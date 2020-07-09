Вирус убил экс-ректора Академии управления при президенте Киргизии Адылбека Султанбекова

10:04 09.07.2020

От пневмонии умер экс-ректор Академии управления при президенте Адылбек Султанбеков



Билим АКИpress - На 54-м году жизни от пневмонии умер заслуженный работник образования, кандидат экономических наук, профессор Адылбек Султанбеков, сообщили родственники.



Султанбеков Адылбек Файзуллаевич родился 6 февраля 1966 года в селе Мады Ошской области.



В 1992 году с отличием закончил Фрунзенский политехнический институт, где проработал от рядового преподавателя до проректора по дистантному обучению, маркетингу и международным связям.



С 2005 года по 2010 год занимал должность ректора Академии управления при президенте.



Отец троих детей.



Панихида по Султанбекову пройдет 9 июля во дворе дома №62 на улице Уметалиева города Бишкек.

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