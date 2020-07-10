В казахстанских школах не работают 60% компьютеров

15:28 10.07.2020

Каждый пятый учитель не может преподавать дистанционно по техническим причинам



Только 40% из более чем 400 тысяч компьютеров на балансе школ работают. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.



Президент поручил акиматам в срочном порядке подготовиться к новому учебному году – оснастить школы и некоторые нуждающиеся семьи необходимым оборудованием.



"Переход на дистанционное обучение показал, что существуют серьезные проблемы с качеством инфраструктуры и интернета. Более 20% учителей не смогли эффективно дистанционно преподавать, потому что у них дома не было полноценного интернета и компьютера", – сказал он.



Токаев выразил сомнения в готовности министерства образования и науки к новому учебному году:



"1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети – очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году?".



Также он поручил правительству до конца 2020 года обеспечить качественный интернет для населенных пунктов с населением более 250 человек, что позволит охватить интернетом 99,3% населения.

Необходимость в скоростном интернете обострилась на фоне чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта из-за пандемии коронавируса, в результате которого образовательные заведения были переведены на дистанционный формат обучения.



Формат онлайн-обучения в первый же день выявил проблемы с доступом к качественному интернету. В результате чего министерство образования вынуждено было признать, что Казахстан технически не готов к обучению школьников онлайн, и предложило альтернативные варианты: телевидение, радио, обучающие интернет-платформы.



Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что у Казахстана нет достаточных мощностей, позволивших бы улучшить качество интернета, в условиях, когда нагрузка на сети возросла в два раза.



По данным ведомства, необеспеченными широкополосным доступом к началу 2021 года в Казахстане останутся 130 тыс. человек.



В апреле Жумагалиев сообщал о том, что количество пользователей интернета в Казахстане составляет 84,2% от всего населения в 18 миллионов человек: это жители всех 118 городов и 4 235 сельских населенных пунктов, которые имеют возможность использовать сети 3G/4G. По его словам, к концу 2020 года охват населения широкополосным доступом к сети интернет, по прогнозам ведомства, должен превысить показатель в 99% за счет проекта по строительству волоконно-оптических линий связи.



Необеспеченными широкополосным доступом к началу 2021 года в Казахстане останутся 130 тыс. человек.