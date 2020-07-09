Более 3000 узбекистанцев застряли в Казахстане. Спят на голой земле в эпицентре казахской духовности - Туркестанской обл

14:26 09.07.2020

На КПП "Жибек жолы" - "Гишт-Куприк" со стороны Казахстана скопились более 3000 узбекистанцев, ожидающих возможности вернуться на родину. Ограниченный проход через границу МИД Узбекистана объяснил техническими причинами, пообещав, что этот вопрос будет решен "в кратчайшие сроки".



У контрольно-пропускного пункта на границе Казахстана и Узбекистана "Жибек жолы" - "Гишт-Куприк" наблюдается скопление более 3000 узбекистанцев, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.







"Сотрудники Генконсульства находятся у КПП и поддерживают постоянный контакт с согражданами, совместно с представителями диаспоры организуют горячее питание и другую помощь, в целом держат ситуацию под контролем", - заявлено в сообщении.



С 1 июля узбекско-казахстанскую границу пересекли более 2700 соотечественников, преимущественно больные, пожилые, беременные и женщины с малолетними детьми.



"По техническим причинам в последние дни пересечение сограждан через межгосударственную границу осуществлялось в ограниченном количестве. Все вопросы ограниченного прохода граждан республики через КПП „Жибек жолы" на территорию Узбекистана будут решены в кратчайшие сроки", - пообещали в МИДе.



Напомним, с 5 июля Казахстан из-за роста случаев COVID-19 на две недели ужесточил карантин. На утро 8 июля число случаев коронавируса в Казахстане достигало 51059.



Ситуация, которую комментирует МИД, ранее привлекла внимание казахстанских СМИ. Издание Tengrinews опубликовало фото из социальных сетей, снятое у пограничного пункта, где показаны люди, лежащие на земле. В посте говорится, это узбекистанцы, которые не могут попасть домой из-за закрытой границы.



"Пять дней люди на жаре и в антисанитарии, не могут покинуть страну. Спят прямо на земле, кругом мусор. От нестерпимых условий люди просто крушат заборы, топчут друг друга и вещи, происходят массовые драки, ОМОН из оцепления уже стоит с автоматами. Границу открывают на непродолжительное время, всего несколько часов в сутки, и люди как озверевшие пытаются прорваться. Еду и воду покупают в магазинчике неподалеку за тройную цену, туалеты тоже платные. О социальной дистанции и речи быть не может", - говорится под публикацией.



Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил: "Несколько раз общими усилиями МИД и посольству удалось организовать переход граждан. Несколько дней назад пропустили 200?300 человек. В основном мы стараемся женщин и детей отправить. Потому что они живут там под навесами, но мы их жильем не можем обеспечить".



По словам главы области, большими усилиями акимат Сарыагашского района организовывает им питание один раз в день. Помогают волонтеры, спонсоры, неравнодушные граждане доставляют воду".



Однако, по его словам, у акимата нет возможности провести обследование граждан другой страны на коронавирус, поэтому сейчас полиция следит за тем, чтобы люди не расходились.