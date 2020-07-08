Под COVID-фильтр для гастарбайтеров попали россияне-соотечественники, - Е.Трифонова

00:08 10.07.2020

Людям с положительным тестом власти отказывают в принадлежности к "русскому миру"



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

8.07.2020



На пути к виду на жительство соотечественников ждет новое испытание – тест на коронавирус.

Миграционные органы отказываются принимать у соотечественников документы без справки, подтверждающей, что они не больны коронавирусом. Общественность уже забила тревогу по поводу того, что новое требование, введенное с прицелом на гастарбайтеров, сейчас предъявляется в основном к представителям "русского мира". С одной стороны, эта мера дополнительно бьет по карману людей, у которых и без того много финансовых затрат. С другой стороны, непонятно, что будет с теми, кто из-за медицинских проверок не успеет подать документы на оформление статуса. Но главное, что по логике властей получается так: если у человека есть COVID-19, то он как бы уже нам и не соотечественник.



Согласно приказу Минздрава от 15 июня, иностранцы, подающие заявления на разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) или оформление трудового патента, обязаны предоставить в миграционные службы справку об отсутствии у них COVID-19. Если приезжий успел сдать документы, но их еще не рассмотрели, то результаты тестирования принести все равно нужно.



Хотя этот приказ касается всех приезжающих в Россию, но прежде всего он направлен, конечно, на усиление контроля за гастарбайтерами. Однако, как сообщили "НГ" правозащитники, поскольку в РФ сейчас пускают только близких родственников россиян и участников госпрограммы по переселению соотечественников, то в первую очередь новое требование ударит именно по таким людям. То есть на них не просто накладывается существенное финансовое бремя: те же участники программы чаще всего приезжают семьями, а значит, тестирование обойдется им в кругленькую сумму. Более важно, что тем самым вводится некий COVID-фильтр для заболевших соотечественников, у которых в итоге откажутся принимать документы.



По логике властей выходит так, что раз инфицированный, то, значит, как бы и не соотечественник, возмущаются общественники. Они подчеркивают, что одно дело, если бы людей просто проверяли и применяли какие-то санитарные меры к COVID-положительным, но другое дело – отклонять документы на этом основании, что неправильно. Причем при выезде из других стран, скажем, Казахстана, людей и так заставляют сдавать анализы на коронавирус, разумеется, за их счет.



Соотечественники тоже находятся в растерянности, не понимая, что будет с теми из них, у кого найдут инфекцию. Например, им непонятен их дальнейший статус. Скажем, за время лечения коронавируса у человека может закончиться допустимый срок подачи документов. И нет никаких гарантий, что чиновники согласятся в таких случаях срок продлевать. Возникает также вопрос, на чьи средства будут лечить COVID-положительных соотечественников. Хотя, раз у переселенцев пока нет страховых полисов, то, вероятнее всего, лечение им самим и придется оплачивать.



Логичнее, по мнению правозащитников, было бы проверять соотечественников прямо при въезде в страну – и в случае необходимости отправлять в обсервации. Но процедуру рассмотрения документов не прерывать. Однако сейчас нет четких установок, как именно должен проходить карантин. Коего-то отправляют в лечебные учреждения на изоляцию, кого-то предупреждают, что они должны находиться на строгой самоизоляции. Все это только усиливает волокиту. Например, по информации "НГ", к общественникам обратилась переселенка, которая на две недели изолировалась в квартире.



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Тесты на коронавирус продолжают расти

в цене. Фото РИА НовостиКогда же она пошла сдавать документы, то их у нее не приняли – дескать, сразу не сообщила о своем приезде в РФ, а это нарушение.

Правозащитники также отмечают, что быстро пройти медкомиссию сейчас в целом проблематично. И хотя по закону можно сначала сдать пакет документов, а затем в течение месяца добавить медсправку, есть множество примеров, когда заявители за этот срок не успевали пройти медкомиссию, то есть потом получали отказы в предоставлении статуса. Кстати, заново документы можно подать только через год. При этом результаты теста на COVID-19 вносятся в общую медсправку, хотя в отличие от других анализов они действительны лишь 10 дней. И за такой срок почти нереально записаться на прием к чиновникам: дозвониться до миграционных органов трудно, людей они принимают крайне медленно, графики приема расписаны на две-три недели вперед. Понятно, что за это время медсправка чаще всего становится недействительной.



Общественники подозревают, что причина всех строгостей кроется в желании бюрократов банально нажиться на соотечественниках. И именно потому, дескать, требование вышло в виде приказа Минздрава, хотя по идее это должен был быть правительственный акт. Есть еще версия, что это пробный шар: при общественном резонансе решение могут быстро отменить, если резонанса не будет – оставить все как есть.



Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил о потребности России в притоке новых граждан. "Мы нуждаемся в привлечении людей из-за границы. Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова", – отметил он.



Как заявила "НГ" эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина, дополнительные анализы на коронавирус – это не очень продуманная мера, "привязка к получению правового статуса лишняя". Тем более что срок действия этих анализов небольшой, а очереди в миграционные структуры только растут. Это значит, что люди вынуждены искать коррупционные способы для продвижения своих документов. Да и официальное медосвидетельствование для соотечественников будет серьезной финансовой нагрузкой. К примеру, медкомиссия уже резко подорожала. Регионы сами устанавливают тарифы на тестирование, стоимость одного анализа может доходить до 3 тыс. руб. При этом многим придется потратиться на повторные исследования.



Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заметил, что "если мы приглашаем в страну этих людей, обещаем обеспечить их проживанием и работой, то тогда и экономить на тестировании не совсем правильно, а если такой человек нуждается в лечении, то и тут часть расходов государство должно взять на себя". Он напомнил, что соотечественники нередко приезжают из стран, где им жилось непросто, понятное дело, что они не могли сделать сбережений, а "со своей собственностью там распрощались за какие-то гроши". Эксперт считает, государство обязано сделать этим людям шаг навстречу, по максимуму взяв расходы на себя. "В программе переселения ничего не сказано о том, что надо сдавать тест на коронавирус для получения статуса, так что в любом случае никто не вправе ни под какими предлогами отказывать в приеме заявлений. Это неоправданная преграда", – подчеркнул он.