) опубликована статья "Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах: есть ли паттерн?", подготовленная научными сотрудниками Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации – Евгением Варшавером, Анной Рочевой, Наталией Ивановой и Майей Ермаковой. Отдельно стоит упомянуть, что статья подготовлена при поддержке гранта – только не Госдепа США, а Российского научного фонда – "Анализ механизмов формирования этномиграционных анклавов в российских городах".



Авторы изучили по одному мигрантскому району в трех городах-миллионниках – Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Небезынтересно, что в Московском регионе предметом их исследования – перед этим отдельная статья тех же авторов "Являются ли Котельники этномиграционным анклавом?" вышла в журнале Высшей школы экономики "Городские исследования и практики" (2020, том 5, №1, журнал пока что выложен онлайн ввиду эпидемии коронавируса) – стали Котельники, о которых я упоминал в статье, опубликованной в июле 2019 года на сайте "Завтра". Напомню цитату:



"Котельники – выстроенные в нулевые в чистом поле "бетонные джунгли". Помню, как в 2014 году жители наукограда Дзержинского яростно сопротивлялись слиянию в один городской округ с Котельниками именно из-за криминальности этого "нового гетто", дешевые квартиры в котором скупили выходцы из самых разных стран".



Это моя информация, почерпнутая из работы на выборах в Дзержинском летом 2014 года, когда я как раз регулярно ездил в этот подмосковный город. Как раз перед этим, зимой 2013 – 2014 годов, прошла основная волна протестов против объявленного властями области слияния Дзержинского с Котельниками. Власти преподносили слияние уже как решенный вопрос, но в итоге оно провалилось из-за сопротивления граждан.



Дзержинский мне запомнился как удивительно тихий и уютный город – малоэтажный (хорошие дома-"сталинки"), утопающий в зелени. Помню лежавшие на крышах припаркованных рядом с домами автомашин спелые яблоки, упавшие с деревьев…



Свое происхождение город ведет с Николо-Угрешского мужского монастыря, по церковному преданию, основанного в 1380 году Дмитрием Донским во время похода на Куликово поле. Однако, в ХХ веке город пережил второе рождение, связанное с развитием в нЕм ракетостроительных предприятий. Интересно, что в сознании горожан два этих символа города спокойно и даже как-то гармонично уживаются рядом.



И вот на горизонте замаячила новая Орда!



В Дзержинском мне рассказывали про Котельники жуткие вещи – целые дома, битком населенные одними мигрантами, куда полиция боится приезжать. Все, как в "лучших образцах" классических гетто на Западе!



Впрочем, я уже предвижу возражение условного скептика: "У страха глаза велики! Увидели 100 мигрантов – дальше додумали про 1000! Вот Вы лично в Котельниках были? А если даже были, лично все дома обошли? Прям поквартирно жильцов посмотрели? Нет? Значит, все это – плод воспаленного ксенофобного воображения".



Но так вот, упомянутые мною исследователи много дней работали "на земле" в Котельниках, общаясь с жильцами и консьержами, а некоторые дома реально обходили поквартирно! Процитирую статью в "Социологическом обозрении": "В Котельниках было проведено 165 экспресс-, 36 экспертных и 14 глубинных интервью, а также осуществлено 155 часов наблюдения. После нескольких таких интервью можно было в целом сделать выводы относительно того или иного подъезда или дома и выразить их в процентах, отдавая себе отчет в приблизительности таких вычислений. Более подробным вариантом использования этой методологии стал поквартирный обход в одном из подъездов дома в Котельниках, считающегося наиболее мигрантским".



Итак, как же в Котельниках дошли до жизни такой?



"Период экономического роста 2000-х знаменуется началом массового жилищного строительства на территории Котельников, при этом застраивались преимущественно территории, ранее бывшие совхозными полями (из-за чего в городе явственно выделяются районы старой и новой застройки). Этот период совпал с "оседанием" первой, в основном закавказской, волны миграции в Россию, и таким образом в городе появился контингент армянских мигрантов, покупавших в новых домах на тот момент относительно недорогую недвижимость. В это же время в городе стал появляться малый бизнес, принадлежавший армянским мигрантам".



В статье в "Городских исследованиях и практиках" этот момент описан со слов местных жителей более эмоционально: "По свидетельствам информантов, именно в этот период в городе появляются первые мигранты: в частности, упоминаются армяне, которые бежали от войны и "целыми аулами" покупали квартиры в новых домах в Ковровом".



Стоит пояснить, что Ковровый – это название микрорайона в Котельниках.



Но это было лишь началом. "Жизнь города существенно изменилась в 2009 году, когда на территорию до того небольшого уличного рынка "Садовод" была перенесена оптовая торговля с Черкизовского рынка. Это совпало с приростом жилого фонда новыми многоквартирными домами, которые начали заселять в том числе мигранты с "Садовода" – бизнесмены и наемные работники".



В статье в "Городских исследованиях и практиках" есть важное уточнение: "Настоящий "всплеск" миграции случился позже – по словам информантов, в 2014 – 2015 гг. Рассуждая о притоке мигрантов в этот период, многие информанты характеризуют его как "нашествие" и "вторжение" и чаще всего связывают с "Садоводом". Вероятнее всего, этот приток был связан с реконструкцией и расширением "Садовода" в 2013 – 2016 гг., которое, помимо прочего, происходило на фоне продолжающейся борьбы с "дикими" рынками по всей Москве. В конце 2016 г. вместо некапитальных построек и разреженных палаточных рядов здесь появились колоссальных размеров крытые торговые комплексы, благодаря чему "Садовод" стал одним из крупнейших рынков Москвы и России".



Действительно, как раз именно в это время в Котельниках начали бить тревогу. 2 августа 2013 года в Интернете было опубликовано открытое обращение к президенту страны о помощи: "На сегодняшний день город Котельники превратился в гетто нелегальных мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана и других стран СНГ, а также Вьетнама, Китая…".



На ситуацию в Котельниках обратили внимание даже на второй кнопке телевидения, где 23 августа 2013 года вышел репортаж "Новостройки в Котельниках кишат мигрантами". К сожалению, встроить плеер видео в статьи не получается, так что рекомендую зайти по ссылке и просмотреть. Тем более, как кишели они семь лет назад, так кишат и сейчас.



Репортажи из Котельников тогда снимал и телеканал "Подмосковье". Безрезультатно.



Россия поднялась с колен, воюет в Сирии, решает важные вопросы в Африке, посылает стратегические бомбардировщики к берегам Америки, но ничего не может поделать с нелегальными мигрантами, обосновавшимися в "мягком подбрюшье" собственной столицы. А все потому, что кто-то (не будем называть фамилии) имеет с этих оптовых рынков, где работают орды мигрантов из самых разных стран, баснословный доход, которым щедро делится с "нужными людьми" в высоких чиновничьих кабинетах.



Вернемся в многострадальные Котельники. Как отмечается в статье в "Городских исследованиях и практиках": "Наиболее высокая доля мигрантов наблюдается в квартале 2-го Покровского проезда и новостройках Белой дачи и Южного, которые появились в 2010 – 2014 гг.". Конкретный пример из статьи в "Социологическом обозрении": "Китайская мигрантка владеет восемью квартирами в доме на 2-м Покровском проезде, которые она сдает также преимущественно мигрантам".



Китайцы – почти всегда оптовики, причем предпочитающие работать "вчерную". Именно они в последние месяцы, например, гоняли фурами медицинские маски, продавая их на том же "Садоводе" за нал – прямо из машины в машину.



А вот данные, полученные по конкретным домам: "В одном из подъездов, согласно интервью с консьержкой, примерно в половине квартир живут русские собственники, в четверти – армяне-собственники, а остальные квартиры снимают мигранты. В другом 30% квартир – это русские собственники, еще в 20% квартир живут собственники из Армении и Азербайджана, 40% снимают мигранты из Центральной Азии, преимущественно в формате "квартир-общежитий", в остальных живут приезжие из Китая и Вьетнама (6% квартир, как в собственности, так и в аренде), Северного Кавказа (приблизительно 6% квартир, в аренде), а также Афганистана и Кубы. Кроме того, в одном подъезде был сделан поквартирный обход. Согласно его результатам, доля мигрантских квартир из тех, о которых известно, кто там живет, составила 42%, при том что про этот подъезд, а также на основании прочих данных известно, что если квартира съемная и мигрантская, то количество жильцов в ней больше, чем в случае, если в квартире живет собственник".



Авторы исследования делают оправданный вывод: "Если взять дома, сданные в эксплуатацию в 2010-х, по приблизительным оценкам, доля квартир, в которых живут этнические мигранты, может доходить до половины. С учетом того, что часть квартир – это в большей степени общежития, доля этнических мигрантов в фактическом населении этих домов может быть еще выше".



Неудивительно, что коренное население чувствует себя здесь очень неуютно. В 2016 году в соцсети попала фотография первого класса средней школы №3 из Котельников. Из 28 фамилий учеников – только две славянские, и то у первоклашки с фамилией Волков типично азербайджанское имя Богдат.



Причем, не обязательно даже, чтобы в классе было 90% детей-мигрантов. "Многие информанты открыто говорят, что присутствие в классе 15 – 20 нерусскоязычных детей отрицательно влияет на образовательный процесс, в то время как прочие жалуются лишь на плохое образование и переполненность школ. И те, и другие тем не менее предпочитают отдавать своих детей в другие школы – в Жулебино, в Дзержинский, в другие районы Москвы и Подмосковья. Жить в Котельниках, а детей возить учиться в другое место – распространенная стратегия среди наших информантов, хотя известны также семьи, которые готовы уехать или уже уехали из города только для того, чтобы отдать детей в школу".



Проще говоря, белые люди покидают гетто, где чувствуют себя меньшинством. Об этом прямо говорится в статье в "Социологическом обозрении": "Сложно сказать, в какой степени в Котельниках – в старых и новых районах – происходит "отток белых", однако, во-первых, были зафиксированы случаи "избегания белыми", когда семьи не селились в Котельниках, принимая решение в том числе в связи с тем, что в городе живет много мигрантов, во-вторых, непросто отделить недовольство соседством от недовольства инфраструктурой, в том числе и потому что транспортный и инфраструктурный коллапс связывается жителями с притоком мигрантов, в том числе этнических, в-третьих, "оттоком белых" характеризуется ситуация в школах – старожилы и неэтнические мигранты массово отдают своих детей учиться в школы в соседние города, где мигрантов меньше, а образование – в связи с этим – лучше. В новых частях города складывается мигрантская инфраструктура, наиболее заметной частью которой являются халяльные кафе. Старожилы и неэтнические мигранты ожидаемо считают, что доля этнических мигрантов за последние годы в населении выросла, и, в частности шутят, что Белую Дачу – район, где много новостроек – нужно называть Черной Дачей. Известно также, что некоторые мамы ходят гулять с детьми на площадки, расположенные рядом с менее мигрантскими домами, которых больше в старой части города, поскольку считают, что дети мигрантов плохо воспитанные и конфликтные".



Вот немного для ощущения жизни в мигрантских микрорайонах: "На улице и во дворах этих домов почти всегда можно увидеть женщин в хиджабах и национальных платках, а в городских маршрутках визуально отличимых иноэтничных мигрантов обычно не меньше половины… На первых этажах домов – халяльные лавки, "этнические" кафе, мелкие продуктовые магазины, принадлежащие мигрантам… Всего на девять домов пять кафе, которые можно классифицировать как "этнические", – "Дидор", "Рахат", "Амина", "Душанбе", "Евразия", а в местном спортзале после шести "сплошной Садовод", как рассказывают информанты. Дети на детских площадках – со всех уголков СНГ – из Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и пр.".



Не хотелось бы погружать этим текстом читателя в состояние безнадеги, поэтому отмечу лишь – после того, как в 2009 году был закрыт Черкизон, район Измайлово был покинут торгашами и грузчиками с рынка, вновь став тихим, безопасным и уютным. Нужна лишь политическая воля, чтобы сделать жизнь наших граждан спокойной и комфортной в их собственной стране, обезопасив себя от появления мигрантских анклавов, неизбежно превращающихся затем в оплот воинствующего исламизма и терроризма. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594211820

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