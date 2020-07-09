От пневмонии скончался экс-вице-премьер и советник президента Туркмении по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев

22:03 09.07.2020

8 июля в Ашхабаде скончался советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев, сообщает издание Turkmen news со ссылкой на свои источники.



Согласно полученной изданием информации, Какаев скончался от пневмонии. По некоторым данным он болел сахарным диабетом.



В последний раз Ягшигельды Какаев появлялся в сводках новостей 4 июня, когда провел переговоры с исполнительным вице-президентом итальянской нефтяной компании ENI по Центральной Азии Лукой Виньяти (Luca Vignati) по поводу оптимизации инвестиций в Туркменистан.



Какаев был назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам в декабре 2017 года. В апреле того же года он был уволен с поста вице-премьера по нефтегазовому комплексу за "ослабление контроля за ходом реализации "Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года".