На свалку истории? Какие памятники в США сносят по решению властей

14:54 09.07.2020

Владимир Абаринов



В США продолжается кампания по сносу памятников – теперь уже не стихийная, а по решению местных властей. На этой неделе в столице штата Огайо демонтировали статую Христофора Колумба, а в Бостоне постановили убрать с городской площади скульптуру Авраама Линкольна.



Война с памятниками, увековечивающими политиков и военачальников Конфедерации – коалиции южных штатов, развязавших Гражданскую войну, – идет не первый день. Но после насильственной смерти от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда она приняла небывалый размах. По данным на 2 июля, по всей стране снесены или подлежат сносу 57 монументов, связанных с Конфедерацией.



Католический архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан сравнил это движение с культурной революцией в Китае. Другие сравнивают его с иконоборчеством большевиков. Но колумнист газеты Washington Post Юджин Робинсон напоминает, что эти монументы были в свое время воздвигнуты с целью пересмотра истории. Реконструкция, о которой он говорит, – это процесс социально-экономической и политической перестройки в южных штатах, законы Джима Кроу – законы, направленные на дискриминацию цветного населения.



Это важно в историческом отношении, потому что Гражданскую войну они проиграли. Все эти памятники в основном были поставлены на рубеже ХХ века, десятилетия спустя после Гражданской войны. Их поставили в то время, когда Юг задушил в колыбели Реконструкцию и принимал законы Джима Кроу. Так что демонтаж памятников Конфедерации – это не разрушение истории. Это на самом деле восстановление реальной истории, потому что памятники эти были попыткой исказить историю, рассказать ложную историю Гражданской войны и то, чем она закончилась, кто, собственно, ее выиграл. Факт заключается в том, что Юг потерпел поражение.



Один из лидеров движения за расовое равноправие, баптистский пастор Эл Шарптон придерживается аналогичного мнения.



Эти статуи находятся в публичных местах, которые содержатся на деньги налогоплательщиков. Получается, Трамп хочет, чтобы черные, цветные, все американцы платили за прославление людей, которые воевали за то, чтобы их предки оставались рабами. Платили за то, чтобы их чистили, чинили и охраняли. Это оскорбительно для всех нас. У нас должны быть статуи тех, кто сражался с ними и победил, а не тех, кого победили. Как бы чувствовал себя ветеран Второй мировой войны, если бы его налоги шли на уход за изваяниями Муссолини или Гитлера на площадях?



Полиция оттесняет протестующих в Лафайет-парке – сквере напротив Белого Дома, в центре которого стоит памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону. 22 июня 2020 года



Жертвой войны с памятниками скоро станет Мемориал эмансипации в Бостоне. Городская комиссия по культуре единогласно постановила демонтировать установленную перед мэрией скульптурную группу, изображающую президента Линкольна и освобожденного раба. Проблема заключается в том, что бывший раб стоит на коленях.



Бостонская скульптура – копия монумента, установленного в Вашингтоне. Он создан скульптором Томасом Боллом в 1876 году на деньги, собранные освобожденными рабами. Инициатором проекта стала бывшая рабыня Шарлотта Скотт, пожертвовавшая на памятник первые же заработанные ею пять долларов. В вашингтонском Афроамериканском музее Гражданской войны Шарлотту Скотт оживили – ее играет Марша Коул. Вот что она говорит о Мемориале эмансипации.



Люди склонны думать, что эта фигура изображает покорность, но, если посмотреть на ее внимательно, мы, возможно, увидим нечто другое. Этот человек не стоит на коленях со склоненной головой. Он начинает подниматься с колен. И голова его не склоняется, а поднимается, потому что он смотрит вперед на свое свободное будущее. Да, на его руках кандалы, но цепь разорвана.



Однако и в Вашингтоне ведется сбор подписей под петицией о сносе Мемориала.



Кандидат демократов в президенты Джо Байден на недавней пресс-конференции призвал различать памятники деятелям Конфедерации и другим историческим личностям, чьи заслуги перед Америкой перевешивают их вину.



Тут не может быть сравнения. Владел ли Джордж Вашингтон рабами, владел ли Томас Джефферсон рабами – их нельзя сравнивать с теми, кто совершил мятеж, предательство с целью сохранить рабство. Так что я думаю, что все эти памятники Конфедерации, солдатам, генералам – всем, кто твердо поддерживал отделение и сохранение рабства и ради этого пошел на войну, их статуи – принадлежность музеев. Им не место в общественных местах. А что касается таких монументов, как мемориал Джефферсона, то у правительства есть обязанность защищать их, потому что это другое, это дань памяти. На них надо смотреть в более широкой перспективе. Ну, к примеру, снос статуи Христофора Колумба или Джорджа Вашингтона. Думаю, у властей есть и возможность, и обязанность предотвратить это.



Именно в тот день, когда он это говорил, в столице штата Огайо по решению городских властей демонтировали памятник Колумбу.



Власти пока не придумали, что делать со статуей, а главное – теперь возникает вопрос: как быть с названием города, ведь он называется Коламбус.