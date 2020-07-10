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Алишер Саъдуллаев возглавил новосозданное Агентство по делам молодежи Узбекистана
21:50 10.07.2020

Директором вновь созданного Агентства по делам молодежи назначен Алишер Саъдуллаев.
Сегодня, 15:04 Политика
Алишер Саъдуллаев постановлением президента от 10 июля назначен директором Агентства по делам молодежи Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

В связи с этим он был освобожден от должности первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.

Алишер Саъдуллаев (1994 г. р.) - выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. Он возглавлял учебный центр Result. В июле 2017 года стал самым молодым заместителем министра в стране, войдя в команду Министерства народного образования. В 2018 году Алишер Саъдуллаев работал первым заместителем главы Союза молодежи. В сентябре 2019 года был избран председателем центрального совета Союза молодежи.

Напомним, Агентство по делам молодежи создано указом президента от 30 июня. В числе задач нового госоргана - защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса. Часть имущества Союза молодежи будет передана агентству.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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