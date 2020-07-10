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|Умер главный редактор кыргызстанской газеты "Ачык соз" Жора Сулайманов
15:43 10.07.2020
На 54-м году жизни скончался учредитель и главный редактор газеты "Ачык соз" Жора Сулайманов, сообщила журналист Назгуль Мамытова на своей странице facebook.