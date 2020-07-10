Киргизский суд пытается понять кто и куда замотал печать правящей в стране Соц-дем. партии. Пропили, проказники...

11:09 10.07.2020

10 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Суд отклонил иск Сагынбека Абдрахманова о передаче печати и документов СДПК



Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной партии СДПК Сагынбека Абдрахманова о передаче ему печати и учредительных документов партии. Об этом сообщает пресс-служба политорганизации.



Уточняется, что ранее Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Сагынбека Абдрахманова и принял решение отменить постановления Первомайского районного и Бишкекского городского судов об отказе в рассмотрении его искового заявления. Иск был возвращен на новое рассмотрение в райсуд. Сегодня первая инстанция отказала повторно.



Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение "СДПК без Атамбаева". 18 апреля 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.



Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов партии.



В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.