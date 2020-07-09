КырВыборы-2020. Выдвижение завершилось: 44 партии будут участвовать в гонке

11:13 09.07.2020

9 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Срок подачи заявлений в ЦИК о намерении баллотироваться в парламент заявершился накануне. Об этом сообщили в ведомстве.



По его данным, в Центризбирком поступили уведомления об участии от 44 партий.



1. "Ата-Мекен".

2. "Мекенчил".

3. "Бирик".

4. "Мекен Ынтымагы".

5. "ОРДО".

6. "Бийлик элге" (Власть народу).

7. "Чон казат".

8. Партия коммунистов Кыргызстана.

9. "Единство народа".

10. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов.

11. "Актив".

12. Рабочая партия Кыргызстана.

13. "Республика".

14. Аграрная партия Кыргызской Республики.

15. Политическая партия государственного единства и патриотизма "Бир Бол".

16. "Демократ".

17. "Улуу журт".

18. Партия зеленых Кыргызстана.

19. Партия труда.

20. "Социал-демократы Кыргызстана".

21. "Бүтүн Кыргызстан".

22. "Чистое общество" ("Таза коом").

23. "Ар-Намыс".

24. "Кыргызстан".

25. "Ыйман Нуру".

26. "Ак Калпак".

27. "Мекеним Кыргызстан".

28. "Адам-Демократ".

29. "Жаратман Эл".

30. "Биримдик" (Единство).

31. "Реформа".

32. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

33. "Глас народа".

34. "Улуу Кыргызстан".

35. Социал-Демократическая партия Кыргызстана.

36. "Тартип-Порядок".

37. "Замандаш".

38. "Патриоты Кыргызстана".

39. "Народный контроль".

40. "Буткул жаштар".

41. "КУТ".

42. Либерально-демократическая партия "НУР".

43. "Онугуу Кыргызстан".

44. "Билим Илим Ордосу".



Центризбирком напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.