В Южной Корее бесследно исчез... мэр столицы Пак Вон Сун

14:46 09.07.2020

Мэра Сеула разыскивают в Южной Корее

Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.



Южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, передает РИА Новости.



По данным агентства, мэр был объявлен пропавшим без вести после того, как его дочь подала заявление в полицию около 17.17. Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен."



Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.



Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств".