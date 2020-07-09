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В Узбекистане ужесточается режим "самоизоляции", Ташкент закроют
14:52 09.07.2020

Четверг, 09 Июля 2020

С 10 июля все регионы Узбекистана будут объявлены "красной" зоной - вводится ограничение на передвижение автотранспорта, снова отменят не так давно разрешенные послабления в сфере работы общепита (кроме доставки обедов на дом), торговли, столицу закроют. Об этом 8 июля сообщил глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов.

Столица фактически окажется изолирована: движение машин между Ташкентом и населенными пунктами в Ташкентской области будет запрещено (кроме тех, что имеют специальные разрешительные стикеры). Весьма вероятно, что столичный регион постигнет настоящий социально-бытовой коллапс.

В период очередного ужесточения карантина, предложенного республиканской спецкомиссией под руководством премьера Абдуллы Арипова (с 10 июля по 1 августа), будет разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам, базары закроются.

Немногим ранее СМИ, со ссылкой на решение этой же спецкомиссии, сообщили, что в указанное время в республике будет приостановлена деятельность целого ряда предприятий, в том числе работа парков отдыха, тренажерных залов, фитнес-клубов, бассейнов, дошкольных образовательных учреждений, учебных курсов, санаториев, пансионатов и детских лагерей.

Вводящиеся ограничения коснутся также работы общественного транспорта, проведения свадебных и иных общественных мероприятий.

Все эти меры вынужденные, и вызваны резким увеличением количества людей, зараженных коронавирусом; в день стали выявлять более 300 больных.

Журналист Никита Макаренко на своей странице в Фейсбуке рассказал, что он говорил с врачами и ситуация в стране очень сложная:

"Все плохо. Мест в больницах практически нет. Койки заполнены на 80%. Врачи полностью измотаны психологически и эмоционально. Они держатся на последних ресурсах. Многие просто плюют и уходят по собственному желанию - не выдерживают.

Врачи говорят, что карантин им нужен, чтобы освободить места в больницах и "перезагрузить" систему. Для новых больных. И никто не обещает конца! Возможно, потом придется сделать так еще раз. И еще раз.

Другой вариант - все просто отпустить. И если что - умирать дома. Потому что больницы полностью переполнятся через 10 дней".

Тем не менее, новость об ужесточении "карантинных" мер в соцсетях встретили с откровенной враждебностью. Это понятно: люди устали от множества запретов, штрафов, безработицы, безденежья и принудительного пребывания в "добровольной самоизоляции" (власти избегают официального введения ЧП и объявления карантина - именно карантина, а не чего-то другого).

Общество понимает, что оно фактически поставлено перед возможной гуманитарной катастрофой. Однако называть вещи своими именами, то есть карантин - карантином, правительство не спешит, поскольку это повлекло бы определенные финансовые выплаты за принудительную изоляцию, как это делается в других странах.

Раздавать же гражданам деньги Шавкат Мирзиеев и его окружение категорически не желают, несмотря на то, что под предлогом "борьбы с коронавирусом" они уже набрали очередных кредитов. Не исключено, что по их мнению, чем хуже - тем лучше: чем плачевнее положение - тем больше денежных вливаний от международных финансовых организаций, которые затем исчезнут неведомо где, поскольку прозрачной отчетности правительство не предоставляет.

Зато запрета удалось избежать тем, кто занят в сфере коммерческого строительства и незаконных сносов домов - о необходимости прекращения деятельности застройщиков в решении спецкомиссии не говорится ни слова. Хотя именно строительные площадки по всей стране продолжают оставаться главными очагами новых заражений. Недавно мы писали о выявлении опасной инфекции на одной из ташкентских 111. Все они выходцы из регионов, проживавшие в столице в скученных условиях, без соблюдения требуемых мер "самоизоляции".

Последний подобный случай зафиксирован 8 июля: в Кашкадарьинской области в этот день было выявлено сразу 127 человек, инфицированных при строительстве завода по производству жидкого синтетического топлива Uzbekistan GTL (по другим источникам, общее количество зараженных - 168).

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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