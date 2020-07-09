КазНацпаты требуют не пускать в Елбасию российских врачей

10:24 09.07.2020 НАЦПАТЫ ПРОСЯТ ВЫГНАТЬ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ: КОМУ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ?



"Приехали российские доктора. Почитала наших "поцриотов". Юродивые, вы понимаете, что пишете? Страна оказалась бессильной, люди умирают! А вы по комментариям вычисляете пятую колонну? Вам видео наших убогих больных и моргов мало? Кто-то из вас пошел волонтером? Если вам при рождении в башку серого вещества не доложили, просто молчите и не мешайте спасать наших же людей. Одна, две жизни, вырванные из лап болезни стоят того. Мы сами не вывезем этот кошмар. P. S. большое спасибо РФ и Грузии за помощь!" Пост из соцсетей* Прибытие российских вирусологов и эпидемиологов в Нур-Султан четко показало, что в Казахстане есть не только коронавирус, но и национал-популисты, называющие себя "патриотами". Пока в СМИ шел нейтральный поток информации, а больше положительный – вот, мол, не бросили на произвол судьбы, прислали 32 специалиста в помощь – нацпопы в это же самое время комментировали все так, будто в страну ворвался "Отряд 731" со всей соответствующей данному восприятию происходящего риторикой, призывами и оскорблениями. Определенные группы влияния в эшелонах власти любят сотрудничать с национал-популистами, предоставляя им деньги и информационную трибуну. Дело в том, что на их фоне любой даже коррумпированный аким выглядит светочем прогресса и глубоким мыслителем. Разумеется, за десятилетия работы не обходилось без эксцессов, поскольку нацпаты интеллектуально ослаблены и в силу этого не в состоянии удерживаться в коридоре, который им задают кураторы. Отсюда неуместные "импровизации", которые рикошетом бьют по АП и другим структурам. Казахстан в человеческом измерении очень компактный, поэтому анонимные телеграм-каналы бывает исправно доносят – кто из какой кассы кормится. За последние годы в конгломерате национал-популистов произошла только одна положительная корректировка: они стали меньше говорить от имени всего казахского народа. Разумеется, произошло это не само собой, а потому что здоровая часть казахов через затяжную череду конфликтов смогли донести до нацпопов факт отсутствия у них полномочий на позиционирование от лица казахского народа во всей его совокупности. На этом позитивные достижения заканчиваются, а список негативных пополняется постоянно. В случае со спецбортом МЧС интеллектуальный уровень национал-популистов проявился в условиях лабораторной дистиллированной воды. Поясним – потому что когда речь идет о казахском языке, вопросах гражданства, ономастики, истории, гражданских правах, то здесь их "оригинальные" идеи можно списать на фактор многообразия общественных позиций по тем или иным вопросам функционирования государства и общества. Но когда под информацией "В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России в г. Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России" стоит комментарий "Кто их сюда звал? Пусть проваливают из Казак Ели!" или "Чисто пиар акция для роспропаганды" или просто "Вон отсюда" – то уже можно обойтись без комментариев. Казахстанцы сейчас по паспорту Республики Казахстан могут без проблем трудоустраиваться на территории Российской Федерации. Гражданство Казахстана с 24 июля можно будет конвертировать в российское на порядок легче и проще, чем прежде. В этой связи было бы странно, если в ситуации огромных проблем, с которыми сталкивается система здравоохранения РК, союзник по ОДКБ и партнер по Евразийскому экономическому союзу не оказал бы посильной помощи. Хорошее поведение обычно остается незамеченным.



Вот и агрессивно-неадекватная информационная активность нацпопов сильно бросается в глаза на фоне постов с благодарностью и пожеланиями успехов в работе по адресу российских эпидемиологов и вирусологов. Курирующим национал-популистскую тусовку определенным группам у власти следует пересматривать свои лекала работы с данной публикой, поскольку они способны подставлять "Акорду" в режиме нон-стоп. Для полноты картины следует сказать, что с нацпопами в Казахстане работают не только некоторые группы влияния. Например, в свое время часть фигурантов из этой среды прикупил себе беглый банкир Мухтар Аблязов и в том числе с их помощью взвинтил ситуацию в Жанаозене до такого градуса, что в декабре 2011 года дело дошло до стрельбы с летальными исходами. Судя по тому, как нацпопы видели гептил по траектории полета ракет "Протон" с Байконура и не видели американскую биолабораторию на территории Алматы, коллективный Запад подобную избирательную "близорукость" щедро финансирует. Но нацпопам все это не интересно, ведь любой кадр с устройством мозга как у них знает, что в США ученых-злодеев не бывает, а в России они за каждым углом. В свое время власть включила в свой идеологический и политический арсенал главные идеи национал-популистов – независимое государство и казахский язык. Фактически национал-популистские силы теперь могут оппонировать политическому руководству страны только по одному параметру – недостаточная скорость внедрения государственного языка.



Во многом это связано с общей сумбурностью лозунгов в данном сегменте политического спектра, выражающейся в том, что нацпопы не могут четко определиться с понятиями. Например, чем отличаются казахская и казахстанская государственность, что такое государствообразующий народ (нация), этносфера, какой смысл они вкладывают в "соблюдение национальной культуры, обычаев, традиций" и т. п. Идеи национал-популизма – одни из наиболее дискредитированных в массовом сознании казахстанцев, потому что в их арсенале нет предложений, которые можно было бы оценить как работающие на повышение общей конкурентоспособности.



В Алматы, например, мало питательной среды для нацпопов. Идеям этнической исключительности трудно выжить в мегаполисе, поражающем своей пестротой от архитектуры и кухни до названий магазинов и ресторанов. Алматы – один из самых космополитичных и полиэтничных городов мира, а потому ограниченность и закрытость здесь не востребованы. Зато есть соцсети и интернет вообще, где любой пользователь может сутками строчить и выставлять любую ахинею. В Казахстане был период, когда нацпопы оказались в своеобразной западне, потому что где и чем бы они ни занимались, но либо у государства, либо у многочисленных слоев общества вызывали раздражение. На этой почве сформировался спонтанный социальный заказ держать их в ограниченной нише. И этот заказ понемногу выполнялся, но, когда по стране бурным темпом пошла исламизация (не местная ханафитского мазхаба, а подпитываемая ваххабитами с Ближнего Востока), определенные группы влияния у власти вновь обратились к национал-популистам. Идея состояла в том, что нацпопы с их акцентуацией казахской этничности будут противовесом исламистам с их надэтнической религиозной общностью. Мол, минус на минус дает плюс.



Вроде бы, здравая идея, где чтобы не бояться чужого дракона нужно иметь своего собственного, быстро рассыпалась в пыль. Ибо национал-популистский дракон не думает, что он лишний раз доказал в случае с российскими вирусологами. Хотя, справедливости ради надо отметить и такой нюанс – национал-популистский колор все-таки не столь монолитен и однокрасочен…



Есть, что называется, разумные. Такие граждане дают отлуп, тому крылу казахстанской оппозиции, по тем или иным причинам "переехавшим" на Запад. А они, "отъехавшие", очень даже тоже русофобски настроены заметно жестко. Как тот же Аблязов, например, хотя в свое время он очень даже хорошо наварился на мошеннических схемах на ниве девелоперского рынка… Так вот, к примеру, под новостью о том, что российские врачи помогут медикам из Казахстана, пишут – "Это как в Италии они помогали? Потом выгнать не могли" и "Нашли кого звать, чтобы потом эти благодетели визжали со всех углов, что русские спасли несчастных казахов от вымирания во время пандемии" или вовсе "Чисто пропаганда как с Италией. 50 чел это чисто биоразведка. Сбор штаммов. 5000 врачей с оборудованием вот это можно назвать помощью.



Так, это пиар и пропаганда". Конечно, таких комментариев не так много, но срез понятен. Делаем выводы. *Орфография и пунктуация авторские. Записи всех приведенных постов в виде скриншотов имеются в распоряжении редакции. Источник - ia-centr.ru

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