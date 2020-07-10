Китайское посольство утверждает, что в Казахстане свирепствует новый вирус

21:02 10.07.2020

Посольство КНР в Казахстане объявило о новом смертельном виде пневмонии, Минздрав отрицает эту информацию



Посольство Китая в Казахстане разместило на своем сайте предупреждение для китайских граждан о том, что на территории республики якобы распространяется некая инфекция, вызывающая новый тип пневмонии



Посольство Китая в Казахстане разместило на своем сайте предупреждение для китайских граждан о том, что на территории республики якобы распространяется некая инфекция, вызывающая новый тип пневмонии. По данным "Интерфакса", ссылаясь на данные местных СМИ, посольство утверждает, что с середины июня в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях "значительно возросла" заболеваемость новым видом пневмонии, смертность от которого "значительно выше, чем от COVID-19".



Посольство утверждает, что на сегодняшний день в указанных районах Казахстана инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 человек оценивается как критическое. В первом полугодии этого года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, только в июне - 628 человек, в том числе граждане Китая, а исследования этого типа вируса еще не дали конкретных результатов.



Казахстанский Минздрав опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. В министерстве отметили, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически, например симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена. По данным Минздрава, Казахстан ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний для стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.



В начале июля в Казахстане перестал открываться сайт российского сатирического ИА "Панорама", выпустившего шуточную заметку о том, что в республике якобы начнут разработку сыворотки от коронавируса на базе образцов крови первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, перенесшего инфекцию. В заметке говорится, что бывший президент республики записал видеообращение к народу, в котором "рассказал о методах народной практики". "По его словам, коронавирус можно лечить при помощи народных средств: крепкого алкогольного кумыса и курдючного жира барана", - гласит текст.



Хотя данный материал, как и все остальные на сайте "Панорамы", сопровождается предупреждением о том, что тексты "представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями", пресс-служба Министерства информации и общественного развития Казахстана выступила с официальным опровержением шуточной информации. Министерство призвало граждан страны "не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и сети Интернет и доверять только официальным источникам", а также напомнило об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.



ИА "Панорама" отреагировала на сообщения о блокировке своего сайта в Казахстане новой порцией сатиры. В одной из заметок говорится, что в 37 странах мира проходят "спонтанные публичные акции протеста, резко осуждающие нурсултанский диктат". К митингам "присоединилось свыше 430 000 человек". Сообщалось, что в самом Казахстане "по зову сердца" на главной площади Нур-Султана митингуют 10 тысяч человек, в России 50 тысяч человек вышли на спонтанные митинги и одиночные пикеты, а в Узбекистане "протестующие в знак солидарности со всем прогрессивным человечеством сожгли огромную насвайную статую елбасы Назарбаева".