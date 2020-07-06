Зеленскому грозит быть свергнутым, - Вл.Прохватилов

15:01 09.07.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.07.2020



Тандем Турчинова / Порошенко как структура подготовки нового переворота



Бывший секретарь СНБО Украины Турчинов по прозвищу Кровавый Пастор возглавит штаб партии Порошенко "Европейская солидарность". Турчинов назвал партию бывшего президента "ведущей украинской оппозиционной политической силой" и призвал к "мирной перезагрузке власти".



Слово "мирная" в данном случае – дешевый камуфляж. Кровавый Пастор баптист Турчинов потому и получил свое прозвище, что в 2014 году сыграл одну из главных ролей в развязывании вооруженного конфликта на Украине. Три года спустя, давая интервью украинской службе BBC, Турчинов бахвалился: "Когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать… Я говорил: я буду отвечать, и лично подписывал приказы о выдаче оружия".



Сейчас Кровавый Пастор громит пятую колонну Кремля, то есть всех несогласных с укро-радикализмом неонацистского толка. А несогласных на Украине абсолютное большинство; это они своими голосами провалили на выборах Порошенко и выбрали Зеленского.



Однако, когда Турчинов критикует "дилетантизм" Зе-команды, он попадает в точку. Обрушиваясь на нынешних киевских правителей как дилетантов у власти, "ведущая украинская оппозиционная сила" и поведет игру. "Владимир Зеленский, сочувствую. Будет больно", – не без злорадства написал на своей странице в "Фейсбуке" бывший депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.



Турчинов провел первое совещание в штабе "Европейской солидарности". Издание Vesti.ua остроумно прокомментировало это событие, заметив, что "Евросолидарность" занята поиском украинского Хорста Весселя (нацист-штурмовик Хорст Вессель в январе 1930 года был ранен в стычке с активистом Коммунистической партии Германии; отказался лечиться у врача-еврея и умер от потери крови; песня в честь Хорста Весселя стала гимном партии Гитлера). Как заметил Вадим Карасев, "настоящими задачами для Турчинова, прошедшего два майдана, будет подготовка массового движения на базе партии Порошенко…". Создатели Национал-социалистической немецкой рабочей партии тоже сделали ставку на массовое движение…



В заседании штаба "Евросолидарности" участвовал и Порошенко. Бывший президент сказал, что Турчинов будет всем руководить, а сам он будет появляться "только, когда позовут".



Это не рядовая смена декораций. Готовится к новому выступлению Белый Вождь Билецкий, ныне глава неонацистской партии "Национальный корпус"*. Прикрываемый министром внутренних дел Арсеном Аваковым Билецкий при поддержке ветеранов АТО и "патриотических" организаций провел в Киеве 2 июля масштабную акцию "против реванша антиукраинских сил". Это только начало. "Тысячи участников акции, собравшись на Софийской площади, отправились к СБУ и министерству юстиции с требованием запретить деятельность кремлевских политических проектов – "ОПЗЖ" и Партии Шария", –оповестил официальный сайт "Национального корпуса". Далее требование запретить другие политические партии будет принимать все более радикальную форму.



Аваков, контролирующий значительную часть аппарата репрессий, имеет поддержку за океаном. "Аваков – это обладающий властью украинец, который умеет угождать и демократам, и республиканцам… – пишет NBS News. – Аваков предпочитает быть за кадром. Он кукловод". Что касается последнего, это преувеличение: настоящие кукловоды украинской политики сидят сегодня не в Киеве.



Весной Аваков создал при Национальной полиции личную разведку – так называемый департамент защиты интересов общества и государства. Уточнить состав, полномочия и функции новой структуры в полиции вначале отказывались, ссылаясь на то, что это секретная информация. Потом Национальная полиция опубликовала часть положения о задачах департамента. Отсюда журналисты и эксперты предположили, что новая структура под эгидой главы МВД частично дублирует функции департамента защиты национальной государственности СБУ (департамент "Т"). Иными словами, "обладающий властью украинец" создал "под себя" структуру с функциями госбезопасности.



Начавшееся собирание радикально-националистических (неонацистских) сил на Украине – прямое следствие массового разочарования населения политикой президента Зеленского, не сделавшегося практически ничего из обещанного. "Владимир Зеленский выполнил малую часть обещанного избирателям. При этом он всего за год успел разогнать Верховную Раду, что едва ли привело к улучшению ее качества, а также превратить Алексея Гончарука в дважды рекордсмена – как самого молодого и самого недолговечного премьер-министра. Нескончаемые скандалы и непрофессионализм Зе-команды привели к тому, что рейтинг их лидера неуклонно снижается", – пишет "КиевVвласть".



Пока что Зеленский и его партия "Слуга народа" лидируют по предпочтениям избирателей, но им на пятки наступает "Оппозиционный блок – За жизнь" (ОПЗЖ) Бойко – Рабиновича – Медведчука. 30 июня социологический Центр Разумкова подтвердил эту динамику. За последние два месяца популярность ОПЗЖ среди избирателей выросла почти на 8 процентов. "Все националистические организации на Украине… сейчас заняты подготовкой очередного майдана – ориентировочно на сентябрь", – заявил 2 июля Вадим Рабинович. "Этот майдан финансируется из-за рубежа за деньги, которые за время своего правления экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с вице-президентом США Джо Байденом неплохо "подбили"", – подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.



Критику существующего режима разворачивает и Виктор Медведчук. "Последние шесть лет Украина не является суверенным и независимым государством, так как находится под внешним управлением со стороны Запада, и в частности США, – заявил он 1 июля. Украину, какой она стала, говорит Медведчук, нельзя назвать социальным государством, она превратилась из бедного государства в нищее, и этот процесс продолжается. По словам Медведчука, президент Украины ничего не может противопоставить национал-радикалам, которые ведут дело к установлению своей диктатуры.