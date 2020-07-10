Алишер Саъдуллаев возглавил новосозданное Агентство по делам молодежи Узбекистана

21:50 10.07.2020

Директором вновь созданного Агентства по делам молодежи назначен Алишер Саъдуллаев.

Сегодня, 15:04 Политика

Алишер Саъдуллаев постановлением президента от 10 июля назначен директором Агентства по делам молодежи Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.



В связи с этим он был освобожден от должности первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.



Алишер Саъдуллаев (1994 г. р.) - выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. Он возглавлял учебный центр Result. В июле 2017 года стал самым молодым заместителем министра в стране, войдя в команду Министерства народного образования. В 2018 году Алишер Саъдуллаев работал первым заместителем главы Союза молодежи. В сентябре 2019 года был избран председателем центрального совета Союза молодежи.



Напомним, Агентство по делам молодежи создано указом президента от 30 июня. В числе задач нового госоргана - защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса. Часть имущества Союза молодежи будет передана агентству.