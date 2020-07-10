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Мемориальная доска в честь отца Касым-Жомарта Токаева появилась в ОмскеМемориальная доска в честь отца Касым-Жомарта Токаева появилась в Омске
22:13 10.07.2020

В сибирском городе в годы ВОВ лежал раненый Кемель Токаев.

В российском Омске 9 июля появилась памятная доска Кемеля Токаева. Ее установили на здании бывшего военного госпиталя (ныне госпиталь ветеранов войн) на ул. Гагарина. Об этом сообщил председатель омского ОО "Центр русско-казахской дружбы им. Ч. Валиханова" Махаббат Коптуров, передает Caravan.kz.

По его словам, в 2019 году при подготовке мероприятий к 75-летию Победы в ВОВ центром совместно с общественной организацией "Ветераны вооруженных сил" была выдвинута инициатива по увековечиванию подвига милосердия работников данного эвакуационного госпиталя номер 1494. Кроме того, решили почтить память и известного казахского писателя.

"В числе проходивших здесь излечение в 1945 году был гвардии сержант Кемиль Токаев, отец ныне действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", – говорит Махаббат Коптуров.

После ряда согласований с государственными органами, решение было утверждено. По его словам, доску изготовили в Санкт-Петербурге на спонсорские средства бизнесмена из Казахстана. Автором работы является скульптор Мейрам Баймуханов

Писатель и журналист Кемиль Токаевич Токаев в годы Великой Отечественной в составе танковых войск участвовал в сражениях в Беларуси, Украине, Польше, участвовал в обороне Сталинграда. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу".

Автор: Ирина Адылканова

Источник - Caravan.kz
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