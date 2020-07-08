В США готовится грандиозная конфискационная денежная реформа, - В.Катасонов

00:01 09.07.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 08.07.2020



Мировую гегемонию доллара будут спасать с помощью цифровых денег



Против наличных денег давно ведется целенаправленная борьба. Ведут ее крупнейшие банкиры, хорошо чувствующие тенденции мирового развития. Эти тенденции полтора века назад определил в "Капитале" Карл Маркс, назвав их законом тенденции снижения нормы прибыли. Время показало, что закон, открытый Марксом, действует.



Печатные станки ведущих центробанков мира в условиях вирусно-экономического кризиса наращивают выпуск своей продукции бешеными темпами. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, еще несколько ведущих центробанков за пять месяцев с начала года вбросили в обращение 5 триллионов долларов. Ключевые ставки основных центробанков Запада с 2008 года держатся близко к нулевой отметке, а у центробанков Швеции, Дании, Японии они ниже нуля.



Низкие ключевые ставки отразились на процентных ставках по операциям коммерческих банков. Проценты по банковским депозитам кое-где уже ниже нуля. В России этого до последнего времени не чувствовали, мы были своеобразным заповедником с очень высокой ключевой ставкой Банка России. Лишь недавно ставка стала быстро снижаться, что моментально отразилось на процентных ставках по операциям российских коммерческих банков. Эксперты говорят, что с учетом инфляции реальные доходы по банковским депозитам уже в текущем году могут стать отрицательными.



На Западе после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. наметилась тенденция к оттоку средств с банковских депозитов из-за нулевых или даже отрицательных процентных ставок. У нас сегодня наблюдается та же тенденция, в том числе из-за опасения массовых банкротств коммерческих банков, которые могут начаться осенью, когда истечет срок действия кредитных каникул, налоговых каникул, моратория на банкротства и т. д.



Банкиры мирового калибра (хозяева денег), то есть, прежде всего, главные акционеры ФРС США давно ведут кампанию по вытеснению наличных денег из обращения. Цель кампании – запереть всех в царстве безналичных денег. Если этого своевременно не сделать, есть риск, что денежно-кредитная система, создавшаяся западным капитализмом последние три столетия, развалится.



То, что мы наблюдаем сегодня в мире денег и банков, – проявление всемирного процесса. А именно: капитализм завершает свое существование. Не сегодня-завтра общество окажется в "дивном новом мире", который иногда называют посткапитализмом. Скорее всего, это будет не социализм или коммунизм (как обещал в "Манифесте коммунистической партии" 1848 года Карл Маркс), а новый феодализм или новый рабовладельческий строй.



Эпоха бурного развития товарно-денежных отношений подходит к концу. В посткапитализме особой необходимости в деньгах не будет. Об этом посткапитализме написано много блестящих и страшных антиутопий: "Мы" Евгения Замятина (1920 г.), "О дивный новый мир О. Хаксли (1932 г.), "1984" Джорджа Оруэлла (1948 г.), "451 градус по Фаренгейту" Рэя Бредбери (1953 г.) и др.



"Дивный новый мир" будущего – это тоталитарное общество с мировым правительством, то есть узкой группой людей, которая управляет "стадом". Главный принцип – учет и контроль участия в трудовом процессе и потребления. Нужда в деньгах тут весьма условная. Участие в трудовом процессе можно измерять трудоднями, а в потреблении – килограммами съеденного. Однако это перспектива послезавтрашнего дня. А актуальными задачами строителей "дивного нового мира" сегодняшнего и завтрашнего дня является не допустить бегства людей из банковской сферы, которую планируется переоборудовать под электронный концлагерь.



В рамках пропагандистской работы по дискредитации наличных денег их пытались представить как инструмент зла, с помощью которого финансируется терроризм, осуществляется наркобизнес, проплачиваются взятки чиновникам, поддерживается "серая" экономика, происходит уклонение от уплаты налогов и т. п. Параллельно шла агитация в пользу безналичных денег: операции очень простые, их можно проводить на расстоянии, исключается возможность ограблений и т. п.



Тема вышла в топ в 2020 году вместе с вирусно-экономическим кризисом. Каждый день в СМИ появлялись материалы о том, что одним из важных каналов распространения заразы являются наличные деньги. Что надо отказываться от наличности и переходить на дистанционные методы платежей с использованием безналичных денег на банковских счетах. Одновременно вновь оживились приверженцы частных цифровых денег (криптовалют).



Однако фобии, которые раздувались СМИ в отношении наличных денег, стали быстро исчезать. Люди начали действовать с точностью до наоборот – переводить депозитные деньги в наличность. В России в течение четырех месяцев (весна и июнь 2020 г.) объем наличности на руках у граждан вырос на 1,9 трлн. рублей, а общая масса наличных денег в обращении к началу июля достигла рекордной величины – 11,2 трлн. руб. Интерес к наличным деньгам резко возрос и в других странах. По данным агентства Блумберг, объем наличной денежной массы во время пандемии рос в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии, Бразилии.



Хозяевам денег надо повсеместно опускать ключевые ставки ниже нуля, а они не могут этого делать, ибо спровоцируют массовое бегство клиентов из банков в кэш, что обвалит банковскую систему. Остается самое радикальное и крайне опасное средство – отмена наличных денег решением денежных властей. Чем их заменить? Цифровыми деньгами Центрального банка.



Как отмечается в обзоре Банка международных расчетов (БМР), в прошлом году темой цифровых денег занимались 70% всех центробанков мира. Какую-то часть центробанков интересовал вопрос о том, как не допустить частные цифровые валюты (криптовалюты) в мир денег, полагая, что криптовалюты подрывают монополию центробанков и коммерческих банков на эмиссию денег. Другие центральные банки занимали выжидательную позицию. Третьи решили, что цифровые деньги должны существовать, но эмитироваться исключительно самими центробанками (официальные цифровые деньги). Одни ЦБ полагают, что их цифровые валюты должны выпускаться в дополнение к наличным деньгам, другие считают, что цифровые валюты должны полностью заменить наличные деньги. Из центробанков, которые наиболее близки к началу эмиссии официальных цифровых денег с полным замещением наличных, следует назвать Центробанк Швеции и Народный банк Китая.



Глава ФРС США Джером Пауэлл



Глава ФРС США Джером Пауэлл



Что касается ФРС США, то еще в прошлом году американский Центробанк был настроен против любых цифровых валют. На этот счет вполне определенно высказывались и председатель ФРС США Джером Пауэлл, и министр финансов Стивен Мнучин. В этом году тональность их высказываний неожиданно изменилась. 17 мая Джером Пауэлл заявил, что США могут приступить к эмиссии цифровой валюты. Некоторые эксперты увязывают подобного рода заявления с возможностью понижения ключевой ставки ФРС до отрицательного значения. Если при этом не запереть всех "физиков" в банковской системе, они оттуда сбегут (уйдут в кэш). А "запереть" получится лишь в том случае, если заменить кэш на "цифровой доллар".



В последние месяцы многие банки Уолл-стрит опубликовали исследования по теме "цифровой доллар". Суть большинства из них сводится к тому, что промедление смерти подобно, Федеральному резерву надо как можно быстрее вводить цифровой доллар. Иначе и американская экономика развалится, и доллар утратит статус мировой валюты. Мол, некогда незыблемые позиции американской валюты подрывает криптовалюта биткойн (ее рыночная капитализация сейчас составляет около 170 млрд. долл.).



Федеральная резервная система



Хозяев денег заставила также напрячься криптовалюта Libra, разработана компанией Facebook и запущенная в ноябре 2019 года. Libra – не просто частная цифровая валюта, это очень мощная платежная система, которая может функционировать в мировых масштабах и обходиться без посредничества SWIFT, Fedwire, CHIPS и других платежных систем, контролируемых властями США и Федеральным резервом. А ведь еще Америку может обойти Китай, введя цифровой юань, который скинет доллар с пьедестала мировой валюты и займет его место.



Генеральный директор китайской компании Sino Global Capital Мэтью Грэм говорит: "SWIFT, CHIPS, Fedwire устарели. Они дорогие, они медленные. Сейчас 2020 год, а на проведение транзакций все равно уходит по три дня. Помимо этого, транзакции стоят дороже, чем должны. Все эти технологии, которые лежат в основе большей части мировой экономики, ориентированной на доллар США, демонстрируют свой возраст. Так что это большая возможность для Китая". Мэтью Грэм деликатно умолчал насчет того, что проекты частных цифровых валют лишают США возможности контролировать и блокировать нежелательные с точки зрения Вашингтона транзакции.



В деле продвижения цифрового доллара резко активизировались американские сенаторы. В конце июня Банковский комитет Сената США провел слушания, на которых обсуждалась потребность в цифровом долларе. Сенаторы-демократы уже подготовили законопроект о введении официальной цифровой валюты и призывают ввести закон о цифровом долларе с 1 января 2021 года.



А в июне сего года появился доклад Федерального резервного банка Филадельфии Central Bank Digital Currency: Central Banking for All? (Цифровая валюта Центрального банка: Центральный банк для всех?). Ответ на вопрос, содержащийся в заголовке доклада: да! Центральный банк – для всех!



До сих пор между центробанками и физическими лицами были посредники в лице коммерческих банков. Модель официальной цифровой валюты предусматривает, что отношения между ЦБ и "физиками" будут прямыми, последние будут иметь депозитные счета до востребования в Центробанке. Коммерческие банки окажутся в роли пятого колеса в телеге. Они исчезнут.



Банковский мир стоит перед выбором между плохим и совсем плохим: либо банковская система рухнет в результате бегства физических лиц из коммерческих банков, либо коммерческие банки умрут в результате денежной реформы – перехода от наличных денег к цифровым. Если Америка выберет путь денежной реформы, она будет носить конфискационный характер. Главной жертвой перехода от наличного доллара к цифровому станут те, у кого больше всего накоплено бумажной продукции печатного станка ФРС США.



P.S. По разным оценкам, в России на сегодняшний день находится американских банкнот на сумму от 40 до 80 млрд. долларов. Источник - fondsk.ru

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