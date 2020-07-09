От коронавируса умер начальник полиции казахстанского Усть-Каменогорска Даур Ибраев

14:07 09.07.2020

Даур Болатович - один из стражей порядка, который находился на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.



С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Ибраев Даур Болатович, начальник Управления полиции Усть-Каменогорска. Даур Болатович - один из стражей порядка, который находился на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. 20 июня тест "Covid19" дал положительный результат. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, - сказано в сообщении полиции ВКО.

Полковник полиции Даур Ибраев уроженец г. Семея, кадровый офицер, с 2000 года после окончания ведомственного вуза работал на должностях оперативно-следственных подразделений полиции Восточно-Казахстанской области. Руководил отделами внутренних дел Бородулихинского и Шемонаихинского районов. С 2016 года начальник Управления полиции Усть-Каменогорска.



За время службы показал себя высокодисциплинированным и грамотным офицером, внес весомый вклад в осуществление профилактики правонарушений, охране общественного порядка, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений. Своим профессионализмом, организаторскими способностями он снискал заслуженный авторитет и уважение среди коллег и граждан.



Даур Болатович останется в памяти как руководитель новой формации. Он был открыт для любого жителя областного центра, которые могли обратиться к нему напрямую в любое время суток. Активно сотрудничал со средствами массовой информации. Руководство и личный состав Департамента полиции ВКО и Совет ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии ВКО выражают глубокое соболезнование родным и близким безвременно ушедшего из жизни. Мы скорбим вместе с вами о безвозвратной потере.