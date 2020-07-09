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Новый суточный рекорд заражения КОВИД в США - 59,4 тыс. человек
22:09 09.07.2020

В США COVID-19 побил очередной суточный антирекорд
Рекордные показатели заболеваемости в США фиксируют вторую неделю подряд. Новая вспышка заболеваемости произошла после массовых протестов.

Фото : Getty images10 июля 2020, 00:55
В США выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки - почти 60 тысяч новых случаев, сообщает zakon.kz.

Как пишет The New York Times, ссылающейся на собственные подсчеты, за последние сутки число зараженных Covid-19 увеличилось как минимум на 59,4 тыс. человек. Рекордное число заражений выявлено как минимум в пяти американских штатах: Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии.

Согласно данным сервиса Worldometers, общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 135 тысяч американцев. В то же время, почти 1,4 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.

Рекордные показатели заболеваемости в США фиксируют вторую неделю подряд. Новая вспышка заболеваемости произошла после массовых протестов.

Источник - zakon.kz
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