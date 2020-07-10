Умер заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров

11:06 10.07.2020

Ему было 60 лет.



В Талдыкоргане умер заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров, передает zakon.kz.



Серикжану Ислямовичу было 60 лет. В течение многих лет он курировал сельскохозяйственный сектор региона, и способствовал его развитию.



Сегодня от тотальной двусторонней пневмонии скоропостижно скончался заместитель акима Алматинской области Бескемпиров Серикжан Ислямович. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким, - написал в facebook пресс-секретарь акима региона Галымурат Жукел.

Серикжан Бескемпиров родился 1 января 1960 г., женат, двое детей.



В разные годы работал старшим мастером, механиком Уштобинского мясокомбината, директором ТОО "Темирлан", начальником отдела аппарата акима Талдыкоргана, заместителем акима Каратальского района, акимом Каратальского района, акимом Текели. Должность заместителя акима Алматинской области занимал с июня 2012 года.



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