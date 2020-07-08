Двойная китайско-американская ядерная бухгалтерия. У Пекина меньше боеголовок, больше хитрости, - "НГ"

00:43 09.07.2020

Владимир Скосырев



8.07.20



Во время национального праздника в 2019 году Китай продемонстрировал межконтинентальные баллистические ракеты. Фото c сайта www.news.cn

Пекин готов присоединиться к переговорам между Москвой и Вашингтоном о Договоре СНВ-3, но при условии: США должны уменьшить ядерные силы до уровня, которым располагает Китай. Озвучив инициативу, представитель МИД КНР Фу Цун признал, что она нереальна. Ведь потенциал США примерно в 20 раз больше китайского. По словам экспертов, в предложении Пекина ничего нового нет. Но он хочет показать, что виновник развала мер по контролю над вооружениями – Вашингтон, вышедший из договоров по ПРО, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу.



CША неоднократно призывали Китай присоединиться к переговорам, чтобы продлить СНВ-3, ключевой договор по ядерному оружию между Россией и США, который истекает в феврале 2021 года.



Аргументом для обоснования таких обращений служило то, что ядерные боезапасы КНР стремительно растут, и без Пекина соглашения в этой сфере будут бессмысленными.



Как отмечает китайский военный аналитик Сун Чжунпин, стремление президента США Дональда Трампа вовлечь Китай в трехсторонние переговоры непосредственно связано с курсом нынешней американской администрации на противостояние Пекину как в сфере безопасности, так и торговли, высоких технологий и идеологии. По существу, проблема разоружения превратилась в новое поле боя между двумя державами. Пекин всегда отказывался стать третьим участником торга по ядерному оружию, ссылаясь на то, что его арсенал сильно уступает американскому и российскому. Но этот довод все меньше принимают всерьез на Западе. Ведь исследования, проведенные Стокгольмским институтом изучения мира и другими авторитетными международными организациями, говорят о том, что военная мощь КНР быстро растет.



И вот Пекин наконец сделал шаг навстречу международному общественному мнению. Он перестал отделываться лаконичными заявлениями и впервые за много лет подробно разъяснил свою позицию. Представитель МИДа Фу Цун сказал, что если США сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР, то Китай готов присоединиться к переговорам по вооружениям. Более того, Китай был бы просто счастлив сделать это. Но, увы, это невозможно. Пусть США и Россия сначала договорятся о сокращении своих ядерных арсеналов, и тогда Китай примет участие в переговорах.



Откровение дипломата побуждает вспомнить о древней китайской стратегеме "извлечь нечто из ничего". То есть достичь реальных результатов при минимальных усилиях. В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "По существу, Пекин ничего нового не сказал. Его представитель в более развернутой форме изложил то, что было известно раньше. Позиция Пекина всегда состояла в том, что Китай не будет подписывать неравноправное соглашение. Если американцам нужен договор, то они должны согласиться на равные лимиты. Либо они ужимаются до китайского уровня, либо Китай растет до их уровня".



Раньше об этом упоминалось, а теперь сказано максимально ясно. "Да, Китай не будет участвовать в переговорах. Но тут выдвигается довод, с которым сложно спорить. До сих пор переговоры велись между двумя равными державами – СССР и США, потом – Россия и США. Другие ядерные страны никогда к этому не подключались, так как трудно было представить, что они согласились бы на установление более низких лимитов по количеству ядерных боеприпасов. А тем более Китай не станет подписывать неравноправный договор. Для него это идеологически неприемлемо", – сказал эксперт.



Китай никогда не обнародовал данные о составе ядерных сил. Но есть оценки экспертов шведского института и американских ученых. Согласно им, у Китая есть 320 боеголовок, и их количество растет. Как поясняет Кашин, это консервативные оценки. На самом деле боеголовок значительно больше. От 100 до 150 могут быть уже развернуты на межконтинентальных баллистических ракетах.



"Китай пока далеко отстает от России и США по количеству боеприпасов. Но он совершил очень сильный рывок в качестве и наращивании производственных мощностей в нулевых и 2010-х годах. Например, сейчас Китай имеет три типа межконтинентальных баллистических ракет, только в этом году введены в строй две атомные ракетные подводные лодки. Возможно, к концу десятилетия Китай станет третьей великой ядерной державой. А российская позиция состоит в том, чтобы продолжать переговоры с США в двустороннем режиме и не позволить американцам поссорить Москву и Пекин", – заключил эксперт.



Кстати, дипломат Фу Цун коснулся в выступлении и политики России. Он не поскупился на комплимент в адрес Москвы. Она очень хорошо понимает позицию Пекина и, в отличие от Вашингтона, не принуждает его присоединиться к переговорам.