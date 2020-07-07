Америка переезжает: все больше граждан США покидают мегаполисы, - Handelsblatt

11:14 09.07.2020

7 июля 2020 г.

Катарина Корт и Астрид Дернер | Handelsblatt



"Коронакризис заставляет американцев уезжать из густонаселенных городов. Это влияет на цены на недвижимость и меняет стратегии компаний", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



"Все больше американцев покидают мегаполисы, чтобы обосноваться в менее крупных городах. Чаще всего причиной становится более высокое качество жизни и низкие цены на недвижимость. (...) Коронакризис усиливает этот тренд последних лет, ведь теперь резко возросла возможность работать из дома, а эпицентры эпидемии в мегаполисах вызывают желание простора и пребывания на природе. Так, Нью-Йорк с начала пандемии коронавируса в марте покинули уже 420 тыс. жителей, которые теперь ожидают окончания пандемии в Хэмптонс, Гудзонской долине или Мэне. Сколько из них вернутся обратно, неясно", - отмечает издание.



"Американцы уезжают из мегаполисов последние 4-5 лет", - наблюдает демограф Уильям Фрей, старший научный сотрудник аналитического центра Brookings. "Они не обязательно уезжают в сельские регионы, скорее в менее крупные города или пригороды", - объясняет он.



"В начале десятилетия впервые наблюдался отток населения из пригородов в мегаполисы, потому что в основном миллениалы уезжали в города в поисках работы. "В последние годы эта тенденция снова повернулась вспять", - говорит Фрей".



Такие компании, как Volkswagen, давно поняли, что их рынки находятся не только в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Миллиардер и сооснователь AOL Стив Кейс уже несколько лет инвестирует в компании, расположенные в Колорадо, Нью-Мексико или Техасе.



"Города и штаты соревнуются в заманчивых предложениях, чтобы привлечь к себе горожан с хорошим образованием и работой: Вермонт предлагает в рамках программы для удаленных работников Remote Worker Grant Program выплату 10 тыс. долларов на протяжении двух лет людям, имеющим возможность взять свою работу с собой, если они переедут в штат на границе с Канадой. В Канзасе программа Choose Topeka и вовсе предлагает выплаты до 15 тыс. долларов готовым к переезду людям с дистанционной работой. Отдельные города, например, Линкольн в Канзасе привлекают людей бесплатными земельными участками".



"Тенденция переезда из мегаполисов, вероятно, будет расти. Среди жителей Нью-Йорка вопрос о том, кто и куда мог бы переехать, является сегодня одной из главных тем разговора", - отмечает издание.



"К тому же все то, что делает делает Нью-Йорк привлекательным, - музеи, бродвейские шоу и рестораны - по большей части закрыто. Зачем в таком случае платить тысячи долларов в месяц за аренду маленькой квартиры?".



"Также и работа из дома заставляет многих людей изменить свои взгляды: с одной стороны, родители с маленькими детьми в тесных городских квартирах не так продуктивны, как они могли бы быть при наличии собственного рабочего кабинета. С другой стороны, тенденция к работе из дома позволит многим семьям и в будущем жить подальше от города и ездить туда лишь время от времени".



"Это касается и таких городов, как Сан-Франциско. Так как все больше технологических предприятий позволяют сотрудникам работать из дома, сильно вырос отток населения из дорогой Кремниевой долины и Сан-Франциско. Такие технологические концерны, как Twitter и Square, а также Facebook предлагают своим сотрудникам удаленную работу на постоянной основе".



"Впервые за многие годы в Сан-Франциско, самом дорогом городе Америки, стремительно падает арендная плата. В мае однокомнатная квартира в среднем стоила на 9% меньше, чем год назад, когда арендная плата составляла рекордные 3360 долларов в месяц".



"Компании в свою очередь используют эту тенденцию, чтобы сократить расходы на персонал. Глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что всем сотрудникам, покидающим Кремниевую долину, придется ожидать снижения дохода".



"Социальная сеть намерена контролировать, из какого населенного пункта сотрудники будут заходить в систему рабочего ноутбука, и соответствующим образом менять их заработную плату. Стартап Stitch Fix целенаправленно ищет сотрудников в менее дорогих городах, например, в Питтсбурге и Кливленде".



"Является ли бегство из мегаполисов лишь временным явлением и рано или поздно сотрудники банков, программисты и многие другие снова вернутся в Нью-Йорк и Сан-Франциско, покажет время. "Это зависит от многих факторов: начиная от вакцины и заканчивая иммиграционной политикой, из которой такие города, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, всегда извлекали выгоду", - говорит демограф Фрей".



"Главный исполнительный директор Barclays Джес Стейли уже в апреле заявил, что и после коронакризиса "сажать в одно офисное здание 7 тыс. человек" будет не актуально", - передает Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt