Жаркое лето Ирака, главные события – впереди, - А.Веселов

15:51 10.07.2020

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 10.07.2020 |



Конфликт между центральными властями и проиранским "шиитским ополчением" набирает силу



Летняя пора в Ираке всегда знойная – температура 48-50 по Цельсию в тени никого не удивляет, и местные жители ее стоически переносят, несмотря на перебои с электроснабжением. Иракцы привыкли и к накалу политических страстей, но то, что происходит сейчас, выходит за пределы. Набирает силу конфликт между центральными властями и проиранским "шиитским ополчением". По численности и боевым возможностям формирования "ополченцев" приблизились к регулярной армии и все призывы разоружиться воспринимают как оскорбление. Радикальные шиитские группировки выдвигают требования не только к парламенту и правительству, но к другим странам, не ограничиваясь демонстрациями.



Посольство США в Багдаде уже многократно подвергалось попыткам штурма, дело доходило до эвакуации посла и других сотрудников. Частота обстрелов дипмиссии из минометов и неуправляемыми реактивными снарядами возросла настолько, что систему ПВО посольства усилили скорострельными артиллерийскими установками и ЗРК "Пэтриот" – беспрецедентный случай в истории межгосударственных отношений. Терпению Вашингтона пришел конец, и там в жесткой форме потребовали от премьера М. аль-Кязыми обеспечить безопасность американских граждан и выполнить взятые на себя обязательства.



Обстрелы действительно стали почти ежедневными, и глава правительства вынужден реагировать. Источник угрозы очевиден: за нападениями стоят шиитские радикальные формирования, ориентированные на Тегеран, а группировка "Кятаиб Хизболла" заявляет о готовности "продолжать борьбу до последнего американца на иракской земле". С нее и решили начать.



В ночь на 26 июня бойцы контртеррористического подразделения иракских спецслужб вместе с американскими военными провели спецоперацию в районе Дора (южный пригород Багдада). Итогом стало задержание нескольких десятков человек (в том числе граждан Ирана), 14 из них оказались боевиками "Кятаиб Хизболла". Были обнаружены и изъяты не менее 10 реактивных снарядов, готовых к применению.



Реактивный снаряд, подготовленный ополченцами к стрельбе из кустарной пусковой установки



Реактивный снаряд, подготовленный ополченцами к стрельбе из кустарной пусковой установки



В ответ сотни ополченцев "аль-Хашд аш-Шааби" окружили штаб-квартиру антитеррористических сил в Багдаде, требуя освободить арестованных. В результате переговоров "активисты сопротивления" были освобождены "за отсутствием надежных доказательств", после чего боевики организовали митинг "в ознаменование победы над правительством Ирака", сжигая флаги США и Израиля, а также портреты премьер-министра М. аль-Кязыми. А в Тегеране со стороны руководства КСИР прозвучали призывы "отрубить руку" главе иракского правительства.



Такой личный выпад нельзя было оставить без последствий, и 27 июня Мустафа аль-Кязыми распорядился убрать портреты иранского президента Хаменеи и убитого генерала К. Сулеймани с улиц, площадей и из иных общественных мест. А затем последовали меры, которые вряд ли кто ожидал. Распоряжением главы правительства были прекращены выплаты денежного довольствия членам формирований "народного ополчения". Официальная формулировка – в связи с тяжелой финансово-экономической ситуацией, но военнослужащие регулярной армии, МВД и спецслужб получили зарплату вовремя.



4 июля из органов государственной власти был удален лидер шиитского "народного ополчения" Фалех аль-Файяд, который ранее занимал сразу два важных поста – секретаря Совета безопасности и советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности. С таким совмещением решили покончить. Новым секретарем Совбеза стал выходец из спецслужб генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади, бывший командующий силами по борьбе с терроризмом. Должность советника премьера осталась за ставленником "ополченцев" – им стал Касем аль-Араджи, который в 2016-2019 годах являлся главой МВД.



Зеленая зона в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства



Зеленая зона в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства



Госсекретарь США Майк Помпео обвинил уволенного аль-Файяда в причастности к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. Первой импульсивной реакцией ополченцев стал очередной ракетный обстрел, но средства ПВО посольства США перехватили цели на подлете. Снаряд, направленный на американскую базу в районе международного аэропорта, упал, не взорвавшись, а тот, что достиг Зеленой зоны, попал в жилой дом и ранил трех человек, включая ребенка.



Посольство США в Ираке



Посольство США в Ираке



Действия правительства деморализовали проиранские группировки настолько, что они пока выступили лишь с одной инициативой – добиться приглашения премьер-министра М. аль-Кязими в парламент для отчета о борьбе с коронавирусом. Ситуация с этим заболеванием в стране действительно беспокоит, но она не настолько критична, а к теме обострившегося противостояния и вовсе не имеет отношения.



Премьер-министр Ирака М. аль-Кязыми



Премьер-министр Ирака М. аль-Кязыми



Между тем премьер М. аль-Кязыми дал понять, что намерен идти гораздо дальше. Он объявил о скором начале масштабной кампании по возвращению под контроль государства морских и авиационных портов, а также погранпереходов. Заявление сенсационное: глава правительства публично признал, что государство не контролирует важнейшие стратегические объекты!



Остроты добавляет тот факт, что Турция в последние два месяца провела на территории Ирака четыре крупномасштабные войсковые операции с применением спецвойск, авиации и артиллерии против членов Рабочей партии Курдистана (в Анкаре их считают террористами). 29 июня министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: "Наши войска работают днем и ночью, мы достигли заметных успехов. 41 террорист был нейтрализован, изъято большое количество оружия и боеприпасов". Президент Р. Эрдоган признал, что на территории Ирака расположены 10 военных баз Турции, и их число будет увеличено до 24. В некоторых операциях совместно с турками участвовали военнослужащие ВС Ирана, и это тоже объясняет, почему "ополченцы" рьяно выступают за вывод ВС США, но очень вяло реагируют на активные боевые действия других стран на иракской территории.



Нельзя не отметить решение федеральных властей и руководства Курдской автономии объединить усилия в обеспечении безопасности под предлогом борьбы с остатками запрещенного в России "Исламского государства"*. 2 июля Багдад и Эрбиль договорились о том, что формирования "пешмерга" вернутся в провинцию Киркук и другие спорные районы в провинциях Дияла и Нейнава, откуда их вынудили уйти в 2017 году. Там уже формируются совместные оперативные органы управления, организованы КПП, разворачиваются логистические базы. Подразделения "ополчения" намечено вывести из этих районов; вероятно, следующим шагом будет их разоружение.



6 июля в Багдаде был убит Хишам аль-Хашеми, советник Кабинета министров по экстремистским группировкам, специалист по антитеррору, предположивший такое развитие событий. В связи с неоднократными угрозами ему была предоставлена государственная защита, но в момент нападения охраны рядом ее не оказалось. Премьер М. аль-Кязыми взял ход расследования под личный контроль. Главные события – впереди.