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"Вылечившиеся" от КОВИД долго не проживут, - Daily Mail
00:59 09.07.2020

8 июля 2020 г.
Райан Перри | Daily Mail
Тысячи выживших после Covid-19 с поражением легких - это бомба замедленного действия: их уровень смертности может превышать прогнозы по многим видам рака
"Врач, который на протяжении 15 лет занимается изучением болезней легких, предупреждает о надвигающемся кризисе в области здравоохранения, который может превзойти кризис COVID-19 в долгосрочной перспективе", - сообщает Daily Mail.

"Доктор Сассан Рафи, который проводил обширные исследования деструктивного пневмофиброза, одного из состояний, которое сейчас обнаруживают у пациентов с коронавирусом, утверждает, что тысячи американцев, госпитализированных с коронавирусом, сталкиваются с бомбой замедленного действия даже после того, как они поправились после вирусной инфекции. По словам исследователя, те, у кого диагностирован фиброз легких после нескольких недель, проведенных на аппарате ИВЛ, сталкиваются с шокирующим уровнем смертности, который намного превышает прогнозы по многим видам рака", - говорится в статье.

"(...) Легочный фиброз или пневмофиброз - это заболевание легких, которое возникает при повреждении и рубцевании ткани легких и вызывается агрессивными вирусами, такими как COVID-19. Утолщаясь таким образом, жесткая ткань существенно затрудняет правильную работу легких и обмен кислорода и может привести к дыхательной недостаточности", - поясняет газета.

"Доктор Рафи, анестезиолог и главврач Upright Pharmaceuticals, Inc, утверждает, что многие госпитализированные пациенты, даже если они, как представляется, полностью выздоравливают от заболевания, связанного с COVID-19, все равно могут умереть из-за фиброза. "Прогноз в случае пневмофиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время оптимального лечения не существует", - указывает он.

"Доктор Рафи говорит, что даже если пациент выжил после госпитализации и в течение многих недель живет с жидкостью в легких, это все равно может привести к долгосрочным последствиям, таким как фиброз. "То, что мы делаем - сканируем легкие, и если мы обнаруживаем фиброз в легких, это говорит нам, что их жизнь не будет прежней. Это точка невозврата, - сообщает он. - Это прогрессирующее заболевание, которое означает, что человек может чувствовать себя хорошо, но фиброз становится все жестче и жестче, и это одна из областей, с которой никто не работает".

"Врач утверждает, что некоторые пациенты могут зависеть от аппарата ИВЛ до конца своей жизни, в то время как другим может понадобиться пересадка легких.

(...) По словам партнера доктора Рафи, главы Upright Pharmaceuticals, Inc., Эндрю Янга, "наследие" и потенциальные масштабы этой надвигающейся проблемы вызывают большую обеспокоенность. Он отмечает, что 40% пациентов с острой коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, будут испытывать экстремальный острый респираторный дистресс-синдром, который приводит к легочному фиброзу. По крайней мере, 20% случаев этого синдрома являются тяжелыми, говорится в статье.

"Данные о вспышке SARS-CoV в 2003 году показали, что большой процент выживших пациентов испытывали длительный легочный фиброз и снижение функции легких. Иммунная система организма как бы становится ядерной и пытается убить все, что вызывает рубцы и множество других проблем, особенно очень обширное воспаление", - поясняет он.

"Я думаю, что общество начинает получать все больше и больше информации о том, почему именно COVID так ужасен, губителен и потенциально смертелен. И, я думаю, с этим согласятся многие, фиброз действительно является краткосрочной и долгосрочной проблемой, которая приведет к дальнейшим смертям и инвалидности", - указывает Янг.

(...)

"Я не хочу пугать людей, но я думаю, что мы должны заставить правительство обратить внимание на разработки лекарств и медикаменты, которые могут потенциально лечить респираторный вирус, такой как COVID-19, и его осложнения. И это то, на чем мы сосредоточились", - сообщил доктор Рафи. (...)

Источник: Daily Mail

Источник - inopressa.ru
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