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В Словении сожгли деревянную статую Меланьи Трамп
09:24 09.07.2020

Неизвестные подожгли статую первой леди США Меланьи Трамп, установленную на берегу реки Савы в Словении, пишет Reuters.

Инцидент произошел 4 июля, сейчас статуя убрана с места и ведется расследование.

Деревянная статуя Меланьи Трамп с поднятой рукой была создана скульптором Алешем Жупевцем из Словении в 2019 году. Статуя была вырезана при помощи бензопилы из ствола липы. Первая леди была изображена в полный рост с грубо высеченными чертами лица в голубом платье, напоминающем то, в котором она была на инаугурации Дональда Трампа.

Источник - centralasia.media
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