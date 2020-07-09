В Узбекистане освободили из тюрьмы Юсупова - экс-главу Фонда поддержки независимых печатных СМИ

09:25 09.07.2020

Власти Узбекистана 8 июля освободили 38-летнего бывшего главу Фонда поддержки независимых печатных СМИ и информагентств Саида-Абдулазиза Юсупова, который с мая 2019 года содержался в следственном изоляторе Службы государственной безопасности.



Юсупов был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 ("Хищение путем присвоения или растраты"), 168 ("Мошенничество"), 211 ("Дача взятки") и 28 ("Виды соучастников преступления") Уголовного кодекса Узбекистана.



Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан 10 мая 2019 года. С тех пор он содержался в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана в Ташкенте.



Ранее в заявлении Генпрокуратуры сообщалось, что "в органы СГБ обратились граждане, от которых Юсупов обманным мошенническим путем, представляясь сотрудником спецслужб, получил крупную сумму денег в иностранной валюте".



После ареста Юсупова его мать и супруга сообщали журналистам, что в ходе следствия в отношении него применяются пытки и он нуждается в медицинской помощи. Однако Генпрокуратура опровергла сообщения о применении пыток в отношении Юсупова.



"У обвиняемого обнаружено заболевание кровеносных сосудов, но это не препятствует заключению его под стражу", – говорилось в заявлении главного надзорного органа.



12 мая прошлого года брат Саида-Абдулазиза Юсупова Мухаммед Юсупов разместил в Facebook"е видеообращение к президенту страны. На видео Юсупов утверждал, что дело, которое возбудили против него, связано с его журналистской деятельностью. Саид-Абдулазиз Юсупов говорил, что он является ярым защитником политики президента Шавката Мирзиеева.



Общественный Фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана был создан указом президента в 2005 году.