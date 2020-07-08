 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава КазМВД опроверг сообщения о "распылении биохимического оружия"
00:15 09.07.2020

Я призываю граждан доверять только официальным данным государственных органов - Тургумбаев.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сделал заявление касательно распространения в Интернете недостоверной информации, сообщает zakon.kz.

Официальный сайт МВД РК опубликовал его обращение.

Ежедневный мониторинг социальных сетей, проводимый органами внутренних дел с целью выявления противоправных действий, показал, что в последнее время участились случаи распространения недостоверной информации.

Совместно с другими государственными органами каждое такое сообщение нами проверяется. Актуальную сегодня тему эпидеомиологической обстановки в стране отдельные лица используют для привлечения к себе внимания аудитории, не пренебрегая при этом рассылкой непроверенных сообщений, имеющие в том числе зарубежное происхождение.

Среди наиболее популярных рассылок – аудиосообщения о том, что якобы "вирус, распыляли над населенными пунктами с помощью самолетов и вертолетов", "Над Казахстаном распыляли биохимическое оружие" и другие. Так, некоторые пользователи в социальных сетях Facebook и Instagram опубликовали сообщение следующего содержания: "Сегодняшняя вспышка заболевания произошла, возможно, от химической атаки биологическим оружием… Это химическая травля воздуха, низколетящие вертолеты, которые явно распыляли".
Все эти сообщения не имеют подтверждения и являются ложью, и расцениваются как попытки дестабилизировать общество. По этим и другим аналогичным фактам Следственным департаментом МВД начаты досудебные расследования по статье 274 Уголовного кодекса РК "Распространение заведомо ложной информации", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до 7 лет. Я призываю граждан доверять только официальным данным государственных органов, не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию, – подчеркнул министр Ерлан Тургумбаев.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594242900
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