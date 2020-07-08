Сначала они снесут памятники... "Бело-христианско-западной" цивилизации объявлена беспощадная война, - Э.Бертолази

01:00 10.07.2020 Сначала они снесут памятники, потом – остальное…

"Бело-христианско-западной" цивилизации объявлена беспощадная война



Элизео Бертолази

08.07.2020



Сначала они снесут памятники, потом – остальное…

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда руками белого полицейского в Миннеаполисе стало детонатором для взрыва той ненависти, что давно и долго накапливалась под спудом. Протесты, которые были немедленно организованы афроамериканским движением "Black Lives Matter", быстро распространились по всей территории Соединенных Штатов, и, как и ожидалось, переметнулись на улицы европейских стран.



В Лондоне поклонники Black Lives Matter разрушили памятники лордов-работорговцев и осквернили надписями многие другие, в том числе памятник королеве Виктории и Уинстону Черчиллю. В бельгийском Антверпене конная статуя Леопольда II была сильно измазана краской, а в интернете даже появилась петиция о ее официальном демонтаже в соответствии с требованиями демонстрантов.



Италия также была вовлечена в эти протесты: в Турине статуя Виктора Эммануила II была разрисована граффити. В Милане статуя известного журналиста Индро Монтанелли (обвиняемого в расизме, так как он участвовал в 1935 году в качестве офицера в итальянской колониальной войне в Эритрее) была облита красной краской.



Все эти действия не могут быть квалифицированы как обычные акты вандализма. Это, скорее, опасный социальный феномен, который распространяется, как лесной пожар.



Разрушение или даже простое повреждение памятника – это, прежде всего, осознанное стремление к полному разрыву с прошлым, которое хотелось бы забыть.



Сегодня мы наблюдаем не только "опрокидывание" исторической реальности, но и настоящее безумие, которое охватывает демонстрантов в их разрушительной горячке. Это своего рода иконоборчество, которе, по сути, никак не затрагивает нынешних эксплуататоров угнетенных масс в лице финансово-олигархической "элиты".



Весь гнев протеста направлен на историческое прошлое и на тех известных персон, которым "посчастливилось" стать памятниками, водруженными в каком-нибудь парке или на площади. И которые теперь обезглавлены, или окрашены в красный цвет, или исписаны позорными и бессмысленными обвинениями. Абсурдные обвинения стали следствием неверной исторической интерпретации, которая рассматривает факты глазами настоящего и забывает, что символы прошлого жили в иной исторической реальности.



В городе Колумбусе, столице штата Огайо, была убрана с постамента статуя Христофора Колумба. Генуэзский штурман в течение нескольких недель подвергался нападкам со стороны американских антирасистов, потому что, по их мнению, это – символ угнетения, рабовладельческого строя, дискриминации афроамериканцев, превосходства белых и ответственности за уничтожение культур туземных народов. Это бред чистой воды, потому что исторически афроамериканцы не имеют никакого отношения к Колумбу. Эта статуя, которая была пожертвована городом Генуей американскому городу Колумбусу в 1955 году, была демонтирована городскими властями, чтобы предотвратить нападение демонстрантов.



Черчилль, Леопольд II, Колумб... Эти имена – лишь верхушка айсберга, сотни людей оказались в этом "черном списке" только за то, что были людьми своего времени. Конкистадоры, короли, премьер-министры, кондотьеры, философы, императоры... Все оказались в одном "флаконе".



Ревизионистский и иконоборческий бред американских антирасистов принимает самые уродливые формы. В Нью-Йорке, например, разгорелся спор о снятии статуи американского президента Теодора Рузвельта у входа в Американский музей естественной истории, потому что он изображен верхом на лошади, а афроамериканец и индеец – коренной житель Америки рядом с ним, как говорится, – на своих двоих.



Американский писатель Шон Кинг, один из лидеров антирасистских протестов, вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда, предложил уничтожить все статуи Иисуса Христа и Девы Марии!



Причина, объясняет Кинг, в том, что наиболее точные, по его мнению, исторические реконструкции наделяют Иисуса темным цветом кожи. Поэтому представляемый как "белый европеец" он якобы являет собой "символ белого превосходства". То есть, дескать, настало время окончательно изменить лицо Иисуса, восстановив его "правильный" образ.



Судя по всему, они в скором времени повсеместно перейдут от антихристианской риторики к делу. Что, собственно, уже и происходит: во Флоренции на витрине с фреской, посвященной Богородице, начертан лозунг "Black Lives Matter".



В Сан-Франциско группа людей снесла памятник, посвященный испанскому монаху-францисканцу: Хуниперо Серра был обвинен в "геноциде против туземцев".



"Антирасистская" вакханалия переходит все границы. В "черный список" попал Архангел Михаил, поражающий голову дьявола, потому что это якобы напоминает убийство Джорджа Флойда…



Мы действительно наблюдаем массовое безумие тех, кто во всех бедах прошлого винит только "белых расистов".



Но знают ли активисты Black Lives Matter, кто были главными работорговцами в те, незапамятные времена?



Люди Запада, которые перевезли миллионы африканцев в Новый Свет, покупали рабов у арабов и чернокожих рабовладельцев, настоящих мучителей, для которых важна была принадлежность не к своей расе, а к своему племени. Кстати говоря, поток черных рабов был направлен не только на Запад – в Америку, но и на Восток – в арабские страны Ближнего Востока.



Даже сегодня, по данным ЮНИСЕФ ([Детский фонд Организации Объединенных Наций), торговля людьми остается проблемой в каждой африканской стране. В докладе за 2004 год (в нем фигурируют 53 африканские страны) отмечается, что дети являются основными жертвами насилия в этих странах. Они используются в качестве детей-солдат или продаются преступным кланам для сексиндустрии.



Не говоря уже о том, что африканцы постоянно воюют друг с другом, вплоть до крайних форм геноцида.



Почему тогда вся эта ненависть к "колониалистским" белым? Достаточно вспомнить, что рабство африканцев и связанный с ними рынок были отменены Британской империей в 1833 году ("Slavery Abolition Act"), в то время как, например, институт рабства существовал в Саудовской Аравии и Йемене до 1962 года, когда оно было отменено под давлением "белой страны", такой как Англия. Следует помнить, что последней страной, которая официально отменила рабство и работорговлю в 1981 году, была Мавритания, определенно не "белая" или западная страна.



Возвращаясь к основной причине этих протестов против "белых", мы не должны забывать: закон в цивилизованном мире предусматривает, что уголовная ответственность не различает цвета кожи. Полицейский, убивший Джорджа Флойда, будет наказан за его преступление, если суд США признает его виновным.



Но принцип, согласно которому все, принадлежащие к той же этнической группе, что и убивший Джорджа Флойда, должны преклонить колено во искупление как бы коллективной ответственности за это преступление – это неправильный, "племенной", принцип, и в этом случае действительно "расистский". Это расизм, потому что он обвиняет всю этническую общность (белый – европеец – христианин).



Тем временем на Западе, в том числе и в Италии, в знак уважения к воззрениям протестующих, самозваные художники, спортсмены, телеведущие, политики всех мастей преклонили колено перед догмой "политкорректности". Для этих "добрых душ" борьба с расизмом сводится к "игрушечному театру абсурда", который генерирует ненависть к своему миру, своей цивилизации, культуре и традициям.



Как мы дошли до жизни такой? Это результат многолетних "протестных" кампаний, в ходе которых для защиты наиболее крикливых меньшинств, нормальность и здравый смысл были разорваны в клочья с помощью законов, готовых притеснять любого гражданина, выражающего другое мнение (фактически это отменяет свободу мнения).



Как заявил французский философ Ален Финкелькраут, "антирасизм – это уже не защита равного достоинства людей, а идеология, видение мира". Финкелькраут также определяет "авто-расизм" как "наиболее смущающую и гротескную патологию нашего времени".



Все это ведет к культурному самоубийству Запада с помощью самих же западников.



Согласно антирасистским движениям, история должна быть переписана так, чтобы представить всю западную цивилизацию как единый и гигантский "апартеид" против "черных".



По мере того, как продолжается жестокая война с памятниками, становится все более очевидным, что проблема – в другом. Это, прежде всего, война с западной цивилизацией. Как будто мы должны снести не только статуи, но и самих себя.



Цель состоит в том, чтобы захватить власть, отменить другой взгляд, осудить прошлое Европы, внедрить в сознание западных людей комплекс вины, а культуру, историю и традиции привести в состояние "tabula rasa" (чистая доска).



Целью протестов Black Lives Matter и различных антирасистских движений не является более справедливый мир, где есть работа и благополучие для всех, но полное уничтожение того, что существует – саморазрушение как таковое. Мы все видим результаты этих протестов: дикое насилие, грабежи магазинов (не для того, чтобы брать необходимые продукты питания, а для того, чтобы захватить предметы роскоши, как символы благосостояния западного общества). Это и индивидуальные унижения по отношению к "белым" людям, вынужденным становиться на колени или избиваемым до смерти только потому, что они "виноваты" в наличии белой кожи. Так это и есть цивилизация, которую нам предлагают "добрые" антирасисты?



Чтобы уничтожить расизм, необходимо взаимное уважение между людьми, независимо от цвета кожи. Но этого уважения у нынешних мятежников не видно даже тени!



Они не пощадят ни святых, ни памятников павшим во время войн, ни тех, кто отдал жизнь, борясь против тирании… Мятежники не делают между ними различий, поскольку все они являются частью этой "бело-христианско-западной" цивилизации, которая должна быть "переформатирована".



Правда, у ниспровергателей нет в активе выдающихся лидеров или героев, которыми они могли бы заменить ниспровергнутых. Для них эпоха героизма, великих подвигов закончилась. Впереди – только нигилизм и дальнейшая деградация.



Известный итальянский антрополог Ида Магьли (умерла в 2016 году) в своей книге "После Запада" утверждала, что, когда неевропейские массы достигнут демографического завоевания Европы, они уничтожат все, что еще может сохранить смутную память о западной цивилизации:



"Так печально видеть, как в мгновение ока разрушается мир, драгоценная цивилизация, богатая самыми прекрасными произведениями человеческого духа. Знать, что музыка Бетховена и Верди больше не будет резонировать; что ни Рафаэль, ни Джотто, ни Рембрандт не будут рассматриваться восхищенными глазами тех, кто знает, какой дар для человечества есть существование художников".



Правда заключается в том, что Запад морально деградирует и все больше страдает от чувства "авто-расизма". Если эта тенденция не изменится, он будет по-прежнему убивать самого себя. И это будет "с позитивным настроем" поддерживаться современными западными лидерами. Источник - stoletie.ru

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