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Вторая волна пандемии – результат системных ошибок..., - до Казпреза Токаева начало что-то доходить
19:38 08.07.2020

Токаев: Вторая волна пандемии – результат системных ошибок Минздрава
К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса - Токаев.

Вторая волна пандемии – результат системных ошибок бывшего руководства министерства здравоохранения. Об этом сегодня в своем телеобращении к казахстанцам сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов, мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса в купе с резким ростом заболевания пневмонии, - сказал Токаев.
Он также отметил, что решение Государственной комиссии о введении двухнедельного карантина по всей стране было правильным. И именно поэтому "в данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации".

Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией. Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь. Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплексных медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3500, - сообщил президент.
Он также обратил внимание, что в стране начата работа по увеличению мест в больницах.

С момента моего поручения количество коек для больных коронавируса увеличилось на 70% и доведено до 43 000, - сказал он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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