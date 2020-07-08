США могут потерять доступ к нефти Сирии и Ирака, - И.Субботин

09:08 09.07.2020

В Конгрессе намерены сэкономить на ближневосточных миссиях



В США хотят законодательно запретить Пентагону тратить средства федерального бюджета на сохранение контроля над нефтяными месторождениями, которые находятся в Сирии и Ираке. Соответствующие предложения содержатся в проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Тем не менее на Капитолийском холме предлагают продолжить финансирование местных сил, чтобы группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) не смогла возродиться.



Инициатива "запрещает США осуществлять контроль над любыми нефтяными ресурсами Ирака или Сирии", следует из текста, опубликованного на сайте комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. В то же время драфт законопроекта предполагает затраты в размере 700 млн долл. на поддержку иностранных служб безопасности, неправительственных вооруженных формирований и отдельных лиц, которые участвуют в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии. Эти финансовые средства предназначены, к примеру, для поддержки иракских сил безопасности, курдских отрядов пешмерга и многонациональной коалиции "Демократические силы Сирии", костяк которой составляют курдские формирования.



В то же время в программы международного сотрудничества в сфере безопасности законодатели предлагают вложить примерно 1,14 млрд долл. В частности, 150 млн долл., согласно этой инициативе, могут быть направлены на обеспечение безопасности стран Балтии, 160 млн – на программы в Африке, 130 млн – на поддержку государств Центральной и Южной Америки, 105 млн – "на программы с Иорданией". Примерно 3 млрд долл. предписывается потратить на помощь афганским силам безопасности при условии, что они "контролируются представительным гражданским правительством, защищающим права человека, права женщин и препятствующим террористам использовать территорию Афганистана".



Кроме того, в проекте бюджета содержатся запреты на финансирование строительства постоянных военных баз на территории Афганистана или Ирака, выделение средств для проведения "ненужных испытаний" ядерного оружия, передачу истребителей F-35 в Турцию, "чтобы не допустить воздействия новейших американских технологий на российские ракетные системы". Что интересно, инициатива конгрессменов также устанавливает табу на выделение средств для движения "Талибан" (запрещено в РФ), за исключением стимулирования деятельности по межафганскому примирению.



Законопроекту еще предстоит пройти непростой процесс утверждения в Палате представителей и Сенате.



Комментируя желание американских конгрессменов запретить финансирование непосредственного военного присутствия в нефтеносных районах Ирака и Сирии, приглашенный исследователь Института Ближнего Востока (MEI) в Вашингтоне, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов сказал "НГ": "С Ираком все понятно: все военные объекты Пентагон, да и ЦРУ концентрируют в Иракском Курдистане. И там априори из-за большого количества местных и полузападных частных охранных предприятий и частных охранных компаний нет проблем с охраной". Что касается Сирии, то главный изъян позиции США – несформулированная политика по присутствию в северо-восточной части страны (Заевфратье). "В 2018 году Вашингтон показал, что готов атаковать наступающих несистемных игроков, однако в ситуации, когда Турция и Россия пытаются сузить территории присутствия, надавить на курдов, активизировать голоса проправительственных представителей племен и запретить передавать помощь напрямую любой оппозиции, появляется брожение в массах, – отметил Мардасов. – В связи с этим новость о том, что США хотят дистанцироваться от охраны нефтяных месторождений, воспринимается как доказательство дальнейшей минимизации присутствия".



Однако пока что американские военные создают новые опорные пункты на востоке Сирии, а вступивший накануне в силу американский "закон Цезаря" усилил позиции курдов, которые продолжают продавать нефть Дамаску, говорит эксперт. "Думаю, что США просто хотят поддержать местных в их торговле нефтью по разным маршрутам и избежать открытых обвинений в незаконной нефтеторговле, – пояснил Мардасов. – Если США продолжат опекать курдов, которые так или иначе дистанцируются от Рабочей партии Курдистана, и племена, то проправительственным силам будет сложно перетянуть тех на свою сторону – они до последнего будут цепляться за возможность автономного существования".



В случае же ухода американского контингента есть возможность автономной работы этого региона Сирии с опорой на европейцев и страны Персидского залива, заключает Мардасов. Однако есть риск, что их позиция может оказаться менее весомой для других игроков.



Страх перед сохранением ИГ в Ираке и Сирии понятен. Месяц назад на сайте Госдепа был опубликован "Доклад о терроризме в странах мира в 2019 году", где говорится, что "халифат" насчитывает сейчас в своих рядах от 11 до 18 тыс. активных боевиков. Финансирование группировки "осуществляется за счет преступной деятельности на территории Ирака и Сирии". Кроме того, ИГ "обладает несколькими сотнями миллионов долларов, награбленных в 2013–2019 годах и рассредоточенных сейчас на территории Ирака и Сирии". Авторы доклада утверждали, что группировка создала свои финансовые и логистические центры в Африке и даже два новых отделения в Пакистане и Индии.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

8.07.2020