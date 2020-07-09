В ЦентрАзии зреет вирусная "бомба", - Евг.Погребняк

01:06 10.07.2020 "Вирусная бомба" зреет на южных рубежах России

Жители Средней Азии пытаются справиться с инфекцией самостоятельно



Страны Средней Азии резко ужесточают карантинные меры. В то время как в России темпы роста заболеваемости COVID-19 существенно падают, у наших ближайших соседей на юге все происходит ровно наоборот. Медицинские системы этих государств уже не справляются с количеством заболевших – а ведь именно из этих стран еще не так давно в Россию приезжали миллионы трудовых мигрантов.



Число зараженных SARS-CoV-2 в странах Средней Азии в последнее время резко растет. По данным на 8 июля, в Казахстане выявили 53 021 случай инфицирования, в Узбекистане – 11 259, в Киргизии – 8847, в Таджикистане – 6364, в Туркмении – 0 (власти этой страны утверждают, что у них коронавируса в принципе нет). С каждым днем динамика только растет, больницы в крупных городах уже переполнены, в строй вводятся временные стационары, для которых не хватает и так перегруженных врачей.



Введенные весной карантинные ограничения сильно ударили по экономике и без того небогатых стран Средней Азии. Безработным не выплачивается пособие, банки требуют возврата кредитов от предпринимателей, население все больше влезает в долги. Даже в относительно благополучном Казахстане сложилась тяжелая ситуация. Обвал нефтяных цен больно ударил по бюджету страны, властям по примеру России пришлось задействовать накопленные ранее резервы.



Пытаясь сдержать рост числа заболевших, Казахстан решил с 5 до 20 июля вернуть жесткие карантинные ограничения. Запретили работу парикмахерских, спортивных залов, рынков, пляжей, объектов культуры, музеев, детсадов, кинотеатров и многих других общественных и частных учреждений. Министру здравоохранения Казахстана Алексею Цою пришлось признать, что реальное количество инфицированных может быть больше, чем преподносит официальная статистика.



Сложнейшая ситуация в Алма-Ате: в городе вводятся новые стационары, коек в больницах стало больше в девять раз, но мест все равно не хватает. "За последний месяц в пять раз выросло количество заболеваний ОРВИ и пневмонией. На данный момент в инфекционных стационарах города находится 1772 человека", – сказал 6 июля мэр города Бакытжан Сагинтаев.



Вспышка без объяснений



Критическая ситуация сложилась и в Киргизии. В Бишкеке переполнены не только больницы, но и временные стационары, некоторым больным отказывают в госпитализации и оставляют буквально на пороге больниц. Произошел резкий рост количества больных с тяжелым дыханием, большинству ставят диагноз "атипичная пневмония", у некоторых признают COVID-19. При этом никто не может объяснить, почему в принципе произошел такой всплеск заболеваний пневмонией.



По мнению некоторых медэкспертов, тяжелая пневмония – это результат воздействия коронавируса на организм, но тесты это почему-то определить не могут. Звучали данные, что на начальном этапе завоза инфекции в страну тесты на выявление коронавируса давали до 80% ошибочных результатов, да и сейчас процент точности оставляет желать лучшего. Проблему с тестированием хорошо показал визит 24 июня президента Сооронбая Жээнбекова в Москву, куда он прилетел на парад Победы. По прилете у всех взяли тесты, и у двоих членов делегации обнаружили COVID-19. Жээнбекову пришлось отказаться от посещения парада и вернуться обратно.



Болезнь косит всех без разбора, высок процент заболеваемости у власть имущих. Депутаты, мэры крупных городов, чиновники, даже экс-президент Алмазбек Атамбаев, сидя в СИЗО, умудрился заболеть тяжелой пневмонией. 6 июля от пневмонии скончался видный политик, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков.



Не надеясь на государство, жители Киргизии все чаще полагаются на свои силы, на собственные средства закупая ИВЛ (кто побогаче) или кислородные концентраторы. Даже бытовые баллоны с кислородом, используемые для сварки, переоборудуют и предоставляют больным пневмонией, которым очень сложно дышать.



Вопиющий случай произошел на прошлой неделе. Родственники привезли для больного в больницу кислородный концентратор, но врач заявил, что он не работает, и убрал его. Пациент в итоге умер, и родственники пришли забрать концентратор, но врач сказал, что к этому оборудованию сейчас подключена его родственница, и попросил пока не забирать...



Закрытые и не болеющие



В менее открытых миру Узбекистане и Таджикистане ситуация выглядит получше, но есть подозрения, что власти не дают полной картины происходящего. Уж слишком разительное отличие от соседей.



Тем не менее, Узбекистан первым оборвал связи с внешним миром и начал жестко отсеивать потенциальных инфицированных. Сохранив остатки советской централизованной системы управления, власти могли контролировать перемещение по стране. Всех возвращающихся из-за границы узбекистанцев стали отправлять в карантинные зоны, самая известная из которых – Уртасарай, построенный из контейнеров карантинный лагерь. Это помогло сдержать быстрое расползание болезни в самой густонаселенной стране региона. Однако в последнее время число пациентов также стало быстро расти, в том числе повысилась смертность. Власти решили не рисковать и вновь с 10 июля по 1 августа ужесточат карантинные меры.



"Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день министерство здравоохранения Узбекистана исчерпало свои ресурсы. Все врачи задействованы, больницы заполнены. В связи с этим мы внесли предложение в Республиканскую специальную комиссию по лечению бессимптомных больных в домашних условиях", – сказал представитель штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов. По словам Акилова, систему здравоохранения Узбекистана ожидает полный коллапс, если ежедневно в больницы будет поступать до 1000–1500 новых больных.



Также удручающей ситуация выглядит в карантинных зонах. По данным оппозиционных СМИ, в лагерь Уртасарай врачей отправляют по разнарядке, а людей поместили в ужасные бытовые условия и плохо кормят. Еще в аэропорту у них отобрали сотовые телефоны, и даже посылки от родственников невозможно получить без взяток охране.



В Таджикистане ситуация противоречивая. Прирост инфицированных SARS-CoV-2 сокращается, выздоровело 80% пациентов. Жесткий карантин возвращать не собираются, наоборот, планируются дальнейшие послабления.



Но официальная статистика вызывает большие подозрения, в том числе из-за плачевного состояния местной медицины. По данным "Радио Свобода", от коронавируса в Таджикистане погибло в несколько раз больше людей, чем указано в официальной статистике. Умерших, у которых были симптомы COVID-19, хоронят со строгими предосторожностями, но в причине смерти указывают пневмонию или бытовые болезни.



Миллионы таджикских мигрантов трудятся во многих странах мира, и с началом пандемии они начали возвращаться на родину. Тем не менее, когда во всех странах Средней Азии уже бушевал коронавирус, Таджикистан упорно отказывался признавать случаи заражения. И только в конце апреля, накануне приезда миссии ВОЗ, Таджикистан объявил о первых заболевших и сразу запросил гуманитарную помощь и медицинское оборудование.



Интересы России



В странах Средней Азии производят недостаточно медицинского оборудования, больше надеясь на поставки из-за рубежа, зачастую за счет грантов. С момента начала пандемии республики получили сотни миллионов долларов кредитов от МВФ, что позволило стабилизовать финансовую систему. Китай, Турция, США, ЕС и другие страны регулярно отправляют гуманитарную помощь, в том числе медицинские принадлежности и продовольствие. С миру по нитке, пока удается затыкать наиболее проблемные дыры.



Россия также с самого начала пандемии поставляет помощь в Среднюю Азию, во многие страны отправили передвижные лаборатории для выявления коронавируса. Посольство РФ сообщило, что 2 июля в Киргизию поступило 30 тыс. тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Также сообщили, что в республику отправляется группа сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии. Из последних примеров можно привести экстренное выделение Михаилом Мишустиным 150 млн рублей на закупку и доставку лекарственных средств в Казахстан, где в последнее время резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.



Российские власти неоднократно заявляли, что стране необходимы трудовые мигранты. В РФ эпидемия идет на спад, каждый день все меньше новых случаев заражения SARS-CoV-2, но эта статистика может резко измениться, если внешние границы откроются для притока мигрантов из стран, где борьба с пандемией еще в самом разгаре.



Евгений Погребняк

9.07.2020 Источник - vz.ru

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