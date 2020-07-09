|14:54 На свалку истории? Какие памятники в США сносят по решению властей
14:52 В Узбекистане ужесточается режим "самоизоляции", Ташкент закроют
14:50 УзбБеспредел. Снос домов в Чимгане: хронология подлости и беззакония
14:46 В Южной Корее бесследно исчез... мэр столицы Пак Вон Сун
14:26 Более 3000 узбекистанцев застряли в Казахстане. Спят на голой земле в эпицентре казахской духовности - Туркестанской обл
14:07 От коронавируса умер начальник полиции казахстанского Усть-Каменогорска Даур Ибраев
13:21 Суициды, наркотики, алкоголь: тихая смерть американского среднего класса, - Der Spiegel
12:18 ДУМ Киргизии отдает свои офисы, мечети и медресе под стационары и обсервации
11:17 "Пусть земля им будет пухом", - кырпрез Жээнбеков выступил с жизнеутверждающим обращением к кыр-народу
11:14 Америка переезжает: все больше граждан США покидают мегаполисы, - Handelsblatt
11:13 КырВыборы-2020. Выдвижение завершилось: 44 партии будут участвовать в гонке
10:56 Весь мир расизма мы разрушим. О глубинной причине раскола в США, - А.Наумов
10:24 КазНацпаты требуют не пускать в Елбасию российских врачей
10:07 Губера Хабаровского края России Фургала задержали за... серию заказных убийств
10:04 Вирус убил экс-ректора Академии управления при президенте Киргизии Адылбека Султанбекова
09:49 Вирус убил академика-химика вице-президента НАН Казахстана Едила Ергожина
09:25 В Узбекистане освободили из тюрьмы Юсупова - экс-главу Фонда поддержки независимых печатных СМИ
09:24 В Словении сожгли деревянную статую Меланьи Трамп
09:15 Как правильно развалить страну – опыт советского диссидентства, - Акказ Дербисов
09:08 США могут потерять доступ к нефти Сирии и Ирака, - И.Субботин
09:06 Коронавирус в Туркменистан надуло с Арала, - В.Панфилова
|КырВыборы-2020. Выдвижение завершилось: 44 партии будут участвовать в гонке
11:13 09.07.2020
9 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Срок подачи заявлений в ЦИК о намерении баллотироваться в парламент заявершился накануне. Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, в Центризбирком поступили уведомления об участии от 44 партий.
1. "Ата-Мекен".
2. "Мекенчил".
3. "Бирик".
4. "Мекен Ынтымагы".
5. "ОРДО".
6. "Бийлик элге" (Власть народу).
7. "Чон казат".
8. Партия коммунистов Кыргызстана.
9. "Единство народа".
10. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов.
11. "Актив".
12. Рабочая партия Кыргызстана.
13. "Республика".
14. Аграрная партия Кыргызской Республики.
15. Политическая партия государственного единства и патриотизма "Бир Бол".
16. "Демократ".
17. "Улуу журт".
18. Партия зеленых Кыргызстана.
19. Партия труда.
20. "Социал-демократы Кыргызстана".
21. "Бүтүн Кыргызстан".
22. "Чистое общество" ("Таза коом").
23. "Ар-Намыс".
24. "Кыргызстан".
25. "Ыйман Нуру".
26. "Ак Калпак".
27. "Мекеним Кыргызстан".
28. "Адам-Демократ".
29. "Жаратман Эл".
30. "Биримдик" (Единство).
31. "Реформа".
32. Народно-демократическая партия Кыргызстана.
33. "Глас народа".
34. "Улуу Кыргызстан".
35. Социал-Демократическая партия Кыргызстана.
36. "Тартип-Порядок".
37. "Замандаш".
38. "Патриоты Кыргызстана".
39. "Народный контроль".
40. "Буткул жаштар".
41. "КУТ".
42. Либерально-демократическая партия "НУР".
43. "Онугуу Кыргызстан".
44. "Билим Илим Ордосу".
Центризбирком напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.