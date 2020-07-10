КазПрез Токаев угрожает разогнать Казправительство. Через 2 недели такой "работы"

09:03 10.07.2020

О возможном роспуске правительства сказал Токаев

Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели, сказал Президент.



Фото : Сайт премьер-министра10 июля 2020, 13:10

Касым-Жомарт Токаев сказал, что если ситуация не будет исправлена через две недели, возникнет вопрос о том, что правительство в нынешнем составе не способно работать, передает zakon.kz.



Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос о дальнейшей работе правительства в этом составе, -сказал он на расширенном заседании правительства.



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Токаев провел заседание правительства. Как это было

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Фото:akorda.kz

Фото:akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание правительства. Tengrinews.kz провел текстовую трансляцию.



ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.

Токаев поставил под вопрос состав правительства

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На заседании представили отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также были рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период.



13.52. Заседание завершилось.



13.51 "Половина лета прошла. Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как "отпуск", "отдых" и так далее"



13.50 "Сейчас же становится все более важной задача подбора кадров для выполнения качественно новых задач. Новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных"



13.48 Кажется, Президент сделал намек.



13.44 Все акимы и целый ряд министров заслуживают наказания. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. Мы должны повернуть экономику лицом к народу.



13.39 "Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией"



13.37 Президент сомневается в Министерстве образования и науки.



13.35 Токаев приводит цифры: из более чем 400 000 компьютеров на балансах школ работают только 40 процентов. Это результат работы акиматов и министерств. "Переход на дистанционное обучение показал, что существуют серьезные проблемы. Более 20 процентов учителей не смогли эффективно преподавать, потому что у них дома не было полноценного Интернета и компьютера"



13.33 До конца года качественный Интернет должен быть у 99,3 процента населения.



13.27 Новый предмет в школах. Экологическое образование.



13.22 Еще одно поручение-указание. Министерство экологии должно заняться свалками вокруг населенных пунктов. Проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. И вообще "нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения".



13.19 Токаев напомнил, что мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса закончится в 2021 году. "Нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля не продается иностранцам. Мы не будем возвращаться к этому вопросу"



13.15 Теперь Президент говорит о регионах. Снижение количества действующих субъектов МСБ. Больше всего в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.



"В рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и министры взяли обязательства по 90-процентной доле местного содержания. Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм составляет около 2,8 триллиона тенге. То есть 2,5 триллиона тенге должны влиться в нашу экономику. А что на практике? Нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткая ответственность госорганов и генподрядчиков по сути дела отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется для галочки"



13.05 По словам Токаева, карантин и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 триллиона тенге. В этом году размер гарантированного трансферта из Нацфонда увеличен до 4,7 триллиона. "С 2021 года трансферты из Нацфонда должны носить только целевой характер. Они могут быть направлены исключительно на решение социальных проблем и инфраструктурное развитие", - подчеркнул Президент.



13.02 Президент раздает поручения.



13.00 Еще Токаев пригрозил правительству:

"Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом составе".



12.55 Президент говорит о серьезных ошибках правительства. И критикует бывшее руководство Минздрава (было время, но не подготовились к борьбе с коронавирусом, все прогнозы оказались неверными). "Мы постоянно меняем способ работы. Прежнее руководство решило, что пациенты должны быть разделены на симптомных и бессимптомных. Теперь мы отказались от этого метода. Такие действия вызывают сомнения среди населения"



И еще Токаев упрекает в нехватке опыта организационной работы. В результате Казахстан получает гуманитарную помощь и благодарит иностранных экспертов.



12.54 "Настало время запустить производство лекарств и медицинских изделий в Казахстане. Как долго мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша честь?"



12.52 Токаев подчеркивает роль министра здравоохранения. "Рекомендации и требования министра здравоохранения должны быть приоритетом для других членов правительства и акимов"



12.50 Также Глава государства поручил создать спецкомиссию, которая разберет ошибки чиновников и доложит Президенту.



12.49 Токаев поручил уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация". И если надо, провести следствие.



12.45 "Министерство здравоохранения допустило ряд серьезных ошибок. Большинство акимов не выполняли свою работу должным образом, правительство не контролировало". Президент говорит, что в Казахстане не следили за соблюдением строгих карантинных мер. Полицейские и работники здравоохранения должны обеспечить соблюдение режима.



12.43 Токаев говорит о 150 миллиардах на борьбу с коронавирусом. Главная задача сейчас - остановить распространение и добиться значительных результатов в лечении больных.



12.20 Акимы по очереди рассказывают о ситуации в своих регионах. По нашей информации, уже выступили главы Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей.



11.58 С докладами уже выступили Досаев и Цой. Отчет Мамина должен появиться на сайте главы правительства.



11.15 Токаев в начале заседания определил порядок выступлений. Первым выступает премьер-министр Аскар Мамин с отчетом и задачами, которые нужно решить до конца года. Потом глава Нацбанка Ерболат Досаев расскажет о денежно-кредитной политике. Затем министр здравоохранения Алексей Цой (коронавирус, как улучшить ситуацию в стране и прочее). После Президент предоставит слово акимам нескольких регионов.



11.09 Сейчас Токаеву зачитывают отчет правительства. За полгода.



11.04 Напомним, в своем обращении 8 июля Президент заявил, что бывшее руководство Минздрава сделало ряд системных ошибок. А акимы были нерасторопны. В конце июня Токаев объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей и вице-премьеру.



11.00. Начали.



https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-provel-zasedanie-pravitelstva-kak-eto-byilo-407841/