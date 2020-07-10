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Катастрофа на Хоргосе: для чего Казахстану неработающий МИД?
00:44 11.07.2020

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Ужасные условия, в которых находятся дальнобойщики на казахстано-китайской границе на Хоргосе волнуют многих граждан нашей страны. Но только не МИД РК.

"КАРАВАН" опубликовал уже четыре материала о том, как люди продолжают стоять в 50-километровой очереди на Хоргосе. Толкачи придумывают новые схемы объезда, а добросовестные водители находятся в жутких условиях: антисанитария, невозможность помыться и сходить в туалет. Что может быть хуже во время пандемии?

Правительство Китая выразило желание пойти навстречу людям и Министерству иностранных дел РК, однако почему бастыки из МИДа до сих пор никак не отреагировали на мольбы людей о помощи остается загадкой.

МИД РК проявляет нерасторопность в решении данного вопроса и занимает пассивную позицию. Хотя нашему министерству иностранных дел необходимо провести работу с китайским МИДом и согласовать ускоренную годовую визу китайским водителям. Кроме того, будет целесообразнее не применять в отношении китайских водителей карантинных мер со стороны Китая.

Как известно, личного контакта китайских и казахстанских водителей не наблюдается согласно утвержденной схеме заезда и выезда фур. По словам дальнобойщиков, на границе кабины большегрузов вместе с водителями полностью опечатываются, и у них нет возможности выйти из кабины даже по маленькой нужде.

МИД устраивают страдания водителей и то, какая репутация складывается из-за этой ситуации у нашей страны за рубежом?

К сожалению, министерство иностранных дел так и не ответило на запрос "КАРАВАНА" и не дает понять: собираются ли они вообще действовать?

Не пора ли министру Тлеуберди - или его многочисленным дипломатам - покинуть свои уютные кабинеты с кондициинориванной прохладой и попасть в адское пекло?

Может, прожарившись на солнцепеке, справляя нужду в унизительных условиях, отстаивая бесконечную очередь, ежесекундно чувствуя себя никем, МИД бы начал быстрее и активнее решать вопросы?

Источник - Caravan.kz
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