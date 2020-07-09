УзбБеспредел. Снос домов в Чимгане: хронология подлости и беззакония

14:50 09.07.2020 СНОС ДОМОВ В ЧИМГАНЕ: ХРОНОЛОГИЯ ПОДЛОСТИ И БЕЗЗАКОНИЯ



Четверг, 09 Июля 2020



Череда скандалов, связанных с массовыми сносами домов в Узбекистане, наглядно показывает лживость и беспринципность властей. Очередная "горячая точка" - поселок Чимган, в предгорьях Ташкентской области. Серию публикаций по этой теме подготовило онлайн-издание Анхор.уз , автор которого, Элина Рустамова, дала объективную и взвешенную картину происходящего. Наш материал подготовлен на основе собранных ею фактов.



В начале 2020 года хокимият (администрация) Бостанлыкского района Ташкентской области провел собрание с жителями поселка и сообщил, что в нем проведут инвентаризацию. Потом райпрокуратура сообщила об судебных исках против 24 собственников ради возвращения государству земельных участков. Прокуратура утверждает, что жители поселка незаконно построили дома и не имеют права на эти участки, хотя у каждого из собственников есть законно оформленные документы. Однако прокуратура их не признает.



Механизм неправедного судебного разбирательства проявился в деле Ольги Шенниковой. В исковом заявлении прокуратура требует признать недействительным кадастр Ольги Шенниковой, дать разрешение на снос ее дома и вернуть земельный участок на государственный баланс. В заявлении прокуратура ссылается на 12 статью Гражданского кодекса РУз "Признание недействительным акта госорганов или органа самоуправления граждан", 116 статью "Недействительность сделки, не соответствующей требованиям законодательства" и 212 статью "Самовольная постройка и ее последствия".



Даже если предположить, что собственники получили землю по поддельным документам, законодательство не позволяет конфисковать их имущество. Согласно статье 187 Гражданского кодекса РУз "Приобретательная давность", лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее недвижимостью в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.



Большинство жителей этого поселка живут там не менее 15-20 лет, а это означает, что срок их недоказанного "злодеяния" давно истек и они имеют право собственности на это имущество, но прокуратура Бостанлыкского района все равно не считается с этим.



22 июня во дворе дома семьи Джумабаевых в закрытом режиме проходило выездное заседание суда. Жителей в их собственный дом не пускал участковый, не дававший им войти. А ведь никто не вправе без санкций проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, кроме случаев, когда речь идет о пресечении преступления или задержании подозреваемых.



26 июня районный хокимият в целях расширения дороги незаконно снес заборы и пристройки собственников. Некоторые из них встали "живым щитом" против сноса, но ни хоким (глава администрации), ни сотрудники милиции, которые находились там, не попытались вмешаться в работу тяжелой техники. Пострадавшим не выплатили компенсацию и даже отказались показать проектную документацию и соответствующее распоряжение хокимията.



29 июня в Верховном суде Узбекистана состоялось заседание по делу жителей поселка. Истец - прокуратура Бостанлыкского района - пытается лишить владельцев права собственности на дома и земельные участки. Помимо истца и ответчика, в заседании приняли участие юрист хокимията Бостанлыкского района, представитель районной кадастровой службы и сотрудники Минэкологии. Судья обратился к истцу и юристу хокимията с просьбой, не дожидаясь решения суда, постараться урегулировать этот вопрос с жителями мирным путем, найти компромиссы.



Последующие события показали бескомпромиссную правоту только одной стороны судебного процесса. 3 июля в Верховном суде Узбекистана состоялось заседание по делу жителей поселка Чимган. В отношении трех собственников суд постановил снести дома и вернуть земельные участки на государственный баланс. В целом, по подсчетам жителей, на сегодняшний день 12 собственников получили судебное решение о сносе.



Судебное слушание начали с дела Шохрухбека Мирхалилова, который в 2019 году приобрел дом с участком за 180 тысяч долларов. Вердикт вынесен однозначный - снести дом и вернуть землю на государственный баланс.



"Мы на законных основаниях получили права на дом и землю, - сказал Мирхалилов. - Кадастровый домовой и земельный план, договор купли-продажи с актом передачи, квитанции, подтверждающие оплату госпошлины и другие документы у нас имеются… Когда мы оформляли договор купли-продажи, все госорганы подтвердили, что документы в порядке, и на этот счет я могу быть спокоен. Кому теперь верить, если государственные органы сегодня говорят одно, а завтра одним щелчком лишают людей права собственности".



Следом в судебный зал была приглашена семья Шенниковых, которым по линии государства махаллинский комитет выделил восемь соток земли аж в 1998 году. Однако прокуратура Бостанлыкского района утверждает, что в 2017 году было определено, что подпись в кадастре подделана у 24 собственников, среди которых есть и Ольга Шенникова. При этом прокуратура не может ответить на следующие важные вопросы:



1. Почему этот вопрос поднят только сейчас, спустя три года;



2. Почему не направлены требования в государственные органы о наложении запрета на совершение любых действий в отношении спорного имущества;



3. Почему истец ссылается на заключение экспертизы, если следствие по делу о подлоге документов не окончено и уголовный суд не дал оценку данной экспертизе.



Отметим также, что прокуратура не предоставила ответчикам постановление о возбуждении уголовного дела по подлогу.



Подделка подписи не была установлена в законном порядке, поэтому ответчики - Мирхалилов и Шенникова выразили недоверие к заключению экспертно-криминалистического центра при ГУВД Ташкентской области и внесли ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы в Республиканском центре судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой. Суд оставил их обращение без ответа.



Информационное прикрытие заведомо незаконных действий властей обеспечивали местные журналисты. 2 июля в пресс-тур их пригласили Госкомтуризма, хокимият Ташкентской области и Бостанлыкского района. Жителям "Чимгана" не удалось поговорить с журналистами и блогерами и рассказать им о своей проблеме.



"Мы весь день сидели дома и ждали журналистов, блогеров, которые приехали из столицы, чтобы объективно осветить проблему, с которой столкнулся Чимган. Но мы не дождались их. Вечером мы узнали, что работники СМИ и блогеры ужинают в "Лайнере" (зона отдыха - ред.). Вместе с несколькими жильцами мы поехали туда и стали у ворот ждать, когда кто-нибудь из них выйдет и услышит версию второй стороны. Примерно в 20:50 участковый, который не давал нам войти в "Лайнер", пригрозил, что заберет нас на карантин, если до 21:00 мы не уедем, нам пришлось подчиниться. В СМИ слишком много непроверенной и недостоверной информации, а все потому что "четвертая власть" не выслушивает вторую сторону - потерпевших", - сказала Ольга Шенникова.



Верховный суд опубликовал сообщение по проведенному пресс-туру в Бостанлыкском районе, продемонстрировав стремление "внести ясность в некоторые предвзятые и необоснованные взгляды о деятельности судебной системы, которые иногда выходят за рамки этических норм".



В сообщении прослеживается некое дистанцирование от действия исполнительной власти. Утверждается, что "основной целью было предоставление беспристрастной и правдивой информации общественности, разъяснение принятых судьями Верховного суда судебных решений по сносу незаконных построек. Ведь помимо прочего, суд несет прямую ответственность за разъяснение судебных документов. Однако правовые разъяснения были истолкованы якобы как защита исполнительной власти и об этом стали писать в социальных сетях, а это, мягко говоря, ни что иное, как безответственность и дискредитация деятельности суда".



"Легкомысленное, поверхностное отношение к строгому соблюдению статей законов, положений и правил, установленных государством, когда дело касается частной собственности граждан со стороны государственных чиновников недопустимо. Это вполне может вызвать возмущение людей, породить неверие в силу закона, справедливость суда и привести немалую часть общества к правовому нигилизму. А это никакими инвестициями уже не поправишь...", - резюмирует журналистка.



P.S. Когда эта статья была уже написана и подготовлена к публикации, поступило сообщение, что неизвестные лица, назвавшись представителями Бостанлыкского хокимията, приступили к сносу домов, судьба которых все еще решается на судебном процессе, причем окончательного решения об их сносе пока еще не было вынесено.



Статья по теме:

По распоряжению чиновников ташкентского областного хокимията сносятся дома граждан в поселке Чимган

В Узбекистане сотрудники милиции задержали видеоблогера во время "разрешенного" сноса домов



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594295400

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