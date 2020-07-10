Кыргызстанцы без разбора скупают лекарства: паника спровоцировала рост цен, - 24.kg

09:12 10.07.2020

10 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Кыргызстанцы без разбора скупают лекарства: паника спровоцировала рост цен



Кыргызстан находится на пике первой волны заболевания и смертности от коронавируса. Ежедневно регистрируются сотни новых случаев и десятки смертей от осложнений, которые вызывает в организме человека COVID-19.



У многих началась паника. Надо - не надо, но в ажиотаже все скупают лекарства и медоборудование. Полки аптек стремительно пустеют. Ситуацией, конечно, воспользовались бессовестные перекупщики. Они взвинчивают цены, которые растут в геометрической прогрессии.



Искусственным завышением цен на медикаменты уже заинтересовались Госантимонополия и ГСБЭП. Однако профилактические беседы никаких ощутимых результатов не дали. Препараты, которые еще вчера стоили вполне адекватно, сегодня в соцсетях продают и за 11 тысяч, и даже за 15 тысяч. В крупных аптеках лекарства подорожали в три-четыре раза.



Миссия невыполнима

Редакция получает десятки просьб помочь в поисках того или иного препарата. Соцсети стали похожи на доску объявлений.



Сейчас большинство ищет клексан, гепарин, актемру.



Эти медикаменты можно купить лишь по предварительному заказу либо караулить в аптеках: их не успевают завозить в страну - тут же скупают.



В дефиците не только лекарства, но и биологически активные добавки и витамины. Сразу в нескольких аптеках и фармкомпаниях, куда позвонили журналисты, заявили, что в продаже нет аскорбиновой кислоты в ампулах, в наличии только таблетки и драже. Витамины тоже быстро сметают. Цены на них также подскочили.



Практически невозможно найти разжижающее кровь лекарство - гепарин.



Ранее оптовая цена на упаковку, в которой пять флаконов, составляла 1 тысячу 450 сомов. Сейчас в некоторых аптеках гепарин стоит 2,5-3 тысячи.



Увеличился спрос и на антибиотики, несмотря на рекомендации врачей применять их строго по назначению и после тщательного обследования. Стоимость цефтриаксона выросла не во всех аптеках, но небольшое подорожание все же есть.



Ни в одной из аптек, куда мы дозвонились, нет фраксипарина. Он применяется при острой дыхательной и сердечной недостаточности, респираторной инфекции. Еще полгода назад его цена составляла 1 тысячу 900 сомов за пачку, сейчас она повысилась до 2 тысяч 500 сомов.



Владельцы аптек на претензии о резком повышении цен кивают на производителей и поставщиков.



Однако сами фармацевтические компании клянутся, что не меняли стоимость и продолжают поставлять по тем же ценам, что и до пандемии. Надеемся, сотрудники Финпола разберутся и выяснят, кто накручивает цены.



Как использованы средства доноров

Кыргызстан получил от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Часть средств уже освоена. Больше половины - 6 миллиардов 974,5 миллиона сомов - ушло на выдачу заработной платы.



На закупку медицинских товаров правительство потратило всего 106,3 миллиона сомов, или менее 1 процента.



Как чиновники закупали маски и средства индивидуальной защиты для медиков через тендеры, СМИ писали в начале июля. Журналисты провели расследование и выяснили, что большинство госзакупок произведено с нарушениями, а стоимость товаров значительно завышена. Респираторные маски, к примеру, закуплены по 300 сомов за штуку, хотя рыночная цена этого товара составляет 50-60 сомов, то есть в пять-шесть раз дешевле.



До пандемии розничная цена одноразовых масок в аптеках составляла 3-5 сомов, в начале марта они подорожали до 15 сомов. После объявленного карантина люди начали массово их скупать, и стоимость выросла до 30 сомов за штуку. Сейчас она вернулась к прежним 15-20 сомам.



По данным специалиста по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой, цены при госзакупках завышаются на 20-30 процентов. Она обратилась с жалобой на Минздрав в Генпрокуратуру.



На отдельные наименования товаров при госзакупках цена завышалась в 10-20 раз. Противочумные костюмы, которые стоили 350-400 сомов, власти закупили по 6 тысяч сомов за единицу.



СИЗ от самопошива

Многие местные швейные цеха приступили к массовому производству средств индивидуальной защиты. Стоимость марлевой маски варьируется от 10 до 20 сомов, более креативные с вышивкой и узорами стоят до 50 сомов.



Пандемия научила предприимчивых кыргызстанцев шить и защитные костюмы. Насколько они соответствуют ГОСТам, неизвестно. Такие самодельные СИЗ в начале карантина выдавались и врачам. Не потому ли рост заболеваемости среди медиков высокий?



Сейчас защитный комплект для красной зоны на популярных сайтах объявлений можно купить в среднем за 1 тысячу сомов. Самая низкая цена - 550 сомов. Есть турецкие, по словам продавцов, улучшенного качества, их стоимость доходит до 2 тысяч сомов.



ИВЛ по заоблачным ценам

Аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы - сегодня, пожалуй, каждый кыргызстанец знает, как и для чего используется это медицинское оборудование. И ориентируется в их стоимости. Хотя еще полгода назад многие из нас даже не подозревали, что только эти аппараты будут спасать жизни.



Каждый день в социальных сетях появляется все больше объявлений желающих купить или взять в аренду кислородный концентратор. Естественно, цена взлетела.



Стоимость одного кислородного концентратора составляет до $1 тысячи. Но если поискать, то можно найти и за $300. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, предлагают свои услуги по покупке и отправке в КР концентраторов. От желающих отбоя нет, ведь в Кыргызстане перекупщики, у которых аппарат в наличии, накручивают цены в два-три раза.



Концентратор можно взять и в аренду, а если повезет, бесплатно у пользователей соцсетей. По объявлению услуга стоит в среднем 1 тысячу сомов в сутки.



Подорожали также компьютерная томография и рентген. Сегодня эта процедура востребована из-за массовой внебольничной пневмонии, которая является осложнением, вызванным коронавирусной инфекцией в организме человека.



Самая низкая цена на компьютерную томографию легких - 3 тысячи 200 сомов. До пандемии стоимость этой услуги составляла 2 тысячи 600 сомов.



Спокойствие - залог здоровья

Страх от увеличивающегося числа заболевших, по мнению экспертов, толкает людей скупать лекарства. Фармбизнес этим пользуется и взвинчивает цены.



Медики твердят: не занимайтесь самолечением, не пейте антибиотики и не капайте химические средства без назначения.



Но не все кыргызстанцы прислушиваются к настоятельным рекомендациям. При малейших симптомах они бегут делать компьютерную томографию (КТ) и рентген, отсюда и многочасовые очереди. Кстати, по словам врачей, рентген тоже необходимо делать только по назначению, поскольку на начальной стадии коронавирусной инфекции ни один томограф должным образом не выявит болезнь.



Бить тревогу медицинские работники рекомендуют, если у человека несколько дней не падает температура, имеются характерные симптомы коронавируса: затрудненное дыхание, отсутствие обоняния и вкусовых качеств.



Если болезнь протекает в легкой форме, то никаких лекарственных препаратов принимать не надо. Только обильное питье, контроль температуры тела, отдых - вот основные рекомендации врачей.



"Люди не хотят вести простой температурный лист и учет баланса жидкости, лежать на животе, делать дыхательную гимнастику. Но принимать антибиотики и что-то прокапать на ура", - написал медик со стажем в соцсетях.



Он прав. В резком скачке цен на лекарства и другие медпрепараты мы виноваты сами. Скупаем без разбора, не слушая докторов.