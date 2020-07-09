Умер главный санврач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов

07:48 10.07.2020

Точная причина смерти пока не сообщается.



Скончался главный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает zakon.kz.



В пресс-службе акима региона информацию подтвердили. Точная причина смерти пока не сообщается. Предварительно, от пневмонии.



Баймухамбетов Кайрат Кажиманович родился в 1964 году в ВКО. У него остались жена и трое детей.



Кайрат Кажиманович был врачом высшей категории, окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Восточно-Казахстанский региональный университет.



В разные годы работал санитарным врачом по коммунальной гигиене Кокшетауского отделения санитарно-эпидемиологической станции Целинной железной дороги и Курчумской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области. Главным врачом Глубоковской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области, начальником отдела Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Глубоковского района ВКО, руководителем Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области, руководителем Департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы, руководителем Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области. Должность руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главного государственного санитарного врача Алматинской области занимал с мая 2019 года.