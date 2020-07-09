Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко, - "Взгляд"

07:50 10.07.2020 В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с Путиным 9 июля 2020,

На Украине набирает обороты скандал с "пленками Деркача" – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко?



Депутат Верховной рады Андрей Деркач опять устроил Украине сенсацию, обнародовав в четверг очередные записи телефонных разговоров человека, чей голос очень похож на голос экс-президента Петра Порошенко. На этот раз достоянием гласности стали беседы экс-президента Украины с двумя людьми, чьи голоса похожи на голоса российского лидера Владимира Путина и бывшего вице-президента США Джо Байдена.



Теперь украинская печать спорит, какая из двух пленок скандальнее. Если допустить, что пленки подлинные, то разговор Порошенко и Путина состоялся 30 апреля 2015 года, то есть всего через пару месяцев после кровопролитных боев за Дебальцево. Несмотря на этот факт, на записях слышно, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, мирно ведут беседу о минском переговорном процессе и даже обмениваются шутками. "Я считаю, что мы с "Минска" с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату", – сказал якобы Порошенко.



Он также поздравил якобы президента России с наступающим Днем солидарности трудящихся. Путин сказал, что будет вручать медали Героев Труда. Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов к 70-летию Победы. Под конец лидеры любезно попрощались. "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!" – говорит украинский президент.



По мнению Деркача, приязненный тон беседы контрастирует с тем, что демонстрировал в то время Порошенко на публике, заявляя о своем непримиримом отношении к "агрессору". По словам депутата, исходя из защиты интересов Украины обнародуется лишь часть разговоров.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить подлинность пленки, заявив, что в Кремле не знакомы с этой публикацией.



Украинский политолог, бывший главный редактор газеты "Киевский телеграф" Владимир Скачко не сомневается в подлинности обнародованных записей, поскольку "лично хорошо знает Петра Порошенко" и узнает в разговоре его манеру. "Это было через 11 месяцев после избрания Порошенко, и отношения между двумя президентами только начинали портиться", – говорит политолог газете ВЗГЛЯД. –



Отношения Порошенко и Путина уже нельзя назвать доверительными, поскольку первый просто подлизывается ко второму, а второй еще не до конца разочаровался в первом".



Скачко не считает, что публикация что-то изменит в отношении к Порошенко его сторонников. "Фанатики уже объявили это происками ФСБ и подлогом, а прагматики будут его все равно поддерживать из-за того, что это представляется им целесообразным", – полагает украинский эксперт. Последнее он объясняет тем, что Порошенко вновь находится на "восходящем тренде и может даже скоро сковырнуть господина Зеленского, особенно если американцы еще более дистанцируются от украинской политики".



Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский напомнил, что поначалу, сразу после крымских событий, Путин и Порошенко регулярно общались, но отчеты об этих разговорах публиковались не всегда. Организатором таких бесед обычно выступал украинский бизнесмен и политический деятель Виктор Медведчук – по просьбам Порошенко. "В 2015 году Порошенко выглядел умным человеком с массой бизнес-интересов в России, – отметил Погребинский. – Более того, тогдашний российский посол на Украине Михаил Зурабов был его личным другом и мог на первых порах готовить Путина к тому, что с Порошенко можно договариваться". Контакты между президентами сохранялись даже в 2016 году, когда Порошенко уже жаловался, что Путин не отвечает на его звонки.



Политолог уверен, что опубликованная аудиозапись должна "травить душу националистам, которые выбрали Порошенко своим героем". "Они теперь думают: "Ну как же так, ты зарекомендовал себя врагом России, русофобом, цитировал слова Лермонтова про "немытую Россию", а на самом деле ты не просто хорошо относишься к России, ты еще очень уважаешь Путина". По разговору видно, как он хочет понравиться Путину".



Тем не менее публикация этого разговора вряд ли сильно повредит репутации Порошенко, который уже и так стал "антигероем для 75% населения Украины", полагает эксперт.



Долгое эхо ночного боя под Армянском



Вторая обнародованная в четверг пленка Деркача, если будет доказана ее подлинность, прольет свет на события августа 2016 года, когда в районе Перекопа группа украинских диверсантов пыталась проникнуть в Крым. В ночном бою с этой группой погибло двое российских силовиков. На записи слышно, как якобы Байден резко критикует попытки спецслужб Украины устроить в Крыму вооруженную вылазку. Он говорит, что Вашингтон не поддерживает таких методов и требует от Порошенко, чтобы подобное больше не повторялось. В ответ человек с голосом Порошенко уверяет, что был не в курсе этой операции, и обещает наказать руководство спецслужб за самоуправство. Тогда официальный Киев вообще отрицал свою причастность к данному инциденту.



Комментируя эти аудиозаписи в четверг, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: "Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий". Он также напомнил, что в 2016 году США устами тогдашнего посла в Киеве Джеффри Пайетта заявили, будто не видели никаких доказательств того, что Украина готовила террористические провокации на полуострове. "На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость", – отметил Аксенов.



Напомним, в мае – июне Деркач уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и госсекретарь США Джим Керри. Сам Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по этому поводу.



Ту же тактику сторонники Порошенко избрали и на этот раз. В его партии "Европейская солидарность" назвали обе новые записи фальшивкой. "Разговор" с Путиным – это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", – цитирует сообщение пресс-службы партии РИА "Новости".



Осеннее наступление олигарха на президента



Деркач выступил также с сенсационным предсказанием о том, что Порошенко в сговоре со спецслужбами готовит на осень государственный переворот. В частности, напомнил Деркач, главой Службы внешней разведки (СВР) Украины в минувшее воскресенье стал Валерий Кондратюк – тот самый генерал, что летом 16-го года отвечал за подготовку диверсий в Крыму в качестве начальника ГУР минобороны Украины. По мнению депутата, СВР может быть использована осенью для создания в стране атмосферы хаоса, чтобы на этом фоне "сместить с поста законно избранного президента Владимира Зеленского".



По мнению политолога Скачко, экс-президент уже практически не скрывает, что готовит на осень государственный переворот. Реальность этого он определяет формулой "возможно, хотя и не вероятно". Политолог поясняет, что западные кураторы могут не согласиться на такую замену: "Зеленский – безропотный, как бурундучок: что ему говорят, он то и делает, а Порошенко – олигарх, который будет бороться за свои активы на Украине".



Главной сенсацией утечки Погребинский считает именно упоминание в разговоре Байдена с Порошенко Валерия Кондратюка. Политолог напомнил, что Порошенко через пару месяцев после беседы с Байденом действительно уволил Кондратюка, но Зеленский вернул генерала из опалы и даже назначил главой СВР. "Главная сенсация – это раскрытие того, кто организовал диверсионные акты в Крыму, кто несет за это ответственность и кто теперь назначен главой Службы внешней разведки. До какой степени нужно быть некомпетентным, чтобы назначать Кондратюка на такую должность", – недоумевает Погребинский.



Что касается кривотолков о подготовке осеннего Майдана, то Погребинский надеется, что такие разговоры помогут отрезвить нынешнего президента. "Зеленскому и его команде надо осознать: если вы продолжите вести себя так, как сейчас, то выборы не дождутся вас. Дело не в рейтинге, а в том, что их просто никто не будет защищать. И есть надежда, что президент Зеленский немного одумается и начнет вести себя более адекватно", – сказал Погребинский. Впрочем, в возможность путча эксперт не верит. "Шансы почти нулевые – из-за отсутствия перспектив легитимации этого переворота как в глазах Запада, так и России", – подытожил Погребинский.



Текст: Андрей Резчиков,

Оксана Борисова Источник - vz.ru

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