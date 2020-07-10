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У казахстанской моды впереди все самое интересноеУ казахстанской моды впереди все самое интересное
15:44 10.07.2020

Осипова Елизавета Павловна

Нагима Кайдарова – единственный дизайнер в Казахстане, кто использует 3D fashion-моделирование. Творческий путь девушки начался в университете, где она решила развивать интерес молодежи к казахской культуре с помощью моды, а именно через принты на одежде. Сейчас одежда бренда Kaidarova очень популярна, а футболки с креативными надписями можно заметить на казахстанских звездах, например, Альмире Турсын, исполнительнице главной роли в фильме "Томирис". В интервью Ia-centr.ru Нагима рассказала о стилизации этники и ее видении современной моды Казахстана.

- Что вы хотите донести с помощью вашего бренда?

- Самое главное – привлечение к казахской культуре. Например, каждое казахское украшение имеет свою историю и значение. Я хочу сохранить памятные моменты и создать интеллектуальную моду.

- С какими сложностями вы столкнулись при стилизации этники?

- Этническая тема очень деликатна, здесь нельзя допустить вульгарность. Для того, чтобы вещь можно было носить, необходимо постоянно развиваться в этом направлении.

- Почему вы стилизуете изделия именно на латинице?

- Интуитивно почувствовала, что нужно так делать. Я пробовала делать арт-шрифты, когда еще не планировался переход казахского языка на латиницу. Мне казалось, что так фразы выглядят более красиво и стильно. Буквально через два года правительство Казахстана приняло решение о переходе на латиницу и для нас это получилось очень выигрышно.

- Почему в Казахстане никто, кроме вас, не использует 3D fashion-моделирование?

- Мне повезло стать одной из первых, кто этим занимается. Девочка из моей команды еще два года назад начала изучать 3D-моделирование и я ей сказала: "Вникай активнее, за этим будущее". Всем рекомендую использовать в своей работе 3D fashion-моделирование, потому что если год или два назад люди относились к этому скептически и хотели видеть наряды на живых моделях, то сейчас в этом нет необходимости.

- Какой исторический период вы бы хотели взять за основу при создании новой коллекции?

- Здесь все зависит от вдохновения и информации, которая способна зацепить. В свое время я узнала про мумий, которых нашли в сакских курганах.

Благодаря благоприятным условиям местности, на мумиях уцелели древнейшие татуировки. Я стала глубже погружаться в изучение этой темы и все вылилось в создание коллекции. Также мне нравятся слова назидания Абая, поэтому мы использовали их в своих работах.

- Современная мода Казахстана – какая она?

- В Казахстане все самое интересное еще впереди. Есть некоторые дизайнеры, которые выходят на мировой рынок и делают достойный продукт, но в индустрии до сих пор существуют проблемы. Например, хочется, чтобы в Казахстане появились собственные ткани, так дизайнеры смогут создавать качественные изделия по приемлемым ценам.

- Как думаете, где можно получить хорошие знания и навыки в Казахстане для дальнейшей работы в модной индустрии?

- Я выступаю за самообразование. Сейчас существует очень много возможностей для самостоятельного обучения. Если у кого-то получится поработать с высококлассными специалистами, то это послужит хорошей школой в дальнейшем.

- Собираетесь выходит на российский рынок? Не думали о коллаборации с российскими дизайнерами?

- Было бы интересно посотрудничать с теми российскими дизайнерами, у кого высокое качество ткани и печати. Если предложение о сотрудничестве поступит, то с удовольствием.

- Что приносит вам счастье?

- Для меня очень важно получать моральное удовольствие от того, что я делаю.

Источник - ia-centr.ru
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