Как правильно развалить страну – опыт советского диссидентства, - Акказ Дербисов

09:15 09.07.2020 Как советские диссиденты дали Западу инструменты для борьбы с СССР?Об этом пишет авторитетный журнал The Foreign Affairs. Статья подана как предупреждение Белому дому: и сегодня возможен распад отдельного государства. Главное – дать его врагам знания о внутренних системных ошибках, упущениях и недоработках власти.



11 ноября 1980 в Мадрид направлялся автомобиль, в котором находились советские диссиденты – писатели, журналисты и правозащитники. Ехали они на конференцию, посвященную вопросам защиты прав человека в СССР.

Это были Владимир Борисов, Виктор Файнберг, Гузель Макудинова и ее супруг Андрей Амальрик. Все четверо в период своей жизни в СССР арестовывались и направлялись в ссылки, заключения и учреждения карательной психиатрии.



Писатель Андрей Амальрик был за рулем. Примерно в 60 км от Мадрида автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Выжили все, кроме Амальрика, которому кусок метала разорвал горло. Ему было 42 года, и он не был самым знаменитым советским диссидентом.



Весь мир знал нобелевских лауреатов Солженицына и Сахарова. Что касается Амальрика, в глазах современного западного политологического сообщества он занял особое место среди советских диссидентов.



Провал политической многоходовки

В середине 60-х годов 20-го века в СССР очень сильно оказывалось давление на интеллигенцию, исповедовавшую идеи демократизации. Тогда на прослойку советского общества сделал ставку политический истеблишмент США, чтобы использовать этот актив для деэскалации холодной войны.



Летом 1968 The New York Times опубликовала эссе академика Сахарова о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе двух политических систем. Сахаров написал, что в ядерную эпоху Запад и СССР должны сотрудничать ради выживания человечества. А также о том, что обе системы уже начали процесс конвергенции, как он это назвал.



По сути, это был первый глобалистский призыв советской интеллектуальной тусовки, которым воспользовались американские политологи. Была задумана красивая политическая многоходовка, в результате которой советская демократическая интеллигенция оформилась бы в некую легитимную силу, способную стать центром притяжения двух антагонистических цивилизаций.



Планы порушил Амальрик. Осенью 1970 года он нелегально переправил на Запад свою статью про СССР, которая была опубликована в лондонском журнале Survey. Амальрик писал, что



глобальный капитализм и СССР не просто не сближаются, но расходятся еще дальше



Сам социалистический блок находился практически на грани раскола. Все годы холодной войны социалистические СССР и КНР находились в состоянии готовности развязать полномасштабную войну. Но пока все ограничивалось отдельными пограничными инцидентами.



Установка к самообману

По Амальрику, проблема Сахарова в неумении рассмотреть, что советское государство, коммунистическая идеология и социалистическая экономика находились в состоянии саморазрушения.



Статья была озаглавлена ярко – "Дотянет ли СССР до 1984 года"



Это была попытка обозначить конкретные проблемы раннебрежневского правления в СССР. Но статья вылилась в нечто большее - анализ, как мощная империя тонет в самообмане.



К 60-м годам 20-го века СССР создал общество, где были товары народного потребления, отдельное жилье, программа космических исследований, балет, высокие спортивные достижения и т. д. На бытовом уровне сложился культ комфорта с установкой "Все будет хорошо". В условиях кризиса, особенно системного, эта установка, по сути, превращается в инструмент самообмана.



Амальрика мало волновали вопросы конвергенции Запада и СССР. Его беспокоил процесс распада большой и мощной империи. Он описал все признаки - постепенно ржавеют общественные институты, появляются политиканы и инсинуаторы от политики. Также он писал о первых "треморах" системного кризиса.



Амальрик искал истоки и внутреннюю логику процесса общественного распада, а также объяснения тому,



как индивидуально принимаемые политические решения в конечном итоге ведут к апокалипсису



Про себя он говорил, что стал для западного мира чем-то вроде говорящей рыбы для ихтиолога – волшебным коммуникатором, открывающим секреты темного и неизученного мира.



Аналитическая социология от диссидента

Первое, что написал Амальрик в своем эссе, это то, что ошибочно составлять политические прогнозы на основании обзора идеологического положения этого государства на момент изучения.



Другими словами, да, общество делится на фанатиков-коммунистов, диссидентов, национальных либералов и прочих. Но все эти группы аморфны. Их контингент неустойчив, все они подвержены манипуляциям со стороны отечественных и внешних агитаторов.



Амальрик предложил другую систему оценки общества – разбить его на условные группы людей. На тех, кто больше всех пострадает от возможных перемен, и тех, кто, наоборот, их жаждет.



Определив целевые группы, можно попытаться смоделировать, как государство будет работать с каждой из них. Очевидно, что бюрократы и политики хотели бы сохранить положение дел. Рабочим нужен более высокий уровень жизни. Многие интеллектуалы ставят под вопрос прошлые заслуги и доблести своего народа.



То есть



происходит брожение в умах, которое неизбежно поставит государство и его органы перед вопросом выживания



Правительству нужна стабильность, признание народом авторитета власти, покорность интеллигенции и никаких реформ, способных встряхнуть государство до основания. Встает вопрос самосохранения. Как его обеспечить в условиях, когда старая система уже не работает?



Власти не хватает гибкости

Всегда можно прибегнуть к репрессиям – можно выборочно задавить одного писателя или политика. Но служит ли это показателем просвещенности правителей? Правители весьма эффективно устраняют проблемы где угодно, но не у себя дома. Это имеет особую актуальность для великих империй - например, СССР.



Если страна контролирует весь земной шар с помощью флота и запускает ракеты в космос, ей трудно посмотреть себе под ноги, чтобы увидеть, как гниет основание государства.



Амальрик писал, что советский режим ощущает себя совершенством и не имеет желания измениться или пойти на уступки. Вместе с этим сталинские методы признаны отсталыми и негуманными. Старые репрессивные механизмы заржавели и нефункциональны. Советское



общество усложняется и становится взыскательней и требовательней, в нем растут различия, люди требуют от государства все больше и все меньше верят,



что оно может эти требования удовлетворить.



Публичное изъявление недовольства очень часто было направлено не против правительства СССР как такового, а против некоторых его ошибок и упущений.



Амальрик пишет, что люди в СССР раздражены неравенством в материальном положении, низкими заработками и отсутствием самых базовых товаров массового потребления. Но пока в них поддерживается надежда на лучшее будущее, они готовы и далее проявлять терпимость в отношении сложившегося положения дел.



Уроки истории

Амальрик задается прямолинейным вопросом –



"Где она, та точка разрыва?"



Как долго может политическая система существовать, пока те, кто хочет перемен, не поймут, что в рамках существующей политической системы перемен они не увидят? И какова будет реакция со стороны тех, кого устраивает существующее положение дел?



Здесь Амальрик ссылается на опыт всех великих империй, ставших жертвами собственной склонности обманывать и вводить в заблуждение самих себя.



Империи думают, что у них есть иммунитет от внешних болезней, при этом самоконсервируясь и отдаляя себя от общечеловеческого развития и опыта



Амальрик описал это как сюрреалистическую картину мира и места СССР в нем, которое страна заняла из-за самоизоляции.



Чем дольше государство поддерживает сложившийся порядок вещей, тем стремительней оно обрушится



Поскольку конфликт с реальностью неизбежен.



При этом не стоит верить, что обрушится только элита государства. Рушится государство целиком.



Четыре кита распада страны

Амальрик выделил четыре основных фактора, которые приводили в движение разрушение СССР.



Первый - моральная истощенность государства. Она вызвана экспансионистской и интервенционной внешней политикой и бесконечной войной, в которую это государство вовлеклось.



Вторым фактором Амальрик считал предстоящую войну СССР и КНР. Такое развитие событий приведет к суровому экономическому кризису.



Третьим фактором он назвал рост нетерпимости правительства к любым проявлением общественного недовольства. Причем с суровыми, репрессивными и даже жестокими ответными мерами.



Амальрик отмечает, что в СССР подавление акций протеста обретает особо бескомпромиссный характер. В качестве подавляющий силы привлекается армия, правоохранительные органы, сотрудники государственной безопасности. Причем имеющие другие национально-этнические корни, нежели те, кого они подавляют.



СССР распался из-за усиления четвертого фактора. Некоторая



часть политической элиты решила, что лучший способ гарантировать себе светлое будущее - это срастить свою власть с национальным капиталом



Амальрик считал, что особенно активен процесс будет среди национальных меньшинств СССР. Сперва в Прибалтике, потом на Кавказе и Украине. Затем в Центральной Азии и поволжских областях России. Эта последовательность была предсказана им весьма точно - в целом он предсказывал распад СССР в период с 1980 по 1985 гг.



Статья как учебник для политиков

Амальрик ошибся лет на шесть. Тем не менее его признали западные политологи. Не без его влияния возникли труды Пола Кеннеди. Он предупреждал о перегрузке системы имперских амбиций США. Или Фрэнсиса Фукуямы с его одержимостью смертью и либеральной демократией как высшей точкой развития человечества. Или Сэмуэля Хантингтона с его неорасистским столкновением цивилизаций.



В 90-е прошлого века Амальрик окончательно закрепился в западном политологическом сознании как провидец типа Кассандры - именно так про него писали.



Ближе к концу своей статьи Амальрик говорит, что



советские ракеты долетели до Венеры, но в огородах картошку копают лопатами



Он просчитался по поводу предстоящей войны СССР и Китая. При этом в чем-то близок некоторым современным идеологам России. Он считал, что постепенный переход России к демократии и сотрудничество с Западом являются химерой.



