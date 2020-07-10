 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.07.2020
15:51  Жаркое лето Ирака, главные события – впереди, - А.Веселов
15:48  Зеленая дубинка: как США могут ударить по Гонконгу долларом
15:44  У казахстанской моды впереди все самое интересное
15:43  Умер главный редактор кыргызстанской газеты "Ачык соз" Жора Сулайманов
15:38  Айя-София. Наш ответ Эрдогану, - П.Густерин
15:37  Какие варианты противодействия Китаю есть у Индии? - Strategist
15:36  Примкнет ли Эрдоган к альянсу Путин – Си Цзиньпин, - Ст.Тарасов

15:28  В казахстанских школах не работают 60% компьютеров
15:25  Сербы устроили коронавирусный майдан, - Дм.Бавырин
15:21  Человечество пошло по пути мышей, - Игорь Мальцев
11:09  Киргизский суд пытается понять кто и куда замотал печать правящей в стране Соц-дем. партии. Пропили, проказники...
11:06  Умер заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров
10:15  Не срать! В КазШколах введут новый обязательный предмет - "Экологию"
09:12  Кыргызстанцы без разбора скупают лекарства: паника спровоцировала рост цен, - 24.kg
09:03  КазПрез Токаев угрожает разогнать Казправительство. Через 2 недели такой "работы"
07:50  Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко, - "Взгляд"
07:48  Умер главный санврач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов
07:43  Любая Власть представляет из себя поле борьбы властных группировок, - М.Хазин
01:06  В ЦентрАзии зреет вирусная "бомба", - Евг.Погребняк
01:03  Всепогодная экспансия Вашингтона в Центральной Азии, - С.Кожемякин
01:00  Сначала они снесут памятники... "Бело-христианско-западной" цивилизации объявлена беспощадная война, - Э.Бертолази
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Жаркое лето Ирака, главные события – впереди, - А.Веселов
15:51 10.07.2020

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 10.07.2020 |

Конфликт между центральными властями и проиранским "шиитским ополчением" набирает силу

Летняя пора в Ираке всегда знойная – температура 48-50 по Цельсию в тени никого не удивляет, и местные жители ее стоически переносят, несмотря на перебои с электроснабжением. Иракцы привыкли и к накалу политических страстей, но то, что происходит сейчас, выходит за пределы. Набирает силу конфликт между центральными властями и проиранским "шиитским ополчением". По численности и боевым возможностям формирования "ополченцев" приблизились к регулярной армии и все призывы разоружиться воспринимают как оскорбление. Радикальные шиитские группировки выдвигают требования не только к парламенту и правительству, но к другим странам, не ограничиваясь демонстрациями.

Посольство США в Багдаде уже многократно подвергалось попыткам штурма, дело доходило до эвакуации посла и других сотрудников. Частота обстрелов дипмиссии из минометов и неуправляемыми реактивными снарядами возросла настолько, что систему ПВО посольства усилили скорострельными артиллерийскими установками и ЗРК "Пэтриот" – беспрецедентный случай в истории межгосударственных отношений. Терпению Вашингтона пришел конец, и там в жесткой форме потребовали от премьера М. аль-Кязыми обеспечить безопасность американских граждан и выполнить взятые на себя обязательства.

Обстрелы действительно стали почти ежедневными, и глава правительства вынужден реагировать. Источник угрозы очевиден: за нападениями стоят шиитские радикальные формирования, ориентированные на Тегеран, а группировка "Кятаиб Хизболла" заявляет о готовности "продолжать борьбу до последнего американца на иракской земле". С нее и решили начать.

В ночь на 26 июня бойцы контртеррористического подразделения иракских спецслужб вместе с американскими военными провели спецоперацию в районе Дора (южный пригород Багдада). Итогом стало задержание нескольких десятков человек (в том числе граждан Ирана), 14 из них оказались боевиками "Кятаиб Хизболла". Были обнаружены и изъяты не менее 10 реактивных снарядов, готовых к применению.

Реактивный снаряд, подготовленный ополченцами к стрельбе из кустарной пусковой установки

Реактивный снаряд, подготовленный ополченцами к стрельбе из кустарной пусковой установки

В ответ сотни ополченцев "аль-Хашд аш-Шааби" окружили штаб-квартиру антитеррористических сил в Багдаде, требуя освободить арестованных. В результате переговоров "активисты сопротивления" были освобождены "за отсутствием надежных доказательств", после чего боевики организовали митинг "в ознаменование победы над правительством Ирака", сжигая флаги США и Израиля, а также портреты премьер-министра М. аль-Кязыми. А в Тегеране со стороны руководства КСИР прозвучали призывы "отрубить руку" главе иракского правительства.

Такой личный выпад нельзя было оставить без последствий, и 27 июня Мустафа аль-Кязыми распорядился убрать портреты иранского президента Хаменеи и убитого генерала К. Сулеймани с улиц, площадей и из иных общественных мест. А затем последовали меры, которые вряд ли кто ожидал. Распоряжением главы правительства были прекращены выплаты денежного довольствия членам формирований "народного ополчения". Официальная формулировка – в связи с тяжелой финансово-экономической ситуацией, но военнослужащие регулярной армии, МВД и спецслужб получили зарплату вовремя.

4 июля из органов государственной власти был удален лидер шиитского "народного ополчения" Фалех аль-Файяд, который ранее занимал сразу два важных поста – секретаря Совета безопасности и советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности. С таким совмещением решили покончить. Новым секретарем Совбеза стал выходец из спецслужб генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади, бывший командующий силами по борьбе с терроризмом. Должность советника премьера осталась за ставленником "ополченцев" – им стал Касем аль-Араджи, который в 2016-2019 годах являлся главой МВД.

Зеленая зона в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства

Зеленая зона в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил уволенного аль-Файяда в причастности к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. Первой импульсивной реакцией ополченцев стал очередной ракетный обстрел, но средства ПВО посольства США перехватили цели на подлете. Снаряд, направленный на американскую базу в районе международного аэропорта, упал, не взорвавшись, а тот, что достиг Зеленой зоны, попал в жилой дом и ранил трех человек, включая ребенка.

Посольство США в Ираке

Посольство США в Ираке

Действия правительства деморализовали проиранские группировки настолько, что они пока выступили лишь с одной инициативой – добиться приглашения премьер-министра М. аль-Кязими в парламент для отчета о борьбе с коронавирусом. Ситуация с этим заболеванием в стране действительно беспокоит, но она не настолько критична, а к теме обострившегося противостояния и вовсе не имеет отношения.

Премьер-министр Ирака М. аль-Кязыми

Премьер-министр Ирака М. аль-Кязыми

Между тем премьер М. аль-Кязыми дал понять, что намерен идти гораздо дальше. Он объявил о скором начале масштабной кампании по возвращению под контроль государства морских и авиационных портов, а также погранпереходов. Заявление сенсационное: глава правительства публично признал, что государство не контролирует важнейшие стратегические объекты!

Остроты добавляет тот факт, что Турция в последние два месяца провела на территории Ирака четыре крупномасштабные войсковые операции с применением спецвойск, авиации и артиллерии против членов Рабочей партии Курдистана (в Анкаре их считают террористами). 29 июня министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: "Наши войска работают днем и ночью, мы достигли заметных успехов. 41 террорист был нейтрализован, изъято большое количество оружия и боеприпасов". Президент Р. Эрдоган признал, что на территории Ирака расположены 10 военных баз Турции, и их число будет увеличено до 24. В некоторых операциях совместно с турками участвовали военнослужащие ВС Ирана, и это тоже объясняет, почему "ополченцы" рьяно выступают за вывод ВС США, но очень вяло реагируют на активные боевые действия других стран на иракской территории.

Нельзя не отметить решение федеральных властей и руководства Курдской автономии объединить усилия в обеспечении безопасности под предлогом борьбы с остатками запрещенного в России "Исламского государства"*. 2 июля Багдад и Эрбиль договорились о том, что формирования "пешмерга" вернутся в провинцию Киркук и другие спорные районы в провинциях Дияла и Нейнава, откуда их вынудили уйти в 2017 году. Там уже формируются совместные оперативные органы управления, организованы КПП, разворачиваются логистические базы. Подразделения "ополчения" намечено вывести из этих районов; вероятно, следующим шагом будет их разоружение.

6 июля в Багдаде был убит Хишам аль-Хашеми, советник Кабинета министров по экстремистским группировкам, специалист по антитеррору, предположивший такое развитие событий. В связи с неоднократными угрозами ему была предоставлена государственная защита, но в момент нападения охраны рядом ее не оказалось. Премьер М. аль-Кязыми взял ход расследования под личный контроль. Главные события – впереди.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594385460
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июля 2020 года №116
- Оперативный штаб по COVID-19 держит ситуацию в регионах под контролем
- "Время измеряется жизнями наших граждан"
- 600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева
- Что распределяет KEGOC: электроэнергию или деньги среди своих топ-менеджеров?
- Скандал в соцсетях: фармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи
- Элитные авто и апартаменты вместо лекарств
- Рейтинги казахстанского АО "Зерновая страховая компания" отозваны по просьбе эмитента
- Чума в Монголии и Китае: может ли болезнь угрожать Казахстану - ответ Минсельхоза
- Скончался известный композитор Кенес Дуйсекеев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  