Всепогодная экспансия Вашингтона в Центральной Азии, - С.Кожемякин

01:03 10.07.2020

Всепогодная экспансия Вашингтона в Центральной Азии



Пандемия коронавируса не повлияла на повышенное внимание США к Центральной Азии. Для закрепления позиций в важном для себя регионе Вашингтон задабривает местные элиты финансовыми подачками и навязывает им проекты, которые должны отдалить республики от Китая и России.



ОБЩИЙ кризис капитализма, одним из проявлений которого стала пандемия COVID-19 и ее последствия, приводит к усилению соперничества за глобальные ресурсы и рынки сбыта. В ряде регионов напряжение чувствуется особенно сильно. Пересечение интересов различных держав делает их ареной экономической, политической и идеологической конкуренции. Одним из таких узлов является Центральная Азия.



Проникновение сюда Соединенных Штатов началось с момента разрушения Советского Союза и с тех пор не прекращалось ни на один день. Даже вспышка коронавирусной инфекции, особенно сильно ударившей по США, не внесла коррективы в эту стратегию. Наоборот, американская дипломатия быстро перестроилась под новую ситуацию и воспользовалась возможностями, предоставляемыми кризисом.



Во-первых, республикам оказывается прямая финансовая помощь. Например, Узбекистан получил почти 6 млн долларов "на укрепление потенциала лабораторий" и "помощь работникам здравоохранения". На втором месте по объему выделенных средств - свыше 5 млн - находится Таджикистан. Казахстану досталось более 3 млн, почти по 2 млн долларов направлено Киргизии и Туркмении. И это не считая материально-технической поддержки - поставок лабораторного оборудования, расходных материалов и т.д. Каждый такой эпизод сопровождается шумной рекламно-информационной кампанией, представляющей действия США как "безвозмездный дар американского народа" республикам региона.



Во-вторых, под предлогом помощи усиливается влияние таких одиозных инструментов "мягкой силы", как Агентство США по международному развитию (ЮСАИД). Значительную часть выделяемых средств Вашингтон проводит через его программы, облегчая закрепление организации в постсоветских странах. Амбиции ЮСАИД выдают недавние переговоры первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фархода Арзиева с помощницей администратора Азиатского бюро организации Глорией Стил. В формате видеоконференции стороны обсудили перспективы сотрудничества не только в здравоохранении, но и в образовании, энергетике и сельском хозяйстве. "ЮСАИД заявило о намерении расширить сотрудничество с Узбекистаном, увеличить объемы финансирования и реализовать новые проекты", - говорится в сообщении МИД республики.



Наконец, руководство США пытается сорвать участие постсоветских государств в таких проектах, как "Один пояс, один путь" и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Этой цели служит стратегия "Большой Центральной Азии", направленная на интеграцию республик с Афганистаном и Пакистаном под эгидой Вашингтона. Очередным шагом в этом направлении стало проведение трехсторонних переговоров между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана, Афганистана и США. Ташкент на них представлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Кабул - глава МИД Мохаммад Ханиф Атмар, а от имени Вашингтона выступал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.



Стороны обсудили целый ряд инфраструктурных проектов. Среди них строительство ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри мощностью 500 кВ. По ней планируется поставлять в Афганистан более 4 млрд кВт-ч узбекской электроэнергии в год. Кроме того, речь шла об активизации работ по прокладке железнодорожных веток Мазари-Шариф - Кабул и Мазари-Шариф - Герат с перспективой выхода на морские порты Пакистана. Отметим, что магистраль, связывающая Узбекистан с Мазари-Шарифом - столицей афганской провинции Балх, действует с 2011 года. Таким образом, США нацелены на создание транспортной сети, соединяющей Центральную и Южную Азию. А это прямой вызов предложенной Китаем стратегии "Один пояс, один путь". Вряд ли случайно, что переговоры дипломатов трех государств совпали с запуском очередного транспортного коридора Китай - Киргизия - Узбекистан, включающего автомобильные и железнодорожные магистрали. В июне по нему отправился первый груз - 25 контейнеров с электротехнической продукцией. Продолжаются консультации Пекина, Ташкента и Бишкека о строительстве железной дороги, которая свяжет три страны по наиболее короткому маршруту.



Еще один поднятый дипломатами вопрос касался создания свободной экономической зоны на узбекско-афганской границе, в районе города Термез. Как было отмечено, трехсторонний консультативный механизм станет постоянным. В том же формате Вашингтон и Кабул собираются выстроить диалог с Таджикистаном и Туркменией.



А чтобы местные элиты были более сговорчивыми, США покупают их лояльность ловкими манипуляциями. Какими - показал прошедший в июне онлайн-брифинг с участием членов американского конгресса и депутатов узбекского парламента. Законодатели США высоко оценили либеральные реформы Ташкента и уровень отношений двух стран. По итогам брифинга было принято решение организовать осенью визит американской делегации в Узбекистан, а также инициировать в конгрессе отмену поправки Джексона-Вэника, введенной в 1974 году и продолжающей действовать в отношении ряда постсоветских республик. Кроме того, конгрессмены пообещали принять специальную резолюцию в поддержку независимости Узбекистана и дальнейшего развития стратегического партнерства между Ташкентом и Вашингтоном.



Не игнорируются американской дипломатией и другие республики региона. Например, заместитель помощника госсекретаря США по делам Центральной Азии Джонатан Хеник провел переговоры с замминистра иностранных дел Туркмении Вепой Хаджиевым. Сообщается, что стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего партнерства в политике и экономике, а также сотрудничество в преодолении последствий пандемии.



Нет никаких сомнений, что активность Вашингтона будет только нарастать. На регион у американских властей большие планы, вот только с долгосрочными интересами самих стран и их народов эти планы не совпадают.



Сергей Кожемякин