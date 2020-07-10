Не срать! В КазШколах введут новый обязательный предмет - "Экологию"

10:15 10.07.2020

Новый предмет введут в школах Казахстана



Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в школах предмет - экологическое образование детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства. Слова Президента цитирует пресс-служба Акорды.



Проблемы со стихийными свалками вокруг населенных пунктов не решаются, подчеркнул Президент.



"Проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. Нужна системная работа со стороны Министерства экологии. Правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии Waste to energy (энергетическая утилизация отходов. - Прим.)", - поручил Токаев.



Президент поручил заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными.



"Ежегодно образуется свыше 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15 процентов. Это недостаточно", - сказал Токаев.



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что стране нужно подготовиться к своевременной уборке урожая, причем в условиях возможного сохранения отдельных ограничений.