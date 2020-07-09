Скончался глава Общины корейцев и экс-замглавы Совета ассамблеи народа Кыргызстана Валерий Цой

21:12 09.07.2020

9 июля на 64 году жизни в результате болезни скончался Цой Валерий Павлович, генеральный директор ОсОО "Корпорация Инсайт", общественный деятель.



Коллектив ОсОО "Корпорация Инсайт" распространил некролог.



Цой Валерий Павлович родился в 1956 году.



Свою трудовую деятельность в строительном комплексе КР он начал в качестве мастера в Управлении капитального строительства завода им.В.И.Ленина в 1980 году.



Валерий Цой являлся президентом общественного объединения корейцев Кыргызской Республики, занимал должность заместителя председателя Совета Ассамблеи Народа Кыргызстана по правовым вопросам и международным отношениям, являлся членом ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии.



Отец двух детей – сына и дочери и дедушка пятерых внуков и одной внучки.