Губера Хабаровского края России Фургала задержали за... серию заказных убийств

10:07 09.07.2020

В отношении губернатора Хабаровского края Сегрея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в серии покушений и убийств, он задержан. По данным "Ъ", в ближайшее время политик будет доставлен в Москву, в Басманный суд, где ему изберут меру пресечения.



"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России",- говорится в сообщении СКР



Чем известен Сергей Фургал

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Господину Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют Сергея Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.



СКР приводит видеосъемку с задержания господина Фургала.



"По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений",- сообщает СКР. При этом не уточняются имена других фигурантов дела, а также жертв преступлений.



По некоторым данным, часть фигурантов сотрудничает со следствием. При этом их защитники настаивают на прекращении уголовного преследования, полагая, что по вменяемым эпизодам вышел срок давности.



Источники агентств сообщают, что правительство и парламент региона работают "в штатном режиме".



Напомним, в прошлом году в Москве арестовали бизнесмена и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который много лет являлся деловым партнером губернатора. Господина Мистрюкова и трех его сообщников подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004–2005 годах. Защита подозреваемых заявляла, что на них оказывают давление с целью дачи показаний на других лиц, в том числе господина Фургала.



Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года. Баллотировался от ЛДПР и во втором туре победил с 69,57% голосов. В 1990-е годы работал врачом и занимался бизнесом. В 2005 году стал депутатом думы Хабаровского края. В 2006–2007 годах возглавлял дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС РФ. Затем был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по охране здоровья.



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