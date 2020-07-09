Скончался известный казахстанский композитор Кенес Дуйсекеев

15:52 09.07.2020

Ему было 74 года.



Ушел из жизни известный казахстанский композитор, заслуженный деятель Кенес Дуйсекеев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Марат Утебаев, передает zakon.kz.



Кенес Дуйсекеев родился 10 февраля 1946 года в селе Пиримов Казалинского района Кызылординской области.



После окончания школы поступил в Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по классу композиции профессора А. В. Бычкова. Окончил ее в 1974 году.



В 1974-1976 годах - музыкальный руководитель и главный дирижер Республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер".



В 1976-1979 - музыкальный руководитель гастрольно-концертного объединения "Казахконцерт".



В 1975-1984 - главный редактор музыкальных программ Гостелерадио КазССР.



В 1984-1997- художественный руководитель и главный дирижер Казахского эстрадно-симфонического оркестра телевидения и радио.



С 1997 года художественный руководитель "Казахконцерта".



Кенес Дуйсекеев - автор симфонии "Толғау", симфонической поэмы-картины "Жалаңтөс батыр", кантаты "О, дүние", цикла романсов "Времена года", мюзиклов "Мәди", "Аққу Жібек", оперетты "Алдар көсе", произведений для камерного оркестра, сонат, рапсодий, вариаций.