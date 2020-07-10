Опального каз-адмирала Жанзакова заразили в тюрьме вирусом

00:41 11.07.2020

Опальный вице-адмирал заразился коронавирусом

Опальный вице-адмирал заразился коронавирусом

Бывший главком ВМС Казахстана Жандарбек ЖАНЗАКОВ, находящийся в столичном СИЗО, болен COVID-19...



Тест показал положительный результат! Адвокат Асель Токаева еще в четверг после получения результатов ПЦР забила тревогу, разместив свой пост об этом в социальных сетях. Ее, как сторону защиты осужденного к 6 годам лишения свободы вице-адмирала Жанзакова, возмущает тот факт, что результаты тестирования на COVID-19 долгое время почему-то умалчивались работниками столичной СЭС, тогда как заболевшие находятся в зоне особого риска в связи с содержанием под стражей.



Напомню, приговором военного суда Акмолинского гарнизона от 18 мая 2020 года бывший главком ВМС вице-адмирал Ж.С. Жанзаков был признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 450 УК РК к 6 годам лишения свободы.



Защита Жандарбека Жанзакова с приговором военного суда категорически не согласна, так как считает его "незаконным, необоснованным и подлежащим отмене".



- В ходе судебного следствия, длившегося около 6 месяцев, было допрошено порядка 125 свидетелей, тщательно исследован каждый документ, имеющийся в материалах дела, но каких-либо доказательств в указанной части обвинения при досудебной проверке не добыто и соответственно не представлено в суд, - комментирует специально для "Каравана" адвокат Асель ТОКАЕВА. - Обвинение Жанзакова в какой-либо материальной и иной заинтересованности вообще не выдерживает критики. Жанзаков, будучи главнокомандующим ВМС, заключая договор о госзакупках услуг ТОО по аренде причальной стенки с ТОО "Сага Аташ" на 2015-2016 годы, прежде всего беспокоился о повышении боеспособности вверенных ему военно-морских сил, а не извлечении каких-то личных выгод и экономического интереса. По обстоятельствам дела и в переписке видно, что Ж.С. Жанзаков решение о заключении договора от имени УГК самостоятельно не принимал, а все действия согласовывал с соответствующими службами минобороны. Это подтверждается перепиской, зачислением денежных средств на счет УГК и другими фактами... Все было под контролем и проверкой законности со стороны департамента экономики и финансов.



Последний бой - он трудный самый



По сообщению адвоката Асель ТОКАЕВОЙ, следующий, уже третий по счету процесс апелляционной коллегии по делу вице-адмирала Жандарбека Жанзакова назначен на 15 июля.



- Возможно, это будет окончательное заседание и коллегия уйдет в совещательную комнату для вынесения своего вердикта. Мы пока не знаем, что будет конкретно на предстоящем заседании, но на прошлом суд снова почему-то хотел назначить проведение третьей (!) по счету, повторной судебно-экономической экспертизы. Зачем?! Мы, конечно же, были против этого!



- Почему?



- Да потому, что так можно проводить бесконечное количество повторных экспертиз, где ставятся одни и те же вопросы. Нам вообще непонятна эта странная позиция! До каких пор требуется назначать экспертизы, а главное - для чего? Чтобы они кого устроили, сторону обвинения? Суд? Очевидно, что кому-то непременно очень хочется установить ущерб. Потому что без ущерба нет состава преступления, и Жанзакова нельзя обвинить в злоупотреблении властью. А его (ущерба. - Авт.) по факту не может быть, так как предмет договора и условия стоянки кораблей у военных судов и гражданских были абсолютно разные! Защита определенно считает, что нельзя сравнивать швартовку гражданских кораблей с военными, это абсолютно ошибочный подход, который приводит к искажению принципов законности и объективности и в дальнейшем однозначно несет за собой неверные результаты. Это как сравнивать боевой танк с трактором или гражданский самолет с истребителем! Или автомат Калашникова - с рогаткой. Защита так и не поняла, какое решение приняла апелляционная коллегия по этому вопросу 1 июля сего года, так как суд объявил перерыв на 15 дней. Видимо, на следующем заседании, которое назначено на 15 июля, будет все ясно и понятно.



Кто виноват и что делать?



На редакционный запрос "Каравана" в адрес Главной военной прокуратуры о том, в чем конкретно обвиняется бывший главнокомандующий ВМС вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, коротко ответил первый заместитель главного военного прокурора Б. ТАШИМОВ, посоветовав обратиться в суд. И даже сам любезно перенаправил наш запрос председателю судебной коллегии по уголовным делам Е. Космуратову. Но вопросы-то "Караван" направлял в прокуратуру, а не в военный суд.



Вопросы, адресованные в ГВП, были несложные. Напомню их читателям "Каравана":



- Кем, когда и за что именно возбуждалось уголовное дело относительно бывшего главкома ВМС вице-адмирала Ж.С. Жанзакова?



- В чем конкретно заключаются преступные действия Ж.С. Жанзакова? Из каких действий конкретно складывается обвинение? Вменяют ли бывшему главкому ВМС Ж.С. Жанзакову такое упущение по службе, как "неэкономия бюджетных средств"?



- В чем конкретно заключается такое обвинение против вице-адмирала Ж.С. Жанзакова, как "злоупотребление властью"?



- При проведении расчетов по дням стоянки кораблей на пирсе эксперты, по словам Жанзакова, "не имели соответствующего образования и опыта". Почему для сравнения они использовали гражданские суда?



- Установлена ли причинно-следственная связь между приобретением в 2016 году Ж.С. Жанзаковым дома, в котором сейчас проживает его отец, и процедурой заключения договора с ТОО "Сага Аташ" на аренду морского причала?



- Относится ли обеспечение стоянки морских судов к боеспособности и боеготовности ВМС?



- По материалам судебного разбирательства значится, что "управлением ВМС предприняты все необходимые действия для заключения договора в соответствии с законами РК. Получены письма-разъяснения от уполномоченных органов Главного управления материально-технического обеспечения ВС РК, юридического департамента МО РК, проведены рабочие совещания на уровне заместителя министра обороны РК, курирующие вопросы государственных закупок, и Главной военной прокуратуры РК". Имеется ли вся эта переписка по данному вопросу в уголовном деле?



- В ходе расследования и суда Ж.С. Жанзаков неоднократно просил, чтобы "в ходе проведения экспертизы привлекли специалистов, имеющих военно-морское образование, для проведения расчетов стоянки кораблей в порту, которые являлись исходными данными для экономических экспертиз". Почему все его просьбы были отклонены?



- Правда ли, что на этапе следствия более 20 сотрудников КНБ и других правоохранительных органов принимали участие в расследовании "адмиральского дела"?



- В течение следственных действий проверкам подвергся не только Жанзаков как обвиняемый, но и его родные и близкие, в том числе отец, братья, сестры, дети. По результатам проверки следственных органов в отношении Жанзакова и его родственников велись негласные следственные действия. Каков результат этой проверки?



Определенные ответы на эти и другие редакционные вопросы по громкому "адмиральскому делу" пока не поступили, к сожалению. И о нынешнем состоянии здоровья Жандарбека Жанзакова тоже пока ничего не известно... Ясно одно, что вице-адмирал серьезно болен COVID-19 и что приговор в отношении его пока не вступил в законную силу, а рассматривается в суде апелляционной инстанции под пристальным наблюдением СМИ. Ждем и будем держать вас в курсе.



10.07.2020