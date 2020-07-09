Пандемия опять выходит из-под контроля, - Д.Моисеев

21:05 09.07.2020

После повсеместного снятия карантина во многих странах возвращаются к ограничительным мерам

Данила Моисеев



9.07.2020



Даже самые пострадавшие от пандемии страны не защищены от повторных вспышек COVID-19. Фото Reuters

Оптимистические сценарии по развитию пандемии не сбываются. Даже самым скептически настроенным обывателям следует признать реалистичность предостережений экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что коронавирус не получится побороть еще долго. В разных точках планеты, от США до Австралии, приходится заново вводить ограничительные меры той или иной степени строгости.



Последние новости такого рода пришли из Колумбии. Здесь всеобщий карантин планировалось отменить 15 июля. Но президент Колумбии Иван Дуке решил, что эпидемиологическая обстановка не позволяет это сделать. "Мы продляем действие режима обязательной превентивной изоляции до 1 августа", – написал он в Twitter.



Возвращение жестких карантинных мер, похоже, ждет страны Азии. В Индии уже 742 тыс. зараженных только официально. Реальное же число инфицированных может достигать миллионы, сообщает Би-би-си. Потенциальным очагом, долгое время вызывающим беспокойство аналитиков, является и густонаселенная Индонезия, в которой на днях произошла вспышка COVID-19 среди военных курсантов.



Своеобразным пандемическим "чемпионом", если руководствоваться только официальной статистикой, продолжают оставаться Соединенные Штаты. Здесь количество зараженных – 3 млн человек. Обнадеживает то, что смертность от причин, вызванных коронавирусом, все-таки идет на спад, о чем говорит президент США Дональд Трамп. Тем не менее число зараженных растет за счет штатов, которым удалось избежать губительных последствий. Поэтому губернаторы один за другим сворачивают процесс возобновления экономической активности.



В стране-союзнике США, Израиле, ситуация хоть и не столь критическая, но динамика в последние дни наблюдается негативная, поэтому правительство приняло решение о закрытии клубов, баров и спортивных залов, а также ограничило допустимое число посетителей для ресторанов.



В ЕС, где ранее повсеместно смягчался карантин, ситуация теперь тоже неоднозначна. Во Франции новый премьер-министр Жан Кастекс, несмотря на тревожные прогнозы, уверяет, что речи о возобновлении полноценного карантина идти не может. А вот в Испании он уже введен, хотя и не в общенациональном масштабе. Вспышки COVID-19 были обнаружены в каталонском районе Сегрия и в комарке А-Маринья автономного сообщества Галисия. В итоге приблизительно 280 тыс. человек оказались на карантине. К тем же мерам прибегли в британском Лестере, а также в небольшом немецком городе Гютерсло.



Еще радикальнее решили поступить в Австралии. Там буквально закрыли от всей страны второй по заселенности штат Виктория вместе с городом Мельбурном. 5 млн жителей мегаполиса власти решили посадить на карантин на целых шесть недель. В Мельбурн теперь можно попасть только через контрольно-пропускные пункты. Один из заселенных мигрантами многоэтажных домов полицейские оцепили отдельно и запретили выходить из него вообще. Количество заражений в штате даже не превысило 200 случаев в день, хотя и значительно возросло.



Тенденции, наблюдаемые в мире, позволяют международным организациям сделать неутешительный прогноз. Даже если вакцина от коронавируса будет получена, пандемия останется проблемой человечества по крайней мере на весь этот год. Не случайно эксперты Еврокомиссии и Международного валютного фонда раз за разом пересматривают свои экономические прогнозы в сторону все большего пессимизма.