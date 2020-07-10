Расследование ФБР против китайского миллиардера Гу пятнает президента США Трампа

00:35 11.07.2020

В сомнительных связях с КНР через бежавшего в Америку олигарха подозревается экс-советник Трампа

Геннадий Петров



Гу и Бэннон открыто говорят о своей дружбе, но не о подробностях совместного бизнеса.

Дональду Трампу, вступившему на "тропу войны" с Китаем, придется в ближайшее время отбиваться от новых обвинений. Газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила о том, что ФБР уже полгода как проводит доследственную проверку в отношении человека, некогда относившегося к ближайшему окружению президента США, – его экс-помощника Стива Бэннона. В расследовании фигурирует имя Гу Вэньгуя – загадочного китайского миллиардера и критика властей КНР, также имевшего выходы на Трампа.



Публикацией WSJ общественности напомнили о двух неприятных и компрометирующих в глазах избирателей моментах из биографии Трампа: о контактах президента США с китайским бизнесом и об одиозном, уволенном со скандалом помощнике. Бэннон – давний знакомый нынешнего хозяина Белого дома. Он руководил предвыборным штабом Трампа в 2016 году, а после победы вошел в состав Совета национальной безопасности. Бэннон проработал всего около полугода, но за это время нажил себе немалое количество врагов. Его ухода требовала фракция Демократической партии в Конгрессе. Причиной стали ультраконсервативные взгляды Бэннона и заявления, попахивающие расизмом и антисемитизмом. Наконец он разругался с самим Трампом. Бэннон критиковал контакты окружения президента с российскими гражданами как "непатриотичные". И хотя показания в рамках расследования Конгресса против президента он не дал, его поведение очень не понравилось Трампу. Он публично обозвал своего экс-советника "свихнувшимся" и заявил, что потерял к нему всякое доверие.



Так это или нет, видимо, предстоит выяснить ФБР, тем более что имя Бэннона упоминается теперь исключительно в связке с именем другой очень сомнительной личности – миллиардера Гу Вэньгуя. Успешный девелопер, близкий к руководству Компартии КНР, герой светской хроники и человек с обширными связями в деловых кругах Гонконга и китайской диаспоры, он сбежал в США в 2014 году. На родине Гу Вэньгуй оказался героем громкого скандала. Его обвинили в том, что он заплатил 8,8 млн долл. заместителю министра государственной безопасности Ма Цзяню, возглавлявшему в своем ведомстве 8-е управление (контрразведка). В обмен на это щедрое вознаграждение контрразведчик якобы добыл компромат сексуального характера на одного из чиновников пекинской мэрии, мешающего девелоперскому проекту Гу. С тех пор власти КНР неоднократно требовали выдачи миллиардера. По терминологии китайских властей он относится к категории "лис" – беглых олигархов, которых необходимо вернуть в Китай.



Гу Вэньгуй одно время сравнивался с Борисом Березовским из-за того, что, находясь в эмиграции, он принялся обличать власти своей родины. Он создал Фонд верховенства закона, заявленная цель которого – помощь китайским бизнесменам, подвергающимся репрессиям в КНР. От миллиардера в его выступлениях, транслировавшихся на YouTube, доставалось не только конкретным персоналиям в китайском руководстве. Например, недавно Гу Вэньгуй выступил с обвинениями в адрес Ватикана. Он заявил, что папский престол закрывает глаза на нарушения прав католиков в Китае в обмен на щедрые выплаты от Пекина. Среди многочисленных судебных тяжб, которые он вел в Америке, есть и иск против исследовательской компании Strategic Vision US LLC. Она, ссылаясь на некие утечки из американских спецслужб, утверждала, что Гу давно сотрудничает с китайской контрразведкой. Якобы этим и объясняется то, что ему удалось легко сбежать за рубеж. Иск Гу суд удовлетворил, но осадок остался.



Вероятно, Трамп решил не афишировать свое знакомство с этим человеком именно из-за его неоднозначной репутации. В 2018 году блогер Клод Тейлор проник в "Мар-а-Ларго" во Флориде и сфотографировал там Гу, гуляющего с собакой. "Мар-а-Ларго" – это закрытый клуб, собственность главы государства, где он принимает особо дорогих гостей. А вот свое знакомство и даже дружбу с Бэнноном китайский миллиардер, напротив, не скрывает. С момента своей отставки экс-советник Трампа работает на медиакорпорацию Гу. Они вместе даже создали "федеральное правительство Китая". Судя по публикации WSJ, ФБР заинтересовал самый щекотливый момент сотрудничества Бэннона и Гу – финансовый. Следователи хотят знать подробности о средствах, которые китайский миллиардер вкладывал в американские СМИ. Любопытное, но, может быть, не случайное совпадение: публикация WSJ появилась после выступления директора ФБР Кристофера Рэя в Институте Хадсона в Вашингтоне. В своей речи он помимо прочего рассказывал об активности спецслужб КНР в США, их попытках влиять на китайскую диаспору. Правда, имя Гу Вэньгуя он не упомянул ни разу.